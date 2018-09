SKODA brachte die Stars zur Eröffnungsgala des 26. Filmfest Hamburg (FOTO)

Weiterstadt/Hamburg (ots) -- Stars und Gäste fahren in der SKODA VIP-Shuttleflotte zum rotenTeppich am Cinemaxx Dammtor- SKODA bot auch 'Stars von nebenan' die Chance an der Eröffnungteilzunehmen und die Vorfahrt im SKODA SUPERB und SKODA KODIAQzu genießenHinweis an Redaktionen: Bilder des Events erhalten Sie unterhttps://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/pWpWtF9FuiDas Filmfest Hamburg hat begonnen. Seit gestern tummeln sich Starsund Gäste des internationalen und nationalen Films in der Hansestadt.Die SKODA VIP-Shuttleflotte brachte nicht nur isländischeSchauspieler, sondern auch einheimische Prominente zumEröffnungsabend des 26. Filmfest Hamburg.Gute Stimmung im Kinosaal des Cinemaxx am Dammtor: DiePräsentation der isländischen Komödie 'Gegen den Strom' stellte einengelungen Auftakt des diesjährigen Filmfest Hamburg dar. Neben denisländischen Stars des Abends wurden auch Peter Lohmeyer, KarolineEichhorn und Hark Bohm mit eleganten SKODA Shuttles zum roten Teppichdes Eröffnungsabends gebracht. Auch die nächsten Tage stehen noch imZeichen des Films. Während des Filmfest Hamburg haben Besucher dieMöglichkeit, aus 138 Vorführungen zu wählen.Erneut waren der SKODA SUPERB und SUV SKODA KODIAQ als VIP-Shuttleim Einsatz. Die elegante Shuttleflotte chauffierte die Gäste desEröffnungsabends zum roten Teppich des 26. Filmfest Hamburg.Modernste Assistenzsysteme sorgen im SKODA SUPERB und im SKODA KODIAQfür noch mehr Sicherheit und Komfort. Darüber hinaus setzen beideModelle der tschechischen Traditionsmarke auf Konnektivität. Diemodernen Infotainmentsysteme können über SmartLink automatisch mitSmartphones verbunden werden und machen mit Highspeed-Internetzugangbeide Fahrzeugmodelle zu Hotspots auf Rädern.Das Filmfest Hamburg ist eine der zahlreichen Veranstaltungen, beidenen die tschechische Traditionsmarke als Mobilitätspartnerunterwegs ist. Dazu zählen beispielsweise auch die European FilmAwards sowie die Verleihung der Goldenen Henne.Neben bekannten Prominenten lud SKODA beim diesjährigen FilmfestHamburg auch Kinofans und Filmbegeisterte ein, als sogenannte#skodastars an dem besonderen Eröffnungsabend teilzunehmen und eineneinmaligen Red Carpet-Moment zu erleben.Weitere Informationen für Redaktionen: Bilder des Events erhaltenSie unter https://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/pWpWtF9FuiPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell