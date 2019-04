SKODA auf der Tuning World Bodensee: SCALA und KAMIQ feiern Deutschlandpremiere (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Kompaktmodell SCALA und City-SUV KAMIQ zählen als Neuheiten zuden Stars auf dem 400 Quadratmeter großen SKODA Messestand inHalle B1-503- Sportliches Highlight: Konzeptstudie SKODA VISION RS mitPlug-in-Hybrid, 180 kW (245 PS) Systemleistung und 70 Kilometerelektrischer Reichweite- SKODA bietet rasantes Rahmenprogramm für Messebesucher:virtueller Rennsimulator und SKODA Fun Area mit Race-Parcours imFreigeländeSKODA fährt auf der Tuning World Bodensee mit zwei Modellneuheitenund zahlreichen weiteren Attraktionen ins Rampenlicht. DerMesseauftritt der Marke steht vom 3. bis zum 5. Mai ganz im Zeicheneiner doppelten Deutschlandpremiere: Erstmals können die Besucher dasneue Kompaktmodell SCALA sowie das neue City-SUV KAMIQ live erleben.Betont sportliche Akzente setzt zudem die Konzeptstudie SKODA VISIONRS. Sie begeistert mit ihrem dynamischen Design und dem effizientenPlug-in-Hybrid-Antrieb. Zusätzlich zum 400 Quadratmeter großen Standin Halle B1-503 bietet der Hersteller im Freigelände die SKODA FunArea inklusive Race-Parcours und SKODA Lounge an.SKODA beschert dem Publikum auf Europas größter reiner Tuningmesseein abwechslungsreiches Programm. Im Fokus stehen insbesondere dieneuen Modelle SCALA und KAMIQ, die die Marke erstmals in Deutschlandder Öffentlichkeit vorstellt. Darüber hinaus unterhält SKODA dieTuningfans mit einer Vielzahl spannender Aktivitäten. So könnenBesucher am Messestand im virtuellen Rennsimulator auf Bestzeitjagdgehen. Wer sein Fahrkönnen in der Realität unter Beweis stellenmöchte, tritt in der SKODA Fun Area auf dem Freigelände Ost beimSKODA Fun Race im direkten Duell gegen andere Messebesucher an: AmSteuer eines SKODA KODIAQ RS* werden täglich die besten Fahrergekürt. Darüber hinaus lädt die SKODA Lounge mit Hängematten,Slush-Eis und Musik zum entspannten Relaxen ein.Premierenfieber: Deutschlanddebüt für SKODA SCALA und KAMIQZu den Höhepunkten des Auftritts von SKODA auf der Tuning WorldBodensee zählen natürlich spannende Modellneuheiten. Mittendrin: derkomplett neu entwickelte SCALA. Er definiert die Kompaktklasse fürdie Marke neu - mit neuer Technik, emotionalem Design, hoherFunktionalität und State-of-the Art-Connectivity. Maßstäbe in seinemSegment setzt das Kompaktmodell beispielsweise mit modernenAssistenzsystemen und starken Infotainmentfeatures, die sonst nur aushöheren Fahrzeugklassen bekannt sind. Der SKODA SCALA ist aktuell mitdrei Motorisierungen erhältlich, die ein Leistungsspektrum von 85 kW(115 PS)* bis 110 kW (150 PS)* abdecken. Im Laufe des Jahres 2019folgt die Basismotorisierung 1,0 TSI 70 kW (95 PS)*.Mit dem neuen KAMIQ erweitert der tschechische Automobilherstellerseine erfolgreiche SUV-Familie in das wachsende Segment der City-SUV.Der KAMIQ vereint die Vorzüge eines SUV wie größere Bodenfreiheitoder eine erhöhte Sitzposition mit einem attraktiven Offroad-Auftrittund der Agilität eines Kompaktfahrzeugs. Mit emotionalem Design,modernsten Assistenz- und Infotainmentsystemen, einem großzügigenRaumangebot und zahlreichen Simply Clever-Ideen erfüllt der KAMIQ dieAnsprüche von familien- und Lifestyle-orientierten Kundengleichermaßen. Das Interieur des KAMIQ nimmt das erstmals in derKonzeptstudie VISION RS präsentierte neue Innenraumkonzept auf. Mitdem optionalen Virtual Cockpit - das Display ist mit 10,25 Zoll einesder größten im Fahrzeugsegment - bietet SKODA im neuen KAMIQ eindigitales Highlight.Die SKODA VISION RS, die ebenfalls auf der Tuning World Bodenseezu sehen ist, gibt einen Ausblick auf die nächste Entwicklungsstufeder sportlichen SKODA RS-Modelle. Mit der Konzeptstudie demonstriertdie tschechische Marke zudem ein hohes Maß an Umweltbewusstsein.Davon zeugen sowohl die Verwendung nachhaltig produzierter undveganer Materialien als auch der effiziente Plug-in-Hybrid-Antrieb.Er kombiniert den 1,5-Liter-TSI mit 110 kW (150 PS) und einenElektromotor mit 75 kW (102 PS). Gemeinsam entwickeln sie eineSystemleistung von 180 kW (245 PS). Damit beschleunigt dieKonzeptstudie aus dem Stand in 7,1 Sekunden auf 100 km/h. DenZwischenspurt von 80 auf 120 km/h absolviert die SKODA VISION RS in8,9 Sekunden. Insgesamt stößt der Kompaktsportler lediglich 33 g/kmCO2 aus. Rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei ist eineReichweite von bis zu 70 Kilometern möglich. DieLithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 13 kWh kann per Kabelin 2,5 Stunden an einer Ladestation geladen werden. Alternativ istauch das Aufladen an einer Haushaltssteckdose oder während der Fahrtdurch Energierückgewinnung möglich.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR DSG 4x4 176 kW (240 PS): innerorts 7,4 -7,2 l/100km, außerorts 5,8 - 5,6 l/100km, kombiniert 6,4 - 6,2l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 167 - 163 g/km,CO2-Effizienzklasse C - BSCALA 1,6 TDI 85 kW (115 PS): innerorts 5,1 - 5,0 l/100km,außerorts 3,6 - 3,5 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 108 - 106 g/km, CO2-Effizienzklasse ASCALA 1,5 TSI 110 kW (150 PS): Die Verbrauchsangaben zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniertsowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da dasFahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht derRichtlinie 1999/94 EG unterliegt.SCALA 1,0 TSI 70 kW (95 PS): Die Verbrauchsangaben zum offiziellenKraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu denCO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug nochnicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie1999/94 EG unterliegt.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell