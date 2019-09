SKODA beginnt im Werk Kvasiny mit der Serienfertigung des SUPERB iV (FOTO)

Kvasiny (ots) -- SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantrieb ist erstes elektrifiziertesSerienfahrzeug von SKODA- Neue Plug-in-Hybride entstehen auf derselben Fertigungsstraßewie Modelle mit konventionellem AntriebIm SKODA AUTO Werk Kvasiny ist heute der erste SUPERB iV* vom Bandgerollt. SKODA hat den Standort auf die Produktion des erstenelektrifizierten Serienmodells der Unternehmensgeschichte umfangreichvorbereitet und rund 12 Millionen Euro in Umbaumaßnahmen investiert.Der neue SKODA SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantrieb wirdausschließlich im Werk Kvasiny gefertigt und entsteht dort aufderselben Fertigungsstraße wie die SUPERB-Varianten mit reinenVerbrennungsmotoren.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, sagt: "Der Beginn der Serienfertigung des SKODA SUPERB iVist ein großer Schritt in Richtung Zukunft. In den letzten Monatenhaben wir konsequent die nötigen Voraussetzungen geschaffen, um denProduktionsanlauf unseres ersten Modells mit Plug-in-Hybridantrieb imWerk Kvasiny zu ermöglichen. Damit ist der heutige Tag auch dasErgebnis einer großartigen Teamleistung."Um den Standort Kvasiny auf die speziellen Anforderungenvorzubereiten, die der Fertigungsprozess des ersten elektrifiziertenSKODA Serienmodells an das Werk stellt, investierte SKODA AUTO rund12 Millionen Euro. Angepasst wurden unter anderem dieKarosseriefertigung und die Montagehalle (siehe Infografik). Durchdie Umbaumaßnahmen lässt sich der SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantriebauf derselben Fertigungsstraße bauen wie Modelle mit konventionellemVerbrennungsmotor. Da sich die Bodenbleche der beidenAntriebsvarianten unterscheiden, wurden im Bereich Karosseriebaueinige Geräte entsprechend angepasst oder neu installiert.Die ehemalige Halle des Qualitätszentrums hat SKODA komplettumgebaut: Für die Fertigung und Inbetriebnahme der Fahrzeuge musstenArbeitsorte im Rahmen des Fertigungsprozesses neu angeordnet werden.Innerhalb der Fertigungsstraße installierte SKODA AUTO zudem einenweiteren Behälter für Fahrgestellrahmen sowie einen Manipulator fürHochvolt- und 12-Volt-Batterien.Zudem hat SKODA AUTO die Weiterbildung der Mitarbeiter im BereichElektromobilität vorangetrieben und zu diesem Zweck in Kvasiny einneues Trainingszentrum aufgebaut. Inzwischen haben fast 5.500Mitarbeiter die Qualifizierung im Werk Kvasiny absolviert.Start in ein neues Zeitalter: SUPERB iV mit Plug in HybridantriebIm SUPERB iV entwickeln ein 1,4 TSI Benziner und ein Elektromotorgemeinsam eine Systemleistung von 160 kW (218 PS). Die reinelektrische Reichweite beträgt bis zu 56 Kilometer nach WLTP Zyklus,in Kombination mit dem Verbrennungsmotor liegt die Reichweite bei 930Kilometern. Diese neue Antriebsvariante ist in den AusstattungslinienAmbition, Style und L&K sowie für den SUPERB SPORTLINE verfügbar. DieWeltpremiere des SKODA SUPERB iV und der neuen E-Mobilitäts-SubmarkeiV fand im Mai 2019 in der slowakischen Hauptstadt Bratislava statt.Die Markteinführung erfolgt Anfang 2020.Die Produktion des modernisierten SKODA SUPERB läuft im SKODA AUTOWerk Kvasiny bereits seit Juli 2019. Neben dem Flaggschiff der Markeentstehen hier auch die SUV-Modellfamilien KAROQ und KODIAQ. 2018verließen erstmals mehr als 300.000 Fahrzeuge innerhalb eines Jahresdie Fabrikhallen des Werks. An dem hochmodernen Produktionsstandortbeschäftigt der Automobilhersteller rund 9.000 Mitarbeiter.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized LightVehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu denUnterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.SUPERB iV 1,4 TSI DSG 160 kW (218 PS): Kraftstoffverbrauch inl/100 km (kombiniert): 1,5. CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 33.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell