SKODA mit drei Teams bei der Rallye Argentinien - Pontus Tidemand will Vorjahressieg wiederholen (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA Werksteam Pontus Tidemand/Jonas Andersson möchte Führungin der WRC 2-Gesamtwertung mit dem zweiten Sieg in Folge bei derRallye Argentinien zurückerobern- Der 17-jährige Kalle Rovanperä und sein Beifahrer JonneHalttunen treten zum zweiten Mal für das Werksteam von SKODAMotorsport in der WRC 2 an- SKODA dominiert mit einer Doppelführung durch die WerksfahrerJan Kopecký und Pontus Tidemand die WRC 2-Tabelle der FIARallye-Weltmeisterschaft- SKODA Junioren Ole Christian Veiby und Stig Rune Skjaermoentreten bei der Rallye Argentinien ebenfalls an, sind aber nichtfür WM-Punkte in der WRC 2-Kategorie nominiert- SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek: "Nach den Siegen in MonteCarlo, Mexiko und auf Korsika möchten wir nun unserenVorjahressieg bei der Rallye Argentinien wiederholen"Die WRC 2-Kategorie der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2018 wirdbislang klar von SKODA Motorsport dominiert. Werkspilot Jan Kopeckýund Beifahrer Pavel Dresler (CZE/CZE) gewannen die Kategorie bei derRallye Monte Carlo sowie der Tour de Corse in Frankreich und liegennach vier Läufen an der Spitze der WRC 2-Tabelle. Die WRC 2-ChampionsPontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) waren in Mexiko siegreichund wurden in Schweden Zweite, sie sind damit die nächsten Verfolgerihrer Teamkollegen. Mit der Wiederholung ihres Vorjahreserfolgskönnen sie bei der Rallye Argentinien (26. bis 29. April 2018) dieTabellenführung übernehmen. Der 17-jährige finnische SKODA JuniorKalle Rovanperä ist der jüngste Fahrer im Teilnehmerfeld des fünftenWM-Laufs 2018. Er bewies zusammen mit Beifahrer Jonne Halttunen (FIN)bereits seine Schnelligkeit auf den Schotterpisten der Rallye Mexiko.Mit dem norwegischen Duo Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermoen istein weiteres SKODA Nachwuchsteam am Start, jedoch nicht in der WRC2-Kategorie nominiert und somit nicht punkteberechtigt.Bei der Rallye Argentinien, dem fünften Lauf zur FIARallye-Weltmeisterschaft, geht SKODA Motorsport mit den amtierendenWRC 2-Champions Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) sowie denJunioren Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) an den Start. Voreinem Jahr eroberte Pontus Tidemand in Südamerika einen überlegenenSieg für die tschechische Marke in der WRC 2-Kategorie. Die SKODAJunioren Kalle Rovanperä und O.C. Veiby betreten hingegen bei derRallye Argentinien Neuland. Veiby wurde unlängst bei der RallyeFrankreich/Tour de Corse in der WRC 2-Kategorie Vierter. InArgentinien ist der Norweger allerdings nicht für die WRC 2-Kategorienominiert. Damit wird er zwar in der Gesamtwertung der Rallyegeführt, bei der Vergabe der WM-Punkte in der WRC 2 aber nichtberücksichtigt.SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek betont: "Bislang verläuftdie Motorsportsaison 2018 für SKODA optimal. Nach unseren Siegen beiden WM-Läufen in Monte Carlo, Mexiko und auf Korsika freuen wir unsüber eine Doppelführung in der WRC 2-Zwischenwertung. Auch unserNachwuchsprogramm läuft wirklich gut. Kalle und O.C. haben tolleLeistungen in der Rallye-Weltmeisterschaft gezeigt. Juuso Nordgrenfuhr mit einem ausgezeichneten dritten Platz beim vergangenen Laufzur Tschechischen Meisterschaft, der Rallye Sumava Klatovy, auf dasPodium und hat mich voll überzeugt. Wir werden ihn 2018 bei weiterenausgewählten Rallyes einsetzen, darunter auch bei Läufen zur WRC2-Meisterschaft."Ein wichtiger Schwerpunkt im Programm von SKODA Motorsport ist dieUnterstützung der Aktivitäten der Kundenteams. Der SKODA FABIA R5 istzurzeit das erfolgreichste Rallye-Auto seiner Kategorie. Damit diesso bleibt, erhielt der Allradler aus Mladá Boleslav erst kürzlich einMotoren-Upgrade. "Wir sind stolz, dass wir mit sieben SKODA FABIA R5in der Nennliste der Rallye Argentinien erneut die stärkste Marke inder WRC 2-Kategorie und der RC 2-Klasse sind. Das beweist, dassunsere Strategie funktioniert. Durch unsere erfolgreichenWerkseinsätze beweisen wir die Wettbewerbsfähigkeit unseresRallye-Autos", betont SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek.In Argentinien warten rund 360 Kilometer auf Zeit - verteilt auf18 Wertungsprüfungen - auf die Teams, von sandigen Pisten in derargentinischen Pampa bis auf von tiefen Spurrillen durchzogeneSchotterpfade in mehr als 2.000 Metern Höhe. Die anspruchsvollenStrecken in den Ausläufern der Anden ähneln den Prüfungen derzurückliegenden Rallye Mexiko. Die beiden SKODA FABIA R5 wurdendirekt von Mexiko nach Cordoba transportiert. Einer von ihnen trugdort Pontus Tidemand zum WRC 2-Sieg, der zweite wurde von KalleRovanperä gefahren. Die Rallye-Autos sind für die Bedingungen inArgentinien also gewissermaßen schon akklimatisiert. Die RallyeArgentinien startet am Donnerstagabend (26. April) mit einerspektakulären Show-Prüfung unweit des Serviceparks in Villa CarlosPaz. Der Sieger wird am Sonntag, 29. April, gegen 15 Uhr auf demPodium am Ufer des San-Roque-Sees erwartet.Wussten Sie, dass...... die Rallye Argentinien 1980 zum ersten Mal als Lauf zurRallye-Weltmeisterschaft zählte und damals von Walter Röhrl gewonnenwurde?... der Argentinier Juan Manuel Fangio als legendärer Fahrer inder Formel 1 fünf Weltmeistertitel gewann?... der Argentinier Carlos Reutemann nicht nur 1981 in der Formel1 die Vizeweltmeisterschaft erkämpfte, sondern auch dritte Plätze beider Rallye Argentinien 1980 und 1985 erzielte?... Jorge Recalde mit seinem Heimsieg 1988 der bislang einzigeArgentinier ist, der einen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft gewinnenkonnte?... die Teams die legendäre Wertungsprüfung ,El Condor' miteinmaliger Landschaft in über 2.100 Meter Meereshöhe, schwarzenFelsen und schmalen Sandpisten als ,Rallye-Fahren auf dem Mond'beschreiben?Der Kalender 2018 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 25.01.-28.01.2018Rallye Schweden 15.02.-18.02.2018Rallye Mexiko 08.03.-11.03.2018Rallye Frankreich/Tour de Corse 05.04.-08.04.2018Rallye Argentinien 26.04.-29.04.2018Rallye Portugal 17.05.-20.05.2018Rallye Italien 07.06.-10.06.2018Rallye Finnland 26.07.-29.07.2018Rallye Deutschland 16.08.-19.08.2018Rallye Türkei 13.09.-16.09.2018Rallye Großbritannien 04.10.-07.10.2018Rallye Spanien 25.10.-28.10.2018Rallye Australien 15.11.-18.11.2018