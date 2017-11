SKODA feiert vier Siege bei der ,Auto Trophy 2017' (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Leser des Fachmagazins ,Auto Zeitung' küren SKODA bereits zumachten Mal zur besten Importmarke- SKODA OCTAVIA erhält die begehrte Trophäe zum dritten Mal inFolge als bestes importiertes Kompaktklassemodell- Das Flaggschiff der Marke, der SKODA SUPERB, gewinnt dieImportwertung in der Oberklasse- Brandneuer SKODA KAROQ ist das beste SUV bis 25.000 Euro in derImportklasse- Über 40.000 Leser und Online-User stimmten bei der ,Auto Trophy2017 - World's Best Cars' abDie Leser des Fachmagazins ,Auto Zeitung' haben SKODA zur bestenImportmarke gewählt. Bereits zum achten Mal holt die tschechischeTraditionsmarke die begehrte ,Auto Trophy'. Ebenfalls zu denSeriensiegern zählt der SKODA OCTAVIA: Der beliebte Kompaktwagengewinnt bereits zum dritten Mal in Folge die Importwertung in derKompaktklasse. Eine weitere ,Auto Trophy' geht an den SKODA SUPERBals bestes Importfahrzeug in der Oberklasse. Kaum auf dem Markt undschon ein Siegertyp ist der SKODA KAROQ. Die ,Auto Zeitung'-Leserwählen ihn auf Anhieb zum besten SUV bis 25.000 Euro in derImportkategorie.#Uebersicht END#SKODA steht bei den Lesern und Online-Usern der ,Auto Zeitung'seit Jahren hoch im Kurs. Bei der diesjährigen Ausgabe der ,AutoTrophy' wählten sie den tschechischen Hersteller mit 14,2 Prozentbereits zum fünften Mal in Folge zur besten Importmarke, insgesamtist es der achte Triumph in der begehrten Markenwertung.Ebenfalls ein Seriensieger bei der ,Auto Trophy': der SKODAOCTAVIA. In diesem Jahr triumphierte der Bestseller der Marke mit17,7 Prozent der abgegebenen Stimmen in der Kategorie ,Die besteKompaktklasse - Import' und schaffte damit nach den Erfolgen von 2015und 2016 den Titel-Hattrick. Insgesamt ist es der sechste Sieg fürden SKODA OCTAVIA. Ebenso viele Erfolge feierte der SKODA SUPERB beider ,Auto Trophy'. Das Flaggschiff der Marke gewann bei derdiesjährigen Abstimmung mit 24,7 Prozent der Stimmen den Titel desbesten importierten Oberklassemodells.Der neue KAROQ, der seit November in Deutschland erhältlich ist,reiht sich auf Anhieb in die SKODA Siegerliste ein. Mit 19,1 Prozentder Stimmen setzte sich das jüngste SKODA Modell gegen dieImportkonkurrenz der SUV bis 25.000 Euro durch. Typisch SKODA punktetder neue KAROQ mit emotionalem Design, großzügigem Platzangebot,Top-Komfort und praktischen Simply Clever-Details. In punctoKonnektivität überzeugt das Kompakt-SUV mit modernsten Technologien:Als erster SKODA erhält der KAROQ ab dem Frühjahr 2018 ein freiprogrammierbares, digitales Instrumentenpanel. Statt in eineranalogen Anzeige werden Informationen wie Geschwindigkeit, Drehzahloder Navigationskarte digital dargestellt. Der Fahrer kann dabeizwischen verschiedenen Layouts wählen und diese individuellprogrammieren. Ein Vorteil für alle Passagiere: Dank LTE-Modul undWLAN-Hotspot sind sie ,always online'.Die traditionsreiche Leserwahl der ,Auto Zeitung' fand in diesemJahr bereits zum 30. Mal statt. Seit 2014 trägt die ,Auto Trophy' denZusatz ,World's Best Cars', denn an der Abstimmung können auch Leserund Online-User von 15 internationalen Autofachtiteln aus dem VerlagBauer Media Group teilnehmen, zu dem die ,Auto Zeitung' gehört.Insgesamt gaben 2017 rund 41.190 Teilnehmer ihre Stimme ab. Imdeutschsprachigen Raum wählten sie in 20 Kategorien ihre Favoriten,acht Wertungen waren international ausgeschrieben. Für die vierKategorien, in denen SKODA siegte, wurde in Deutschland abgestimmt.Pressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell