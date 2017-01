SKODA erinnert bei der Rallye Monte Carlo an legendären Triumph vor 40 Jahren (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA FABIA R5 im Sieger-Outfit des SKODA 130 RS von 1977- Drei Piloten beim Saisonstart der FIA Rallye-Weltmeisterschaft(WRC 2) im Werksteam: Andreas Mikkelsen, Pontus Tidemand und JanKopecky- Tidemand fährt 2017 für das Werksteam in der WRC 2, der zweiteWerkspilot Jan Kopecky jagt Titel-Hattrick in TschechischerRallye-Meisterschaft- Michal Hrabánek: "Das Bewusstsein für die herausragendeRennsporthistorie der Marke treibt auch unsere aktuellenRennsportaktivitäten an"SKODA Motorsport erinnert bei der Rallye Monte Carlo an denlegendären Triumph der Marke vor 40 Jahren an selber Stelle. DieSKODA FABIA R5 der Werksteams werden im Sieger-Outfit von 1977 beimSaisonstart der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) mit blauen undroten Streifen auf Titeljagd gehen. Vor vier Jahrzehnten hattenVáclav Blahna (CZ) und sein Copilot Lubislav Hlávka (CZ) mit ihremSKODA 130 RS in der Klasse bis 1.300 ccm triumphiert. Dieserüberraschende Erfolg gehört zu den Meilensteinen in der 116-jährigenMotorsporttradition von SKODA, die 2016 vom Weltmeistertitel gekröntwurde."SKODA ist stolz auf seine großartige Motorsporttradition und aufRennwagenikonen wie den SKODA 130 RS", sagt SKODA Motorsport-DirektorMichal Hrabánek. "Deshalb erinnern wir bei der Rallye Monte Carlo miteiner Speziallackierung unserer SKODA FABIA R5 an den Erfolg vor 40Jahren. Das Bewusstsein für herausragende Rennsporthistorie der Marketreibt auch unsere aktuellen Rennsportaktivitäten an. Bei der RallyeMonte Carlo wird zusätzlich zu unseren Werksfahrern Pontus Tidemandund Jan Kopecky auch Andreas Mikkelsen im SKODA FABIA R5 fahren", soHrabánek weiter.Der erfahrene WRC-Pilot Mikkelsen (N) gibt ein Gastspiel im SKODAWerksteam und kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück. Der 27 Jahre alteNorweger hatte seinen Aufstieg zu einem der weltbesten Rallye-Piloten2011 und 2012 mit den Titeln in der Intercontinental Rally Challengebegonnen. Damals triumphierte er im SKODA FABIA SUPER 2000. Beiersten Tests auf Schnee im Dezember vergangenen Jahres hatte sichMikkelsen gemeinsam mit Navigator Anders Jaeger (N) bereits mit demSKODA FABIA R5 vertraut gemacht.SKODA Motorsport setzt 2017 ansonsten auf seine beidenWerkspiloten Kopecky (CZ) und Tidemand (S). Der schnelle Schwede wirdmit Beifahrer Jonas Andersson (S) nach der Rallye Monte Carlo auchbeim zweiten WM-Saisonrennen in seiner Heimat Schweden (9. bis 12.Februar) auf Punktejagd gehen. Tidemand/Andersson kämpfen in der WRC2 um die Nachfolge von Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN/FIN), die 2016im SKODA FABIA R5 erstmals für das Werksteam der Marke aus MladáBoleslav die Weltmeistertitel in der Fahrer- und Beifahrerwertunggewonnen hatten.Jan Kopecky und Pavel Dresler werden 2017 neben einigen Starts inder WRC 2 vor allem in der Tschechischen Rallye-Meisterschaft (MCR)antreten. Dort sind sie bei zehn Starts im Siegerauto SKODA FABIA R5in den vergangenen beiden Jahren ungeschlagen und könnten 2017 denTitel-Hattrick perfekt machen.SKODA hat 2016 mit dem WM-Titel, drei kontinentalen und zehnnationalen Titeln für den FABIA R5 eines seiner besten Jahre auf denRallye-Pisten der Welt erlebt. Der Start bei der Rallye Monte Carlosoll der Auftakt für ein ebenso erfolgreiches Jahr 2017 sein.Der Kalender 2017 in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017Rallye Schweden 09.02.-12.02.2017Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017Rallye Frankreich 06.04.-09.04.2017Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017Rallye Italien 08.06.-11.06.2017Rallye Polen 29.06.-02.07.2017Rallye Finnland 27.07.-30.07.2017Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017Rallye Großbritannien 26.10.-29.10.2017Rallye Australien 16.11.-19.11.2017Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell