SKODA erreicht 2016 neue Rekorde bei Fahrzeugverkauf und Finanzergebnissen (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Weltweite Auslieferungen mit 1.126.500 Fahrzeugen auf neuemHöchstwert (+6,7%)- Beim Umsatz erzielt SKODA mit 13,7 Milliarden Euro (+ 9,8%)neuen Rekord- Operatives Ergebnis wächst um 30,8 Prozent auf 1,197 MilliardenEuro- Neuer Bestwert im stärksten Einzelmarkt: 317.100 Auslieferungenin China- SKODA ist weiter auf Wachstumskurs: bester Januar und Februarder Unternehmensgeschichte mit insgesamt 174.900 Auslieferungen- SKODA setzt Produktoffensive in 2017 fort und präsentiert elfModellneuheitenSKODA führt seinen Rekordkurs fort. Sowohl beim weltweitenFahrzeugverkauf als auch bei den Finanzergebnissen erzielte dertschechische Autohersteller 2016 neue Bestwerte. Im Vergleich zumVorjahr stiegen die Auslieferungen um 6,7 Prozent auf 1.126.500Fahrzeuge (2015: 1.055.500). Im selben Zeitraum legte auch der Umsatzum 9,8 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro (2015: 12,5 Milliarden Euro)zu und erreichte damit ebenfalls einen neuen Höchstwert. BeimOperativen Ergebnis verzeichnete die tschechische Traditionsmarke mit1,197 Milliarden Euro ein Plus von 30,8 Prozent (2015: 915 MillionenEuro). SKODA hat mit seiner Strategie 2025 und der damit verbundenenModelloffensive die Weichen für weiteres Wachstum gestellt.Insbesondere von der Einführung des neuen großen SUV SKODA KODIAQ,dem aufgewerteten SKODA OCTAVIA sowie weiteren Modellneuheiten, diedas Unternehmen im weiteren Jahresverlauf präsentieren wird, erwartetdie Marke zusätzliche Wachstumsimpulse."Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 haben unsere Erwartungenübertroffen. Das dritte Rekordjahr in Folge belegt den Erfolg unserernachhaltigen Wachstumsstrategie", sagt der SKODA VorstandsvorsitzendeBernhard Maier. "Mit unserer Strategie 2025 werden wir das Wachstumder Marke SKODA auch in den kommenden Jahren weiter konsequentvorantreiben. In diesem Zusammenhang werden wir unsere Modellpaletteerneuern und erweitern, neue Märkte, Segmente und digitaleGeschäftsfelder erschließen. Besonderen Fokus werden wir darüberhinaus auf die Elektrifizierung unserer Fahrzeuge legen. 2020 werdenwir das erste rein batterieelektrische SKODA Modell auf den Marktbringen. Eine erste Idee, wie die elektrische Zukunft von SKODAaussehen könnte, werden wir auf der Autoshow in Shanghaipräsentieren", so Maier weiter.Digitalisierung, Konnektivität und neue mobile Dienstleistungengehören zu den Eckpfeilern der Strategie 2025. Ziel ist es, für dieKunden von SKODA völlig neue Mobilitätsangebote zu entwickeln. "DasAuto bleibt dabei der Kern unseres Angebots. Wir ergänzen es künftigmit Dienstleistungen, die das Leben im täglichen Verkehr einfacher,effizienter, komfortabler und sicherer machen. SKODA wird damit vomreinen Automobilhersteller zum Mobilitätsanbieter. Ein Bestandteildieser zukunftsweisenden Strategie ist das neue SKODA AUTO DigiLab inPrag, mit dem wir unsere Innovations- und digitaleEntwicklungskompetenz stärken", so Maier."Unser profitables Wachstum beruht in erster Linie auf vierSäulen: die höhere Anzahl ausgelieferter Fahrzeuge, die hoheAuslastung unserer Werke, besserer Modell- und Markenmix und dieoptimierten Produktkosten", sagt SKODA Finanzvorstand Klaus-DieterSchürmann.Neue Bestwerte erreichte SKODA im Geschäftsjahr 2016 bei Umsatzund Ergebnis. Der Umsatz ist auf 13,7 Milliarden Euro (2015: 12,5Milliarden Euro) gewachsen und übertraf damit den bisherigenRekordwert von 2015 um 9,8 Prozent. Das Operative Ergebnis legte um30,8 Prozent auf 1.197 Millionen Euro (2015: 915 Millionen Euro) zu.Dies entspricht 8,7 Prozent des Umsatzes (2015: 7,3 Prozent).Das Ergebnis vor Steuern zog um 38,7 Prozent auf 1,173 MilliardenEuro an (2015: 846 Millionen Euro). Nach Steuern lag das Ergebnis2016 bei 951 Millionen Euro (2015: 708 Millionen Euro) und damit 34,3Prozent über Vorjahr. Die