SKODA chauffierte die Stars zum ECHO 2018

Weiterstadt/Berlin (ots) -- SKODA stellte zum 5. Mal in Folge den VIP-Shuttle-Service fürden wichtigsten deutschen Musikpreis- 75 elegante Fahrzeuge brachten die Stars und Gäste zum rotenTeppich- Zum zweiten Mal war der SKODA KODIAQ für die Stars im Einsatz- Erstmals konnten Zuschauer die Show beim exklusiven PublicViewing Deluxe erleben- SKODA brachte erneut ,Stars von nebenan' als #skodastars zurPreisverleihungHinweis an Redaktionen: Bilder des Events erhalten Sie unterhttps://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/oqpR7HrRqeGlanz, Glamour und eine unvergessliche Gala: Die 27.ECHO-Verleihung hatte auch in diesem Jahr wieder viele Highlights zubieten. SKODA stellte bereits zum fünften Mal den exklusivenShuttle-Service für Stars und Gäste des wichtigsten deutschenMusikpreises, zu denen auch die nationalen Künstler Mark Forster,Santiano und internationale Superstars wie Rita Ora und Jason Derulogehörten.Die begehrte Musiktrophäe wurde in insgesamt 22 Kategorienvergeben. Unter den strahlenden Gewinnern des Abends war auch EdSheeran, der mit insgesamt drei ECHO-Trophäen ausgezeichnet wurde.Auch weitere nationale und weltbekannte Stars hatten Grund zumJubeln. So wurde P!nk als ,Künstlerin International' ausgezeichnetund Wincent Weiss durfte den Preis in der Kategorie ,NewcomerNational' entgegennehmen. Statt Moderatoren führten mehrerePresenter, darunter ,Die Lochis' und Mark Forster, das Publikumunterhaltsam durch den ECHO-Abend. Die zahlreichen Highlights derVeranstaltung, wie etwa der großartige Auftritt von Kylie Minogue,werden den Zuschauern ganz sicher in Erinnerung bleiben. Die Showwurde dabei nicht nur per Live-TV-Übertragung auf VOX gezeigt. DerECHO 2018 konnte erstmals auch beim exklusiven Public Viewing Deluxelive auf einer Leinwand mitverfolgt werden.Wie in den Jahren zuvor war die Traditionsmarke SKODA offiziellerFörderer der Verleihung und sorgte für eine gelungene Anfahrt zumroten Teppich. Insgesamt 75 Fahrzeuge chauffierten die Stars zumBlitzlichtgewitter. Die elegante und geräumige SUPERB-Limousinegarantierte eine komfortable und stilvolle Vorfahrt. Bereits zumzweiten Mal war auch das Raumwunder SKODA KODIAQ dabei. Einbesonderer Hingucker war der SKODA 645 - ein glanzvoller Oldtimer ausdem Jahr 1931. Die exklusive Fahrt mit diesem Klassiker war füreinige glückliche Gäste ein zusätzliches glamouröses Highlight deseindrucksvollen Abends. Dazu zählte unter anderem die PreisträgerinAlice Merton, die in der Kategorie ,Künstlerin Pop National'ausgezeichnet wurde.Auch in diesem Jahr ermöglichte SKODA mit mehreren GewinnaktionenMusikfans, als #skodastars hautnah mit dabei zu sein und selbst imScheinwerferlicht zu stehen. Der SKODA VIP-Shuttle-Service brachtesie gemeinsam mit den Stars zum außergewöhnlichen Event.Weitere Informationen für Redaktionen: Bilder des Events erhaltenSie unter https://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/oqpR7HrRqe