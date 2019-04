SKODA brachte die Stars auf den roten Teppich des Live Entertainment Awards in Frankfurt (FOTO)

Weiterstadt/Frankfurt (ots) -Am 1. April wurde in der Frankfurter Festhalle zum 14. Mal der PRGLive Entertainment Award LEA an Persönlichkeiten der deutschen Musik-und Live-Entertainment-Branche verliehen. Auch in diesem Jahr sorgteSKODA als offizieller Partner des LEAs für eine komfortable Anfahrtder Gäste und Live-Acts am Red Carpet.Für den international angesehenen Event kamen erneut Musikfreundeund Stars der Branche in Frankfurt zusammen. Ihnen wurde vor Ortneben der Preisverleihung ein vielfältiges und spektakuläres Programmgeboten. In diesem Jahr sorgten unter anderem Nena, StefanieHeinzmann und Kiefer Sutherland mit ihren Live-Acts für einenimposanten Abend. Die Gala markierte zeitgleich den offiziellen Startder internationalen Musikmesse sowie die Prolight + Sound, die Messefür Veranstaltungstechnik.Der LEA zeichnet jedes Jahr die darbietenden Künstler und vorallem die am Erfolg maßgeblich beteiligten Veranstalter, Manager,Agenten und Spielstättenbetreiber in insgesamt 15 Kategorien aus. Zudiesen zählen unter anderem die beste Show, das beste Konzert und diebeste Hallen-Tournee des vergangenen Jahres. Auszeichnet wurde dabeidie Stadion-Tournee 2019 von Ed Sheeran, dessen Veranstalter FKPScorpio Konzertproduktionen die LEA Trophäe mit nach Hause nehmendurfte. Über den roten Teppich liefen Comedian Matze Knop, die Größenvon The Scorpions und Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Toni Drehermit Ex-Bachelor Sebastian Pannek. Bereits zum achten Mal in Folgeführte TV-Moderator Ingo Nommsen durch die Show.Auch Fans gab SKODA in Kooperation mit Antenne Frankfurt und TVSpielfilm die Chance, live mit dabei zu sein und die Stars hautnaherleben zu können. Als sogenannte #skodastars wurden sie mit einemSKODA VIP Shuttle direkt auf den roten Teppich vorgefahren undkonnten sich so selbst wie ein prominenter Gast fühlen.Die SKODA VIP-Shuttle-Flotte bestehend aus dem eleganten SUPERBsorgte für den entsprechenden Glamour-Effekt auch bei der Vorfahrt.Moderne Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen sorgen im SKODASUPERB für mehr Sicherheit und Komfort. Außerdem setzt das Topmodellder tschechischen Traditionsmarke auf Konnektivität. DieInfotainmentsysteme können über SmartLink automatisch mit demSmartphone verbunden werden und machen mit Highspeed-Internetzugangdie Fahrzeuge zu fahrenden Hotspots.Neben dem PRG Live Entertainment Award ist SKODA Mobilitätspartnervieler weiterer Events wie dem Filmfest Hamburg und den European FilmAwards. Auch dort sorgen die beliebten SKODA Modelle regelmäßig füreine komfortable, sichere und glamouröse Anfahrt der VIPs.Weitere Informationen für Redaktionen: Bilder erhalten Sie unterhttps://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/Skoda_LEA_Award_2019Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell