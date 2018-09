SKODA enthüllt weitere Details seines neuen High-Performance-SUV KODIAQ RS (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Erstes RS-SUV der Marke besticht mit schwarzem Look und20-Zoll-Leichtmetallrädern- Sichtbare Endrohre und Reflektor über die gesamte Fahrzeugbreiteprägen die Heckansicht- Das neue sportliche SUV feiert seine Weltpremiere auf der ParisMotor Show 2018Mit weiteren Detailfotos macht SKODA vor der offiziellenWeltpremiere bei der Paris Motor Show 2018 im Oktober zusätzlichAppetit auf den neuen SKODA KODIAQ RS. Das erste SUV in der Paletteder SKODA RS-Modelle beeindruckt neben seinem 176 kW (240 PS)*starken Dieseltriebwerk mit einem sportlich-eleganten Design,Applikationen in hochglänzendem Schwarz und20-Zoll-Leichtmetallrädern Xtreme. In einem Video aufhttps://twitter.com/skodaautonews enthüllt SKODA weitere Details desneuen SKODA KODIAQ RS.Das erste High-Performance-SUV von SKODA unterstreicht seinedynamischen Ambitionen mit vielen schwarzen Akzenten. So ist dermarkante Kühlergrill ebenso in hochglänzendem Schwarz gehalten wiedie Dachreling, die Fensterrahmen und die Außenspiegel. DieHeckpartie prägen zwei sichtbare Endrohre unter dem Stoßfänger undein Reflektor, der sich über die gesamte Fahrzeugbreite zieht - dastypische Erkennungsmerkmal aller RS-Modelle von SKODA.Premiere bei einem SKODA: Serienmäßige 20-Zoll-Räder XtremeDer SKODA KODIAQ RS rollt als erstes Fahrzeug in der Geschichtevon SKODA serienmäßig auf Rädern mit 20 Zoll Durchmesser. Durch diespezifischen Leichtmetallräder Xtreme sind die rot lackiertenBremssättel der 17-Zoll-Bremsscheiben deutlich sichtbar. Mit diesersportlichen und leistungsfähigen Kombination unterstreicht dasAllrad-SUV seine Position als ausdruckstärkstes Modell der SKODABaureihe.Premiere feiert beim High-Performance-SUV auch das neue RS-Logo.Dieser bekannten Buchstabenkombination ist weiterhin ein 'v' fürVictory vorangestellt, das jetzt in Rot gehalten ist. Die neue Farbesymbolisiert die Sportlichkeit und Kraft der RS-Familie. Prominentplatziert ist das neue Logo beim SKODA KODIAQ RS unter anderem aufdem Kühlergrill und am Heck. Seine weltweite Publikumspremiere feiertdas erste RS-SUV der Marke im Oktober auf der Paris Motor Show 2018. KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR 176 kW (240 PS)
Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauchinnerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionenliegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkaufangeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.