SKODA auf der IAA 2019: Start in eine nachhaltige Zukunft (FOTO)

Mlada Boleslav/Frankfurt (ots) -- Elektromobilität: Mit SUPERB iV und CITIGOe iV beginnt für SKODAeine neue Ära- Ganzheitlich: Autohersteller bündelt elektrifizierte Fahrzeugeund Mobilitätslösungen unter der Submarke SKODA iV- Messepremiere für SUPERB SCOUT: überarbeitete SUPERB-Familie mitneuem multifunktionalem Kombi- Premiere für MONTE CARLO Modelle: SCALA und KAMIQ mitsportlicher Lifestyle-Variante- Ausbau der G-TEC-Flotte: SCALA und KAMIQ mit umweltfreundlichenund effizienten Erdgasantrieben- SKODA AUTO DigiLab stärkt Innovationskraft und digitaleEntwicklungskompetenz- SKODA AUTO präsentiert seine Neuheiten vom 10. bis 22. Septemberauf der IAA in Halle 3.0, Stand A11Mit der neuen Submarke SKODA iV und den beiden erstenelektrifizierten Serienmodellen SUPERB iV* und CITIGOe iV startet dertschechische Automobilhersteller in die Elektromobilität. Neben demersten SKODA mit Plug-in-Hybridantrieb im SUPERB iV erweitert darüberhinaus eine robuste SCOUT-Version die Palette des kürzlichüberarbeiteten Flaggschiffs. Die neuen Top-AusstattungsvariantenMONTE CARLO des SCALA und des City-SUV KAMIQ versprühen in besterSKODA Tradition sportlichen Lifestyle; die beiden neuenG-TEC-Versionen vergrößern das SKODA Angebot effizienter undbesonders umweltfreundlicher Erdgas-Fahrzeuge (CNG). Auch beim ThemaDigitalisierung treibt SKODA die Umsetzung seiner Strategie 2025konsequent voran: Das SKODA AUTO DigiLab hat mehrere neue digitaleDienste auf den Markt gebracht.Elektromobilität: SKODA ist mit der Submarke iV in ein neuesZeitalter gestartetMitte Mai präsentierte das Unternehmen in der slowakischenHauptstadt Bratislava seine neue E-Mobilitäts-Submarke iV. Dabeizeigte der Hersteller auch die beiden ersten elektrifiziertenSerienmodelle der bisherigen Unternehmensgeschichte: Der reinelektrische CITIGOe iV und der SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantriebmachen E-Mobilität ,Simply Clever' - mit kurzen Ladezeiten, hohenReichweiten und erschwinglichen Preisen. Damit startet SKODAoffiziell ins Zeitalter der Elektromobilität und stellt die Weichenfür eine erfolgreiche Zukunft. In Mlada Boleslav werden seitSeptember 2019 Elektrokomponenten für den Volkswagen Konzernproduziert. Parallel unterstützt die Marke den Aufbau einerleistungsfähigen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge - bis 2025plant das Unternehmen rund 7.000 Ladepunkte in und um seine Werke undstellt dafür rund 32 Millionen Euro bereit. Zudem wird auch dieBelegschaft umfassend auf die Anforderungen der Elektromobilitätvorbereitet; bereits über 13.000 Mitarbeiter wurden für dieProduktion von Elektrofahrzeugen geschult.SKODA SUPERB iV und SKODA CITIGOe iV erste elektrifizierte ModelleDer SKODA SUPERB iV und der SKODA CITIGOe iV sind die erstenelektrifizierten Serienmodelle in der 124-jährigenUnternehmensgeschichte. Ab Anfang 2020 ist das Flaggschiff SUPERB miteinem Plug-in-Hybridantrieb verfügbar, der einen effizientenBenzinmotor mit einem Elektromotor kombiniert. Als erstes SKODASerienfahrzeug wird der CITIGOe iV ausschließlich von einem 61 kWstarken Elektromotor angetrieben. Die praxisnahe Reichweite beträgtbis zu 260 Kilometer. Damit ist der Kleinstwagen nicht nur reinbatterieelektrisch, sondern auch lokal komplett emissionsfreiunterwegs.SKODA SUPERB erstmals auch als SCOUT-VersionMit der gezielten Produktaufwertung vier Jahre nach dem Start derdritten Generation des SKODA SUPERB hat das neue Modell nebenbehutsamen optischen Änderungen vor allem neue Technologien erhaltenund wird erstmals auch als robuste SCOUT-Variante angeboten.Technisches Highlight sind die neuen Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer.Der ausschließlich als COMBI erhältliche SKODA SUPERB SCOUTkombiniert mit robusten Karosserieverkleidungen, Allradantrieb undeinem Schlechtwegepaket mit erhöhter Bodenfreiheit Offroad-Tugendenmit der Eleganz eines multifunktionalen Lifestyle-Kombis und allenVorzügen der SUPERB-Familie.MONTE CARLO und G-TEC: Neue Varianten für SCALA und KAMIQMit den beiden neuen MONTE CARLO-Versionen für die Modelle SCALAund KAMIQ erweitert die tschechische Marke ihre Palette sportlicherLifestyle-Varianten in die Kompaktklasse und in das Segment derCity-SUV. Beide Fahrzeuge treten mit markanten schwarzen Elementensportlicher auf und bieten eine verbesserte Ausstattung. Sie werdennoch vor Ablauf des Jahres in den Märkten eingeführt. Ebenfalls noch2019 erweitern der SCALA G-TEC* und der KAMIQ G-TEC* das SKODAAngebot besonders umweltfreundlicher und effizienter Erdgasvarianten.Auf der IAA 2019 in Frankfurt präsentiert SKODA die seriennahenStudien des SCALA G-TEC und KAMIQ G-TEC.SKODA AUTO DigiLab: Innovationskraft und digitaleEntwicklungskompetenzAls wesentliches Instrument und Treiber vieler digitalerInnovationsprozesse dient das SKODA AUTO DigiLab. DieseInnovationswerkstatt mit ihren Standorten in Prag, Tel Aviv undPeking stärkt die Entwicklungskompetenz der Marke im BereichDigitalisierung. Einige der vielen Projekte umfassen den Mobilitäts-und Sozialservice ,CareDriver' für Kinder, Senioren und Menschen mitBehinderungen, das e-Scooter-Sharing ,BeRider' oder ,WeShare'. BeiWeShare handelt es sich um einen elektrischen Carsharing-Service.Damit bietet WeShare emissionsfreie und nachhaltige urbane Mobilität.Mit geteilter (Elektro-) Mobilität trägt WeShare dazu bei, dassStädte sauberer und leiser werden und mehr Lebensraum für alleMenschen entsteht. Der im Juni 2019 in Berlin von Volkswagenerfolgreich gestartete Service wird 2020 gemeinsam mit SKODA in Pragausgerollt.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized LightVehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu denUnterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)
Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch
innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen
liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf
angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.
SCALA 1,0 G-TEC 66 kW (90 PS)
Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch
innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen
liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf
angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.
KAMIQ G-TEC
Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch
innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen
liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf
angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.