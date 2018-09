SKODA auf der Paris Motor Show 2018: sportlich, nachhaltig und digital (FOTO)

Mladá Boleslav/Paris (ots) -- SKODA lässt Messebesucher auf der Paris Motor Show (2. bis 14.Oktober 2018) in eine digitale Welt eintauchen- Kompakte Konzeptstudie SKODA VISION RS verbindet Sportlichkeitund Nachhaltigkeit- SKODA KODIAQ RS ist das erste SUV in der Palette der sportlichenSKODA RS-Modelle- SKODA KAROQ bekommt Zuwachs durch die neuen Varianten SPORTLINEund SCOUT- SKODA OCTAVIA G-TEC mit mehr Leistung und größerer Reichweite imErdgasbetrieb- SKODA Pressekonferenz im Livestream auf www.skoda-auto.de am 2.Oktober 2018 ab 13:00 UhrSKODA präsentiert sich auf der Paris Motor Show 2018 sportlich,nachhaltig und als Mobilitätsdienstleister. Die tschechische Markelädt die Messebesucher vom 2. bis 14. Oktober zu einer besonderendigitalen Erfahrung ein: Auf dem SKODA Stand können sie in der UserExperience Corner mit einem selbst erstellten Avatar einen fiktivenTag erleben und sich durch maßgeschneiderte digitale Angebote führenlassen. Mit der Studie SKODA VISION RS präsentiert der tschechischeAutomobilhersteller in Paris einen Ausblick auf ein künftigesKompaktfahrzeug und den nächsten Entwicklungsschritt der sportlichenRS-Familie. Zu der zählt mit dem neuen SKODA KODIAQ RS erstmals einSUV. Die Varianten SCOUT und SPORTLINE erweitern die Palette desKompakt-SUV SKODA KAROQ, der SKODA OCTAVIA G-TEC erhält mehr Leistungund bietet eine größere Reichweite im Betrieb mit umweltfreundlichemErdgas (CNG).Die Weiterentwicklung vom reinen Automobilhersteller zur SimplyClever Company für beste Mobilitätslösungen ist ein wichtigerBestandteil der SKODA Strategie 2025. Auf der diesjährigen ParisMotor Show vom 2. bis 14. Oktober 2018 zeigt die tschechische Marke,wie Fahrer und Umwelt immer enger vernetzt werden. Am SKODA Standbekommen Messebesucher die Möglichkeit, neue Technologien undDienste, die die tägliche Mobilität erleichtern, virtuell selbst zuerleben. In der User Experience Corner erstellen sie einen Avatar undgeben ihrem digitalen Stellvertreter eigene Eigenschaften undBedürfnisse mit auf den Weg. Dieser führt sie mit Kurzvideos durcheinen fiktiven Tag, der durch Innovationen und Mobilitätsdienste ausdem SKODA AUTO DigiLab erleichtert wird.Innovative Mobilitäts- und Service-DienstleistungenDie kontinuierlich wachsende Carsharing-Plattform HoppyGobeispielsweise bietet als eine der größten Carsharing-Plattformen inTschechien einer ständig wachsenden Fangemeinde flexible Mobilität,die sich schnell und einfach über eine gemeinsame Smartphone-Appbuchen lässt. Neben der SKODA Connect App können SKODA Fahrer jetztauch über den SKODA Connect Alexa Skill mit einfachen Fragen an denAmazon-Sprachassistenten Alexa aus dem eigenen WohnzimmerInformationen über ihr Fahrzeug abrufen: etwa ob die Türen verriegeltund die Fenster geschlossen sind, wie viel Benzin im Tank oder wo derSKODA geparkt ist. Nach Deutsch und Englisch ist der SKODA ConnectAlexa Skill jetzt auch in französischer Sprache verfügbar unddemnächst auch auf Spanisch. Die Integration von Smart Home wiederumerlaubt die Kontrolle des eigenen vernetzten Hauses aus dem SKODAheraus. SKODA Fahrer können bequem den Status verschiedener SmartHome Geräte überprüfen - ob beispielsweise das Licht in der Kücheangelassen wurde oder die Fenster verschlossen sind.Blick in die Zukunft mit der SKODA VISION RSDie Konzeptstudie SKODA VISION RS zeigt, wie sich SKODA in Zukunftsportliche RS-Modelle und außerdem ein künftiges Kompaktfahrzeugvorstellt. Die SKODA VISION RS kombiniert die Sportlichkeit eineremotionalen neuen Designsprache mit einem hohen Maß anNachhaltigkeit, etwa durch die Verwendung von recyceltem Carbon undveganer Materialien. Im Innenraum dominiert neben dem aus demMotorsport bekannten Hightech-Werkstoff Carbon geschliffenesKristallglas, das zudem illuminiert und animiert wird. FürFahrdynamik und hohe Effizienz steht der elektrifizierteAntriebsstrang.SKODA KODIAQ RS erstes SUV in der RS-FamilieDer neue SKODA KODIAQ RS geht hingegen bald in Serie. Das ersteSUV, welches das neue rotfarbene RS-Logo tragen darf, verfügt überden mit 176 kW (240 PS)* stärksten Seriendiesel in der Geschichte vonSKODA. Schon vor der Weltpremiere in Paris hat der KODIAQ RS auf derNürburgring-Nordschleife mit dem Rundenrekord für siebensitzige SUVin 9:29,84 Minuten seine sportlichen Fähigkeiten eindrucksvoll unterBeweis gestellt. Neben einer RS-spezifischen Optik mit neuenStoßfängern und in hochglänzendem Schwarz gehaltenen Details wieKühlergrill, Fensterrahmen und Außenspiegeln sowieVoll-LED-Scheinwerfern verfügt das sportliche SUV serienmäßig überAllradantrieb, die adaptive Fahrwerksregelung DCC und eineProgressivlenkung. Erstmals bei SKODA gibt es serienmäßig20-Zoll-Leichtmetallräder und den neuen Dynamic Sound Boost, der dennatürlichen Sound der Abgasanlage ergänzt und das Klangprofil desMotors schärft. Den Innenraum prägen Sportsitze mit perforiertemAlcantara® und Carbon-Leder sowie das Virtual Cockpit.SKODA KAROQ SPORTLINE mit 140-kW-Benzinmotor (190 PS)*Einen sportlich-dynamischen Auftritt hat auch der neue SKODA KAROQSPORTLINE. Das 2017 eingeführte vielseitige Kompakt-SUV ist in dieserneuen Variante erstmals und exklusiv auch mit dem 2,0-TSI-Motor mit140 kW (190 PS)* erhältlich. Als SPORTLINE wird das emotionale Designweiter geschärft, zahlreiche in Schwarz ausgeführte Details betonendas dynamische Erscheinungsbild. Im Innenraum setzen schwarzeSportsitze mit einem neuartigen Stoffbezug und silbernenKontrastnähten weitere sportliche Akzente. Den SKODA KAROQ SPORTLINEgibt es mit Front- oder Allradantrieb und jeweils zwei Benzin- oderDieselmotoren mit 110 kW (150 PS)* oder 140 kW (190 PS)*.SKODA KAROQ SCOUT als neuer AbenteurerDie Rolle des neuen Abenteurers in der KAROQ-Palette übernimmt derSKODA KAROQ SCOUT. Die neue Offroad-Version verfügt serienmäßig inallen Motorversionen über Allradantrieb und setzt auf ein robusteresDesign. Silberne Kunststoffelemente schützen die elegante Karosserierundum sowohl in der Großstadt als auch im schweren Gelände,Chromleisten fassen den Kühlergrill und die Seitenscheiben ein. Unterseinen markanten Radhausabdeckungen trägt der SCOUT Leichtmetallräderin 18 Zoll oder optional 19 Zoll. Im Innenraum finden sichKlavierlack, Dekorleisten im Look dunklen Eschenholzes und Sitze mitneuen Bezügen und Kontrastnähten. Den Antrieb übernehmen zwei Dieselmit 110 kW (150 PS)* und 140 kW (190 PS)* oder der Benziner 1,5 TSImit 110 kW (150 PS)*.Mehr Leistung und gesteigerte Erdgas-Reichweite für SKODA OCTAVIACOMBI G-TECDer SKODA OCTAVIA COMBI G-TEC erhält einen neuen,leistungsstärkeren 1,5-TSI-Motor mit 96 kW (130 PS)*. Durch denBetrieb mit CNG sinken die CO2-Emissionen um rund 25 Prozentgegenüber dem Benzinbetrieb. Zudem fallen deutlich weniger Stickoxide(NOx) und keine Rußpartikel an. Der ausschließlich in derKombiversion und in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Styleerhältliche OCTAVIA COMBI G-TEC erfüllt die aktuell strengsteAbgasnorm Euro 6d-TEMP und erreicht im reinen, umweltfreundlichenErdgasbetrieb eine Reichweite von 480 Kilometern. Drei CNG-Tanksverfügen über eine Kapazität von insgesamt 17,7 Kilogramm. Ein 11,8Liter großer Benzintank sichert die Mobilität in Regionen ohneErdgastankstellen.SKODA Pressekonferenz auf der Paris Motor Show im Livestream DieSKODA Pressekonferenz findet am 2. Oktober 2018 ab 13:00 Uhr am SKODAStand in Pavillon 4 statt und wird auf www.skoda-auto.de sowie aufYouTube übertragen. Über den Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=VTW_e_0CTcs lässt sich der Streamauch über die eigenen Kanäle ausstrahlen.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. 