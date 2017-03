SKODA erlebt in Deutschland einen starken Start ins neue Jahr (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Pkw-Neuzulassungen stiegen um fast zehn Prozent auf 26.765Fahrzeuge - Marktanteil kletterte von 5,2 auf 5,5 Prozent- 2017: elf neue Modelle und Modellvarianten - so viel wie inkeinem Jahr zuvor- KODIAQ SPORTLINE und OCTAVIA RS 245 zählen zu den SKODAHighlights auf dem Genfer Automobilsalon- SKODA Pressekonferenz: am 7. März um 9.55 Uhr auf Stand 2160 inHalle 2SKODA startet in ein Jahr der Rekorde. 2017 wird das tschechischeTraditionsunternehmen nicht weniger als elf neue Modellebeziehungsweise Modellvarianten auf den Markt bringen - so viel wienoch nie zuvor in einem Jahr. Während die SKODA Händler an diesemWochenende mit ihren Kunden und anderen Interessierten der Marktstartdes neuen SKODA KODIAQ und des umfangreich aufgewerteten BestsellersSKODA OCTAVIA feiern werden, erleben der neue SKODA KODIAQ SCOUT,SKODA KODIAQ SPORTLINE, SKODA OCTAVIA RS 245 und SKODA FABIA 1,0 TSIsowie die überabeiteten Modelle SKODA OCTAVIA COMBI SCOUT, SKODAOCTAVIA RS, SKODA CITIGO und SKODA RAPID wenige Tage später auf demGenfer Automobilsalon ihre Welturaufführung vor internationalemPublikum. Die Marktperformance von SKODA in Deutschland spiegeln auchdiese Zahlen wider: In den ersten beiden Monaten des neuen Jahresstiegen die Pkw-Neuzulassungen um fast zehn Prozent auf 26.765Fahrzeuge. Damit erzielte SKODA einen Marktanteil von 5,5 Prozentgegenüber 5,2 Prozent im vergleichbaren Vorjahreszeitraum."Unsere Marke ist gefragter denn je", freut sich Frank Jürgens,Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. "UnserSUPERB und der neue KODIAQ haben die Nachfrage nach unseren Produktenweiter beflügelt. Den gleichen Effekt sehen wir bereits bei unseremumfangreich aufgewerteten Volumenmodell OCTAVIA." SKODA bietet nachden Worten von Jürgens seit vielen Jahren erfolgreich mehr Auto fürsGeld. Dieser Kundenvorteil werde als ein Kernelement der SKODAMarkenpositionierung weiter Bestand haben und konsequent umattraktive Bausteine ergänzt. "Die Emotionalisierung unserer Produktedurch das neue Design und die serienmäßige Digitalisierung unsererAutos, die wir mit KODIAQ und OCTAVIA eingeleitet haben, sindaktuelle Beispiele dafür", so Jürgens.Zu den SKODA Highlights auf dem Genfer Automobilsalon, der am 7.März für Journalisten und am 9. März für das Publikum seine Toreöffnet, zählen der neue KODIAQ SPORTLINE und der OCTAVIA RS 245. Mitdem SKODA KODIAQ SPORTLINE präsentiert der tschechischeAutomobilhersteller eine elegant-dynamische Variante seines neuengroßen SUV. Speziell für die sportliche Modellversion gestalteteDesignelemente prägen Exterieur und Interieur. Für den SKODA KODIAQSPORTLINE stehen zwei Benzin- und zwei Dieselmotoren zur Auswahl. DerBasisbenziner 1,4 TSI 4x4 leistet 110 kW (150 PS)*, der 2,0 TSI 4×4*kommt mit 132 kW (180 PS) auf eine Höchstgeschwindigkeit von 207km/h. Auf Dieselseite steht der 2,0 TDI 4x4 mit 110 kW (150 PS)* und140 kW (190 PS)* zur Wahl. Der SKODA KODIAQ SPORTLINE wirdserienmäßig mit 4x4-Antrieb angeboten.Mit dem OCTAVIA RS 245 rollt in Genf der stärkste SKODA OCTAVIAder Unternehmensgeschichte ins Rampenlicht. Er leistet 180 kW (245PS)* - das sind 11 kW (15 PS) mehr als die bislang stärksteRS-Variante. Der kraftvolle Motor und die innovative Fahrwerkstechnikeinschließlich elektronisch geregelter Vorderachs-Quersperre (VAQ)ermöglichen ein beeindruckendes Fahrerlebnis. Das Kraftpaket ist alsLimousine oder Kombi erhältlich und kommt auf eine elektronischabgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Von 0 auf 100 km/hbeschleunigt der kompakte Sportler in nur 6,6 Sekunden (COMBI: 6,7Sekunden). Darüber hinaus stehen auch für den SKODA OCTAVIA RS 245die neuesten Fahrerassistenzsysteme zur Verfügung. Mit demInfotainmentsystem sind die Insassen dank WLAN-Hotspot und LTE-Modulauf Wunsch 'always on'.Als besonders robust designte Version des neuen SKODA SUV feiertder KODIAQ SCOUT seine Weltpremiere auf dem Genfer Automobil-Salon.Die durchgehend mit Allradantrieb ausgestattete Modellversion bringtihre Offroad-Qualitäten sowohl optisch als auch technisch zurGeltung. Der kernige und robuste Auftritt wird durch silberfarbeneDesignelemente einschließlich eines markanten Unterfahrschutzes vorneund hinten unterstrichen. Auch die speziell für den SKODA KODIAQSCOUT kreierten 19 Zoll großen Leichtmetallräder tragen zu seinerkraftvollen Ausstrahlung bei. Zwei Benzin- und zwei Dieselmotorenstehen zur Auswahl: der 1,4 TSI 4x4 110 kW (150 PS)* und der 2,0 TSI4x4 132 kW (180 PS)* auf Benzinerseite sowie die 110 kW (150 PS) und140 kW (190 PS) starken Versionen des Selbstzünders 2,0 TDI 4×4*.Der umfangreich überarbeitete SKODA OCTAVIA ist in Genf auch inder Abenteurerversion OCTAVIA COMBI SCOUT zu erleben. Der Pfadfinderder OCTAVIA-Baureihe präsentiert sich in markanter Offroad-Optik. Alsechter Allrounder überzeugt er mit umfangreicher Serienausstattung,kraftvollen und effizienten Motoren sowie viel Platz für Passagiereund Gepäck. Dank modernster Allradtechnologie, vergrößertenBöschungswinkeln von 16,6 Grad vorne und 14,5 Grad hinten sowie derum 30 Millimeter erweiterten Bodenfreiheit ermöglicht er auchAusflüge abseits befestigter Wege. Zur Wahl stehen ein Benziner undzwei Dieseltriebwerke mit einer Leistungsspanne von 110 kW (150 PS)*bis 135 kW (184 PS)*. Mit Ausnahme der Einstiegsversion sind alleMotorisierungen bereits ab Werk an ein Doppelkupplungsgetriebe (DSG)gekoppelt.Der Auftritt des neuen SKODA OCTAVIA RS setzt dasweiterentwickelte Design der Bestseller-Modellreihe besonderssportlich und emotional um. Der mächtige Kühlergrill wirkt nochpräsenter, Scheinwerfer im kristallinen Look rahmen ihn wirkungsvollein. Auch das modifizierte Heck und das sportive Innenraumambienteunterstreichen den dynamischen Charakter. Während der Turbodiesel 2,0TDI wie bisher 135 kW (184 PS)* leistet, steigt die Leistung beim 2,0TSI-Benziner um 7 kW (10 PS) auf nun 169 kW (230 PS)*. Der Benzinererreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 250 km/h (COMBI: 247km/h), von null auf 100 km/h sprintet der neue RS ab 6,7 Sekunden(COMBI: 6,8 Sekunden). Der 135 kW (184 PS) starke 2,0 TDI kann mitden gleichen Getriebeoptionen sowie zusätzlich als allradgetriebenerOCTAVIA RS 4x4* mit 6-Gang-DSG geordert werden.Der SKODA CITIGO präsentiert sich erstmals in Genf mitumfangreichen Aufwertungen am Exterieurdesign und Überarbeitungen imInnenraum. Neu gestaltet sind Motorhaube, Kühlergrill und Stoßfängersowie die Nebelscheinwerfer mit optionaler Cornering-Funktion. DerKleinstwagen von SKODA überzeugt mit seinem großzügigen Platzangebot,bester Übersichtlichkeit, hohem Sicherheitsniveau, gutem Handling,effizienten Antriebsvarianten und zahlreichen Simply Clever-Lösungen.Das markentypisch günstige Preis-/Leistungsverhältnis rundet dasAngebot des Stadtflitzers ab.Als weitere Highlights des Neuheitenfeuerwerks der Marke in Genfstarten die eleganten und preisgünstigen Familienlieblinge SKODARAPID und SKODA RAPID SPACEBACK durch - umfangreich aufgewertet undmit zahlreichen Neuerungen an Bord. So sorgen neue Lichtsysteme fürnoch mehr Sicherheit. Die Passagiere im aufgewerteten SKODA RAPIDsind auf Wunsch per WLAN-Zugang 'always on' und kommen in den Genussder neuen SKODA Connect-Dienste. Neu zum Programm gehören zwei1,0-TSI-Motoren mit drei Zylindern. Sie sind sparsam, emissionsarmund zugleich dynamisch. Drehfreude und Sparsamkeit zeichnen denDreizylinder aus, der wahlweise mit 70 kW (95 PS)* oder 81 kW (110PS)* zu haben ist. Dank der kompakten Bauweise und desAluminium-Kurbelgehäuses wiegt der neue 1,0-Liter-Benziner zehnKilogramm weniger als das bisher eingesetzte 1,2-Liter-Aggregat undläuft besonders ruhig und kultiviert. Eine Ausgleichswelle ist nichterforderlich, auch das spart Gewicht und Verbrauch und Emissionen.Den gleichen Effekt erzielt die Ölpumpe mit fließend regelbarerLeistung. Neben den beiden 1,0 TSI werden drei weitere Motoren fürSKODA RAPID und SKODA RAPID SPACEBACK angeboten: der Benziner 1,4 TSIDSG mit 92 kW (125 PS)* sowie die beiden Common-Rail-Turbodiesel 1,4TDI 66 kW (90 PS) und 1,6 TDI 85 kW (116 PS)*.Auch der SKODA FABIA feiert mit dem dynamischen Dreizylinder seineMessepremiere am Genfer See. Wie RAPID und RAPID SPACEBACK steht auchder FABIA 1,0 TSI in zwei Leistungsstufen für Limousine und Kombi zurVerfügung. Den Einstieg markiert die Version mit 70 kW (95 PS). Dasstärkere 1,0-Liter-Aggregat mit manuellem Sechsgang-Schaltgetriebeleistet - wie der 1,2-Liter-Vorgänger - 81 kW (110 PS)*, seinDrehmoment erhöht sich aber von 175 auf 200 Nm. Darüber hinaus kannes mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombiniert werden. Eineweitere Neuheit für die Baureihe: Auch die FABIA-Modelle werden abModelljahreswechsel Ende Juni/Anfang Juli mit dem Online-Dienst SKODAConnect angeboten.Die SKODA Pressekonferenz findet am Dienstag, 7. März, von 9.55bis 10.10 Uhr in Halle 2, Stand 2160 statt.Bei ausgewählten Verbrauchsangaben handelt es sich um vorläufigeWerte.*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen undbei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlichist.KODIAQ 1,4 TSI 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 8,3 - 8,2 l/100km, außerorts 6,0 - 5,9 l/100km, kombiniert6,9 - 6,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 155 - 153 g/km,CO2-Effizienzklasse CKODIAQ 2,0 TSI DSG 4x4 132 kW (180 PS)innerorts 9,1 - 9,0 l/100km, außerorts 6,4 - 6,3 l/100km, kombiniert7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 170 - 168 g/km,CO2-Effizienzklasse CKODIAQ 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert5,4 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 141 - 139 g/km,CO2-Effizienzklasse BKODIAQ 2,0 TDI DSG 4x4 140 kW (190 PS)innerorts 6,6 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 5,7 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CKODIAQ SCOUT 1,4 TSI 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 8,3 - 8,2 l/100km, außerorts 6,0 - 5,9 l/100km, kombiniert6,9 - 6,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 155 - 153 g/km,CO2-Effizienzklasse CKODIAQ SCOUT 2,0 TSI DSG 4x4 132 kW (180 PS)innerorts 9,1 - 9,0 l/100km, außerorts 6,4 - 6,3 l/100km, kombiniert7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 170 - 168 g/km,CO2-Effizienzklasse CKODIAQ SCOUT 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert5,4 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 141 - 139 g/km,CO2-Effizienzklasse BKODIAQ SCOUT 2,0 TDI DSG 4x4 140 kW (190 PS)innerorts 6,6 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 5,7 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI SCOUT 2,0 TDI 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 130 g/km, CO2-Effizienzklasse B - AOCTAVIA COMBI SCOUT 2,0 TDI DSG 4x4 135 kW (184 PS)innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km, CO2-Effizienzklasse B - AOCTAVIA RS 2,0 TDI 135 kW (184 PS)innerorts 5,3 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 4,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 119 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA RS 2,0 TSI 169 kW (230 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse D - COCTAVIA RS 2,0 TDI DSG 4x4 135 kW (184 PS)innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 134 g/km, CO2-Effizienzklasse BRAPID 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert4,5 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/kmRAPID 1,0 TSI 81 kW (110 PS)innerorts 5,5 - 5,4 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 104 g/kmRAPID 1,4 TSI DSG 92 kW (125 PS)innerorts 6,2 - 6,1 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/kmRAPID 1,4 TDI 66 kW (90 PS)innerorts 4,0 - 3,9 l/100km, außerorts 3,7 - 3,6 l/100km, kombiniert4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103 g/kmRAPID 1,6 TDI 85 kW (116 PS)innerorts 4,7 - 4,6 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert4,2 - 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 107 g/kmFABIA 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 101 - 99 g/kmFABIA 1,0 TSI 81 kW (110 PS)innerorts 5,4 - 5,3 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/kmPressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell