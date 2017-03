SKODA bewegt: Ausstellung ,What drives you?' macht die Faszination der Marke erlebbar (FOTO)

Weiterstadt/Berlin (ots) -- DRIVE. Volkswagen Group Forum in Berlin präsentiert die SKODAMarkenwelt vom 1. April bis 8. Juli- Die Themen Design, Konnektivität und Sponsoring stehen imMittelpunkt von ,What drives you?'- Stargäste auf vier Rädern: der neue SKODA KODIAQ, deraufgewertete Bestseller SKODA OCTAVIA und das Topmodell SKODASUPERBAm 1. April öffnet das DRIVE. Volkswagen Group Forum in Berlin diePforten der SKODA Ausstellung ,What drives you?'. Im modernenAmbiente des DRIVE. können Besucher die Marke SKODA aus zahlreichenBlickwinkeln erleben. Die gut dreimonatige Ausstellung umfasst auf4.000 Quadratmetern die aktuellen und faszinierenden ThemenfelderDesign, Konnektivität und Sponsoring. An mehreren Stationen lädtSKODA zum aktiven Erlebnis ein, etwa beim Eishockeypuck-Schießen undeiner virtuellen Fahrt im SKODA FABIA R5. Zu den Höhepunkten derAusstellung zählen auch die neuesten Modelle der Marke: der SKODAKODIAQ, der aufgewertete Bestseller SKODA OCTAVIA und das FlaggschiffSKODA SUPERB. Die Ausstellung läuft bis zum 8. Juli.SKODA steht für großzügiges Raumangebot, überzeugendesPreis-/Wertverhältnis und zahlreiche ,Simply Clever'-Details, die denAlltag von Autofahrern erleichtern. Hinzu kommt eine aufregende,emotionale Designsprache, die sich in den jüngsten Modellen wie demFlaggschiff SUPERB oder dem neuen SKODA KODIAQ besonderswiderspiegelt. Sie basiert auf mehreren Designstudien, mit denenSKODA in den vergangenen Jahren für Aufsehen sorgte. Die Ausstellung,What drives you?' erzählt von der Entwicklung der neuen SKODADESIGN-DNA, die von stimmigen Proportionen, präzise geführten Linienund scharf gezeichneten Kanten sowie kristalliner Dreidimensionalitätbestimmt wird. Apropos kristallin: Besucher des DRIVE. können unterder professionellen Anleitung eines böhmischen Glaskünstlers ihreigenes Kristallobjekt schleifen und mit nach Hause nehmen.Wie der Fahrer profitiert, wenn das SKODA Modell ,always online'ist, zeigt das Themenfeld Konnektivität. Vom induktiven Laden desSmartphones über WLAN-Hotspot bis zu den vielfältigen SKODAConnect-Diensten bietet es einen Überblick über die verschiedenenKonnektivitätslösungen und veranschaulicht die innovativen Systemezum Beispiel durch Filme. Der neue SKODA KODIAQ und der aufgewerteteBestseller OCTAVIA verfügen serienmäßig über SKODA Connect. Demnächstwird SKODA das System auch für FABIA und RAPID serienmäßig anbieten.SKODA Connect umfasst zum einen die Care Connect-Dienste. Zu ihnenzählen sowohl proaktive Services wie die Planung eines anstehendenServicetermins, der Fahrzeugfernzugriff oder die NotruffunktionEmergency Call. Zum anderen gehören Infotainment Online-Dienste zumKonnektivitätsangebot SKODA Connect. Die Online-Verkehrsinformationzeigt den realen Verkehrsfluss und schlägt bei einem Stau sinnvolleAusweichrouten vor. Darüber hinaus liefern die DiensteKraftstoffpreise, Parkplatzinformationen, Nachrichten und Wettermaßgeschneiderte Informationen für den Fahrer. Mit SKODA Connectführt die Marke Konnektivität auf ein neues Level und leistet damiteinen Beitrag zu mehr Sicherheit und mehr Fahrspaß. SKODA wird seineInnovations- und Entwicklungskompetenz auf dem EntwicklungsgebietKonnektivität stärken. Hierzu hat das Unternehmen das DigiLab in Prageröffnet. In dieser Ideenwerkstatt arbeiten kreative Köpfe an neuenGeschäftsmodellen, Lösungen und Produkten. Auf www.skodadigilab.comkönnen Entwickler, Programmierer, Designer und anderevielversprechende Projekte vorstellen, die sich für eine Kooperationmit SKODA anbieten.Als dritter Part neben Design und Konnektivität komplettiert derBereich Sponsoring die Ausstellung. Radsport, Motorsport undEishockey: Auf diesen drei Säulen präsentiert sich SKODA einembegeisterten Millionenpublikum. 2017 treibt die tschechische Markezum 14. Mal die Tour de France an und schreibt bei derEishockey-Weltmeisterschaft in Paris und Köln mit dem längstenWM-Sportsponsoring der Welt Rekordgeschichte - das tschechischeTraditionsunternehmen tritt in diesem Jahr zum 25. Mal alsoffizieller Hauptsponsor der WM auf. Darüber hinaus zählt SKODA zuden erfolgreichsten Akteuren auf den Rallye-Pisten der Welt. Einengroßen Teil zu diesem Erfolg trägt der Turbo-Allradler SKODA FABIA R5bei, mit dem SKODA Fahrer im vergangenen Jahr zahlreiche Erfolgefeierten. 2016 triumphierten Esapekka Lappi und Janne Ferm in der FIARallye-Weltmeisterschaft (WRC 2). Zudem gewann SKODAKontinentalmeisterschaften in Südamerika, im Asien-Pazifik-Raum undim Mittleren Osten. Hinzu kamen neun nationale Titel, darunter derTitelgewinn in der Deutschen Rallye-Meisterschaft durchRallye-Youngster Fabian Kreim und Beifahrer Frank Christian. DieBesucher des DRIVE. Volkswagen Group Forum können den Turbo-AllradlerFABIA R5 aus nächster Nähe erleben und sich sogar selbst an Steuersetzen: Dank Virtual-Reality-Brille fühlt sich die Fahrt imRallye-Simulator erstaunlich echt an.Pressekontakt:Rainer StrangLeiter Motor- und WirtschaftspresseTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: Rainer.Strang@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell