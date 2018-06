SKODA erzielt im Mai neuen Rekord (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Auslieferungen: SKODA liefert im Mai weltweit 112.400 Fahrzeugeaus; bester Mai aller Zeiten- Märkte: starkes Wachstum in Russland (+19,8 %) und China (+35,4%)- Modelle: ungebrochen hohe Nachfrage nach SUV-Modellen SKODAKODIAQ (+79,8 %) und SKODA KAROQSKODA hat seine Auslieferungen im Mai um 13,4 Prozent auf 112.400Einheiten gesteigert (Mai 2017: 99.100 Fahrzeuge) und somit denbesten Mai in der Unternehmensgeschichte erzielt. Besonders starkwächst SKODA in China (+35,4 %) und Russland (+19,8 %). Großen Anteilam anhaltenden Wachstumskurs der Marke hat die ungebrochen hoheNachfrage nach den SUV-Modellen SKODA KODIAQ und SKODA KAROQ."Erstmals in unserer Unternehmensgeschichte haben wir in einem Maimehr als 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert", sagt Alain Favey, SKODAAUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing. "Das zeigt deutlich: Mitunserer attraktiven Modellpalette gelingt es uns, neue Kundengruppenfür die Marke SKODA zu begeistern. Die hohe Nachfrage nach unserenSUV-Modellen KODIAQ und KAROQ freut uns sehr und unterstreicht, dasswir im Rahmen unserer SUV- Offensive die richtigen Fahrzeuge zurrichtigen Zeit anbieten", so Favey weiter.In Westeuropa steigen die Auslieferungen im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf 44.200 Fahrzeuge (Mai 2017:42.800 Fahrzeuge). Auf dem größten europäischen EinzelmarktDeutschland verzeichnet SKODA 15.100 Auslieferungen an Kunden (Mai2017: 15.500 Fahrzeuge; -2,9 %). Besonders stark zulegen kann dertschechische Automobilhersteller in Frankreich (3.000 Fahrzeuge;+32,4 %), Spanien (2.800 Fahrzeuge; +16,5 %), Schweden (2.000Fahrzeuge; +22,9 %) sowie in Finnland (1.100 Fahrzeuge; +14,0 %) undGriechenland (400 Fahrzeuge; +20,1 %).In Zentraleuropa bestätigt SKODA mit 19.300 Auslieferungen dasErgebnis des Vorjahreszeitraums (Mai 2017: 19.000 Fahrzeuge, +1,8 %).Auf dem Heimatmarkt Tschechien liefert SKODA im Mai insgesamt 8.700Fahrzeuge an Kunden aus (Mai 2017: 9.100 Fahrzeuge; -4,2 %). InUngarn legt SKODA deutlich zu, 1.300 abgesetzte Fahrzeuge entsprecheneinem deutlichen Plus von 29,4 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum (Mai 2017: 1.000 Fahrzeuge). Außerdem kann SKODA inSlowenien zulegen: Mit insgesamt 700 Auslieferungen an Kundenerreicht die Marke einen Zuwachs von 13,3 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum (Mai 2017: 600 Fahrzeuge).In Osteuropa ohne Russland steigen die Auslieferungen destschechischen Automobilherstellers um 23,6 Prozent auf 4.400Fahrzeuge (Mai 2017: 3.600 Fahrzeuge). Starke Zuwachsraten erzieltSKODA in Rumänien (1.500 Fahrzeuge; +67,0 %), Bulgarien (400Fahrzeuge; +31,6 %) sowie Bosnien und Herzegowina (200 Fahrzeuge;+7,5 %).Auch in Russland kann SKODA deutlich zulegen: 6.000 Auslieferungenan Kunden bedeuten einen Zuwachs von 19,8 Prozent im Vergleich zumVorjahreszeitraum (Mai 2017: 5.000 Fahrzeuge).In Indien verzeichnet die tschechische Traditionsmarke im Maiinsgesamt 1.400 Auslieferungen und kann den Absatz damit im Vergleichzum Vorjahreszeitraum um 12,1 Prozent steigern (Mai 2017: 1.300Fahrzeuge).Besonders stark legt SKODA auf dem weltweit wichtigstenEinzelmarkt China zu. Mit 30.800 ausgelieferten Fahrzeugen imvergangenen Monat übertrifft der Hersteller das Vorjahresniveau um35,4 Prozent (Mai 2017: 22.700 Fahrzeuge).Auslieferungen der Marke SKODA im Mai 2018 (in Einheiten,gerundet, nach Modellen; +/-in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 3.700; +4,3 %)SKODA FABIA (17.000; -8,8 %)SKODA RAPID (18.100; +12,2 %)SKODA OCTAVIA (35.000; +6,2 %)SKODA SUPERB (11.900; -4,7 %)SKODA KAROQ (10.400; -)SKODA YETI (2.800; -64 %)SKODA KODIAQ (13.500; +79,8 %)Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deJulia FellingContent-Koordination & PublikationenTelefon: +49 6150 133 128E-Mail: julia.felling@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell