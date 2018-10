SKODA auf der Paris Motor Show 2018: Pressemappe und Bildmaterial (FOTO)

Mladá Boleslav/Paris (ots) -- SKODA lädt Messebesucher auf der Paris Motor Show (2. bis 14.Oktober 2018) zu einer digitalen Erfahrung ein- Kompakte Konzeptstudie SKODA VISION RS verbindet Sportlichkeitund Nachhaltigkeit- SKODA KODIAQ RS ist das erste SUV in der Palette der sportlichenSKODA RS-Modelle- SKODA KAROQ bekommt Zuwachs durch die neuen Varianten SPORTLINEund SCOUT- SKODA OCTAVIA COMBI G-TEC mit mehr Leistung und größererReichweite im ErdgasbetriebSKODA präsentiert sich auf der Paris Motor Show 2018 sportlich,nachhaltig und als Mobilitätsdienstleister. Die tschechische Markelädt die Messebesucher vom 2. bis 14. Oktober zu einer besonderendigitalen Erfahrung ein: Auf dem SKODA Stand können sie in der UserExperience Corner mit einem selbst erstellten Avatar einen fiktivenTag erleben und sich durch maßgeschneiderte digitale Angebote führenlassen. Mit der Studie SKODA VISION RS präsentiert der tschechischeAutomobilhersteller in Paris einen Ausblick auf ein künftigesKompaktfahrzeug und den nächsten Entwicklungsschritt der sportlichenRS-Familie. Zu der zählt mit dem neuen SKODA KODIAQ RS* erstmals einSUV. Die Varianten SPORTLINE und SCOUT erweitern die Palette desKompakt-SUV SKODA KAROQ, der SKODA OCTAVIA COMBI G-TEC* erhält mehrLeistung und bietet eine größere Reichweite im Betrieb mitumweltfreundlichem Erdgas (CNG).Die komplette Pressemappe von SKODA zum Pariser Autosalon stehtunter https://tinyurl.com/y8by3u6g zum Download bereit. UmfangreichesBildmaterial und Infografiken können Sie unter der Adressehttps://tinyurl.com/ycf4belu herunterladen (zip-Datei, Größe ca. 1GB).Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR 176 kW (240 PS): Die Verbrauchsangaben zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniertsowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da dasFahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht derRichtlinie 1999/94 EG unterliegt.OCTAVIA COMBI 1,5 TSI G-TEC 96 kW (130 PS): Die Verbrauchsangabenzum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts undkombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor,da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nichtder Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell