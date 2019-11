SKODA bringt als offizieller Sponsor der European Film Awards die Stars in Fahrt (FOTO)

Weiterstadt/Berlin (ots) -- Am 7. Dezember 2019 werden zum 32. Mal die European Film Awardsin Berlin verliehen- Die SKODA VIP-Shuttle-Flotte bringt die Stars und Sternchen inSUPERB-Limousinen zum roten Teppich- Unter den Nominierungen ist auch der deutsche Film,Systemsprenger'- Regisseur Werner Herzog wird für sein Lebenswerk geehrtAm 7. Dezember 2019 kommt die europäische Filmbranche anlässlich der Verleihungder European Film Awards in Berlin zusammen. Im Rahmen einer festlichen Galawerden herausragende Filme, Serien und Persönlichkeiten ausgezeichnet. Bereitszum fünften Mal ist SKODA als offizieller Sponsor Teil des renommiertenFilmpreises und chauffiert die Stars zum roten Teppich.Im 32. Jahr in Folge werden die European Film Awards von der European FilmAcademy (EFA) verliehen. Nachdem der begehrte Preis im vergangenen Jahr inSevilla vergeben wurde, findet die Veranstaltung in diesem Jahr wieder in Berlinstatt. Die deutsche Hauptstadt, in der sich die Filmakademie befindet, ist somitschon zum 17. Mal zum Austragungsort der Preisverleihung.Die Nominierungen stehen bereits fest. Nun werden die über 3.600 EFA-Mitgliederin insgesamt 24 Kategorien abstimmen, unter anderem über den ,Europäischen Film2019'. Zu den Favoriten in dieser Kategorie zählt der autobiografische Film desspanischen Regisseurs Pedro Almodóvar ,Leid und Herrlichkeit', für den AntonioBanderas bereits in Cannes als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde. Aberauch der deutsche Film ,Systemsprenger' von Nora Fingscheidt hat gute Chancen.Fest steht schon, dass der gebürtige Münchner Werner Herzog mit dem ,LifetimeAchievement Award' für sein beeindruckendes Lebenswerk geehrt wird. Schon mit 15Jahren arbeitete er an seinen ersten Filmprojekten. Der heute 77-Jährige kannauf über 70 Spiel- und Dokumentarfilme zurückblicken, an denen er als Produzent,Drehbuchautor und Regisseur beteiligt war. Er nimmt als Ehrengast am Abend teil.Den Ehrenpreis ,European Achievement in World Cinema' erhält die französischeSchauspielerin Juliette Binoche als Anerkennung ihrer erfolgreichen undvielfältigen Karriere vor der Kamera. Zur Fernsehgala ist außerdem der Cast von,Babylon Berlin' geladen, denn die beliebte Serie wird mit dem ,EuropeanAchievement in Fiction Series Award' gekürt, einer in diesem Jahr erstmalseingeführten Nominierungskategorie. Passend dazu werden die Stars der Serie, diein den goldenen 20er-Jahren spielt, in einem SKODA Oldtimer Bus am roten Teppichvorfahren.Als offizieller Förderer des Europäischen Filmpreises wird SKODA auch weitereNominierte und Gäste zur Gala chauffieren. Die glamouröse VIP-Shuttle-Flottebesteht aus mehreren SKODA SUPERB, einer Limousine mit fortschrittlichstenAssistenzsystemen aus höheren Fahrzeugklassen, die für eine sichere undkomfortable Fahrt sorgen. Aber auch Konnektivität wird beim Topmodell dertschechischen Traditionsmarke großgeschrieben: Mit der Technologie SmartLinklassen sich Smartphones schnell und einfach mit dem Fahrzeug verbinden. Sokönnen Passagiere über das Touchdisplay des Infotainmentsystems auf viele ihrergewohnten Apps zugreifen.Die Verleihung der European Film Awards ist eine der vielen renommiertenVeranstaltungen aus Film, Musik und Kunst, bei denen SKODA als Mobilitätspartnerunterwegs ist. Dazu zählten in diesem Jahr beispielsweise das Filmfest Hamburgund die Premiere des neuen Cirque du Soleil-Musicals.Filmbegeisterte können die Gala am 7. Dezember über einen Livestream auf derWebsite des Europäischen Filmpreises verfolgen: www.europeanfilmawards.euWeitere Informationen für Redaktionen: Bilder erhalten Sie noch am Abend desEvents unter www.picdrop.com/sabinebrauerphotos/KiZU32j38NPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4453070OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell