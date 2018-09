SKODA beim Münsterland Giro mit Begleitfahrzeugen und Jedermann-Team am Start (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Rund 5.000 Teilnehmer vom Nachwuchs bis zum Profi gehen beimSparkassen Münsterland Giro an den Start- SKODA unterstützt das Radsportevent als Sponsor undFahrzeugpartner- Rund 130 Hobbyrennfahrer starten im SKODA Veloteam beimJedermann-Rennen- Bei der SKODA Roadshow können Besucher die aktuellen Modelle derMarke live erlebenJährlich am 3. Oktober haben im Münsterland die RennräderVorfahrt. Seit mehr als zehn Jahren findet rund um Münster undCoesfeld der Sparkassen Münsterland Giro statt. In diesem Jahr gehenrund 5.000 Aktive - vom Nachwuchsfahrer bis zum Profi - auf dieattraktiven Strecken. SKODA ist als Sponsor und Fahrzeugpartner mitam Start. Zudem ermöglicht die im Radrennsport sehr engagierte Markerund 130 Hobbyradsportlern den Start im Jedermann-Rennen. Besucherdes Radsportevents können am Münsteraner Schlossplatz die aktuellenModelle des tschechischen Herstellers bei der SKODA Roadshow liveerleben.Vom Radsport der Extraklasse bis zu Hobby- und Jugendradrennen:Das nach eigenen Angaben drittgrößte Radrennen Deutschlands bildetein breites Spektrum des Radrennsports ab. Im Profirennen dürfen sichdie Zuschauer auf sieben WorldTour-Teams mit einem exzellentenFahrerfeld freuen. Zu den Topstars zählt Pascal Ackermann, der sichin diesem Jahr den Titel der ebenfalls von SKODA unterstütztenDeutschen Straßenmeisterschaft geholt und acht weitere internationaleRennen gewonnen hat. Auch John Degenkolb, Sieger des SparkassenMünsterland Giro 2016, ist dabei - er konnte sich bei derdiesjährigen Tour de France mit dem Erfolg bei der spektakulärenKopfsteinpflaster-Etappe mit Ziel in Roubaix seinen langen Traum voneinem Tour-Etappensieg erfüllen. Der vierfache ZeitfahrweltmeisterTony Martin kommt ebenfalls wieder gern zum Spitzenradrennen insMünsterland.SKODA ist 2018 zum sechsten Mal in Folge als Sponsor undFahrzeugpartner des Münsterland Giro mit am Start. Die Marke stelltfür Organisation und Rennleitung insgesamt 30 Fahrzeuge zurVerfügung. Die beliebten SUV-Modelle SKODA KODIAQ und KAROQ gehörenebenso zur Giro-Flotte wie SKODA SUPERB COMBI und SKODA OCTAVIACOMBI. Sie alle überzeugen mit den bewährten Qualitäten von SKODA:großzügiges Platzangebot, viel Stauraum und moderneKonnektivitätslösungen. Sicherheitsfeatures wie derFrontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion undPersonenerkennung tragen ihren Teil dazu bei, dass die Offiziellenohne Zwischenfälle das Ziel erreichen.Traditionell unterstützt SKODA auch das Jedermann-Rennen, bei demHobbyradsportler auf ähnlichen Strecken wie die Profis fahren.Während das Elitefeld 198 Kilometer durch das Münsterland hetzt,werden für die Jedermänner und -frauen Distanzen über 65, 95 und 125Kilometer angeboten. Wie bei allen großen Jedermann-Rennen inDeutschland ermöglicht SKODA radsportbegeisterten Freunden der Markeden Start im SKODA Veloteam. Rund 130 Fahrer genießen eineRundumbetreuung mit Beratung durch den SKODA Radsport-ExpertenHans-Michael Holczer, Massage und technischem Service.Vor und während der Rennen haben Besucher im Zielbereich amMünsteraner Schlossplatz die Möglichkeit, die aktuellen Modelle derMarke bei der SKODA Roadshow zu erleben. Der umfassend überarbeiteteKleinwagen FABIA ist dort ebenso zu sehen wie der stylische RAPID,die SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ, der Stadtflitzer CITIGO und derMarkenbestseller OCTAVIA. Ein Highlight der Roadshow ist ein roterSKODA SUPERB, der im selben Design anrollt wie das berühmte 'Red Car'der Tour de France, das dem Tour-Direktor als rollendeKommandozentrale dient.SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in dieAnfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann.1895 - also vor 123 Jahren - gründeten Václav Laurin und VáclavKlement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereitszehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil derjungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klementmit SKODA. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der SKODASponsoringstrategie. Das tschechische Unternehmen engagiert sich aufvielen Ebenen als ,Motor des Radsports': Neben der Tour de France undder Spanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt der Autoherstellerweitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale undinternationale Breitensport-Veranstaltungen. Ferner zählenFahrrad-Accessoires zum erweiterten SKODA Produktangebot.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell