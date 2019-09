SKODA auf der IAA 2019 - Pressemappe (FOTO)

Mladá Boleslav/Frankfurt (ots) -- Mit dem SKODA SUPERB iV und dem SKODA CITIGOe iV beginnt fürSKODA eine neue Ära- Autohersteller bündelt elektrifizierte Fahrzeuge undMobilitätslösungen unter der Submarke SKODA iV- Flaggschiff in neuem Glanz: überarbeitete SUPERB-Familie mitneuem SUPERB SCOUT- Premiere für MONTE CARLO-Varianten bei SKODA SCALA und KAMIQ- Ausbau der umweltfreundlichen und effizienten Erdgasflotte mitSCALA und KAMIQ G-TEC- SKODA Pressekonferenz am 10. September ab 11:45 Uhr auf demSKODA Stand A11 in Halle 3.0Mit der neuen Submarke SKODA iV und den beiden erstenelektrifizierten Serienmodellen SKODA SUPERB iV* und SKODA CITIGOe iVbeginnt für den tschechischen Automobilhersteller 2019 das Zeitalterder Elektromobilität. Neben dem ersten SKODA mitPlug-in-Hybridantrieb im SUPERB iV erweitert darüber hinaus einerobuste SCOUT-Version die Palette des überarbeiteten Flaggschiffs.Doppelten Zuwachs bekommen der SCALA und das City-SUV KAMIQ: Dieneuen Top-Ausstattungsvarianten MONTE CARLO versprühen in besterSKODA Tradition sportlichen Lifestyle; die beiden neuenG-TEC-Versionen* vergrößern das SKODA Angebot effizienter undbesonders umweltfreundlicher Erdgasfahrzeuge (CNG). Alle Neuheitensind bei der IAA 2019 vom 10. bis 22. September in Halle 3.0, StandA11 zu finden. Dort findet am 10. September, ab 11:45 Uhr, die SKODAPressekonferenz statt.Informationen und umfangreiches Bildmaterial zu allenvorgestellten Modellen finden Sie auf dem SKODA Online-Medienportalskoda-media.de.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Pressekontakt:
Christof Birringer
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 6150 133 120
E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.de

Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Produkt- und Markenkommunikation
Telefon: +49 6150 133 121
E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de