Investitionen beliefen sich 2016 auf 548Millionen Euro (2015: 591 Millionen Euro).Weltweit lieferte SKODA 2016 die neue Rekordzahl von 1.126.500Fahrzeugen an Kunden aus. Dies entspricht einer Steigerung von rund71.000 Fahrzeugen oder 6,7 Prozent gegenüber 2015 (1.055.500Auslieferungen). Auf zahlreichen Schlüsselmärkten wie China(317.100), Deutschland (165.200), Großbritannien (80.300) und Polen(56.200) erreichten die SKODA Verkäufe neue Höchstmarken. Auch in derTürkei (28.900), in Frankreich (23.000) und Israel (20.400) nahmen2016 so viele Menschen einen SKODA Neuwagen in Empfang wie nie zuvor.Das vergangene Jahr markierte das 25. Jubiläum der erfolgreichenPartnerschaft zwischen dem Volkswagen Konzern und der tschechischenTraditionsmarke - ein Zeitraum, in dem SKODA sich vom regionalenMarktführer zu einem international erfolgreichen Fahrzeugherstellerentwickelt hat. Produkthighlight des Jahres 2016 war die Weltpremieredes neuen großen SUV SKODA KODIAQ in Berlin und sein anschließendesMessedebüt auf dem Pariser Automobilsalon. Der KODIAQ markiert denAuftakt der breit angelegten SUV-Offensive des tschechischenHerstellers. Mit ihr will das Unternehmen neue Kunden und Segmenteerreichen, seine Marktanteile ausbauen und seine Position auf denweltweiten Märkten stärken."Der Erfolg der Marke SKODA im Geschäftsjahr 2016 beruht auf demtollen Einsatz der gesamten Belegschaft. Wir bedanken uns bei allenMitarbeitern und Mitarbeiterinnen ebenso wie bei der GewerkschaftKOVO: Sie hat den Wachstumskurs des Unternehmens auch 2016konstruktiv unterstützt", sagt SKODA Personalvorstand Bohdan Wojnar."SKODA weiß die Anstrengungen der Mitarbeiter zu schätzen, wassich auch in der Entlohnung niederschlägt: Der Durchschnittslohn imUnternehmen ist seit 2010 um 30 Prozent gestiegen. Wir bereitenunsere Mitarbeiter auch intensiv auf die Zukunftsthemen imZusammenhang mit der Industrie 4.0 vor, und zwar vor allem mit derEntwicklung ihrer Kompetenzen, zum Beispiel im IT-Bereich", sagtSKODA Personalvorstand Bohdan Wojnar.Auch in das Jahr 2017 ist SKODA kraftvoll gestartet. Im Januar undFebruar erzielte die Marke jeweils neue Rekordwerte und steigerteseine Auslieferungen an Kunden in den ersten zwei Monaten um 2,7Prozent auf 174.900 Einheiten (2016: 172.300 Fahrzeuge). Zugleichgaben im März unter anderem die umfangreich überarbeiteten BaureihenOCTAVIA, RAPID, RAPID SPACEBACK und CITIGO sowie die ModellvariantenKODIAQ SCOUT und KODIAQ SPORTLINE, OCTAVIA RS245* und OCTAVIA SCOUTauf dem Genfer Automobilsalon ihre Weltpremiere. SKODA stellt 2017insgesamt elf Modellneuheiten vor.SKODA AUTO Group in Zahlen:2016 2015 Änderung in %Auslieferungen an KundenTsd. Fzg. 1.126 1.056 +6,7Auslieferungen ohne ChinaTsd. Fzg. 811 774 +4,8Produktion**Tsd. Fzg. 1.152 1.037 +11,1Produktion SKODA Werke***Tsd. Fzg. 776 694 +11,8Absatz****Tsd. Fzg. 814 747 +9,0Beschäftigte*****Personen 29.580 26.646 +11,0UmsatzMio. EUR 13.705 12.486 +9,8Operatives ErgebnisMio. EUR 1.197 915 +30,8Umsatzrendite(Return on Sales) % +8,7 +7,3 -Ergebnis vor SteuernMio. EUR 1.173 846 +38,7Ergebnis nach SteuernMio. EUR 951 708 +34,3Netto Cash FlowMio. EUR 1.057 913 +15,8SachinvestitionenMio. EUR 548 591 -7,3** Marke SKODA weltweit*** umfasst Produktion der Marke SKODA, ohne Produktionen inChina, Slowakei, Russland und Indien, aber einschließlich sonstigerKonzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugproduktion ohneTeil/Komplettbausätze**** Fahrzeugabsatz ohne Teil/Komplettbausätze***** Mitarbeiterzahl ohne Agenturpersonal, einschließlichAuszubildende*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen undbei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlichist.OCTAVIA RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CPressekontakt:Rainer StrangLeiter Motor- und WirtschaftspresseTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: Rainer.Strang@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell