SKODA erzielt bestes August-Ergebnis der Unternehmensgeschichte (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Auslieferungen: SKODA liefert im August 91.800 Fahrzeuge anKunden aus- Märkte: starkes Wachstum in Europa (+6,0 %), China (+11,5 %) undRussland (+33,5 %)- Modelle: SKODA KAROQ und aufgewerteter SKODA FABIA setzenWachstumsimpulse- SKODA Modelle KODIAQ RS, KAROQ SCOUT, KAROQ SPORTLINE und StudieVISION RS debütieren auf Pariser AutosalonDie weltweite Nachfrage nach SKODA Modellen steigt weiter: ImAugust lieferte die tschechische Marke 91.800 Fahrzeuge an Kunden ausund übertraf damit das Ergebnis des Vorjahresmonats um 6,6 Prozent(August 2017: 86.100 Fahrzeuge). Hohe Zuwächse konnte SKODA vor allemin Russland (+33,5 %) und China (+11,5 %) erzielen. Auch in Europalegte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut zu(+6,0 %). Die SKODA Modelle KAROQ, der umfassend modernisierte FABIAsowie der CITIGO verzeichneten ein zweistelliges Plus. In Parisdebütieren der KODIAQ RS*, die Modellvarianten KAROQ SCOUT und KAROQSPORTLINE sowie die Konzeptstudie VISION RS.Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketingbetont: "Dank der starken Performance unseres Kompakt-SUV KAROQkonnten wir unseren Wachstumskurs bestätigen. Zum besten August derUnternehmensgeschichte hat auch der erfolgreiche Verkaufsstart desmodernisierten SKODA FABIA erheblich beigetragen. Einen zusätzlichenSchub werden uns die Modelle KODIAQ RS sowie KAROQ SCOUT undSPORTLINE geben, die in Kürze unsere Palette ergänzen werden."Neben dem KAROQ SCOUT und dem KAROQ SPORTLINE präsentiert SKODAAnfang Oktober auf dem Pariser Automobilsalon den KODIAQ RS - daserste SUV in der Palette der besonders dynamischen RS-Modelle. Einenkonkreten Ausblick auf die Zukunft gibt der Automobilhersteller mitder Kompaktmodell-Studie VISION RS.In Westeuropa erzielt SKODA im August mit 31.700 Auslieferungenein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (August 2017:30.300 Fahrzeuge). Auf dem stärksten europäischen EinzelmarktDeutschland legt SKODA mit 13.100 Auslieferungen im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 7,6 Prozent zu (August 2017: 12.200 Fahrzeuge).In Frankreich steigen die Auslieferungen auf 2.400 Fahrzeuge (August2017: 1.800 Fahrzeuge, +32,7 %). In Spanien wachsen dieAuslieferungen auf 1.900 Einheiten (August 2017: 1.400 Fahrzeuge,+36,6 %). Die Auslieferungen in Italien liegen mit 1.300 Fahrzeugen15,4 Prozent über dem Vorjahresniveau (August 2017: 1.100 Fahrzeuge).Zweistelliges Wachstum verzeichnet SKODA auch in Norwegen (900Fahrzeuge, +36,3 %), in Griechenland verbucht SKODA mit 400Auslieferungen sogar ein dreistelliges Plus (August 2017: 200Fahrzeuge, +103,5 %).In Zentraleuropa bleibt der Absatz mit 14.800 Auslieferungen aufVorjahresniveau (August 2017: 14.800 Fahrzeuge, -0,2 %). Auf demHeimatmarkt Tschechien liefert SKODA 6.300 Fahrzeuge an Kunden aus(August 2017: 7.000 Fahrzeuge; -9,6 %). In Ungarn (1.100 Fahrzeuge,+39,4 %) und Kroatien (300 Fahrzeuge, +46,3 %) verzeichnet SKODAzweistellige Zuwächse.In Osteuropa ohne Russland legt SKODA gegenüber dem Vorjahresmonatinsgesamt auf 3.200 Fahrzeuge zu (August 2017: 3.100 Fahrzeuge, +4,8%). In Bulgarien (330 Fahrzeuge, +29,4 %), der Ukraine (400Fahrzeuge, +37,9 %) und Kasachstan (100 Auslieferungen, +93,9 %) kannSKODA besonders stark zulegen.Ein starkes Plus verzeichnet SKODA in Russland, mit 6.700Fahrzeugen übertreffen die Auslieferungen an Kunden das Niveau desVorjahresmonats um 33,5 Prozent (August 2017: 5.000 Fahrzeuge).Ebenfalls zweistellig wächst SKODA in China. Auf dem weltweitgrößten Absatzmarkt der Marke bedeuten 29.000 Auslieferungen imAugust einen Zuwachs von 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat(August 2017: 26.000 Fahrzeuge).In Indien liefert der Automobilhersteller im August 1.500Fahrzeuge aus (August 2017: 1.700 Fahrzeuge, -15,0 %).Die Auslieferungen in Übersee steigen um 24,2 % auf 2.000Einheiten (August 2017: 1.600 Fahrzeuge).Auslieferungen der Marke SKODA im August 2018 (in Einheiten,gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 3.000; +35,1 %)SKODA FABIA (14.800; +21,7 %)SKODA RAPID (15.000; -4,2 %)SKODA KAMIQ (Verkauf nur in China): (3.800; -)SKODA OCTAVIA (26.500; -11,2 %)SKODA KAROQ (8.800; -)SKODA YETI (100; -98,5 %)SKODA KODIAQ (10.700; -4,3 %)SKODA SUPERB (9.200; -14,9 %) * Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR 176 kW (240 PS)Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauchinnerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionenliegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkaufangeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.