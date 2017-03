SKODA auf dem Genfer Automobilsalon: Messeauftritt in Bildern und live im Internet (FOTO)

Mladá Boleslav/Genf (ots) -- Weltpremiere für SKODA OCTAVIA RS 245 und SKODA OCTAVIA SCOUT- Weltpremiere für SKODA KODIAQ SCOUT und SKODA KODIAQ SPORTLINE- Messepremiere für den überarbeiteten SKODA CITIGO, SKODA RAPIDund SKODA RAPID SPACEBACK- Messepremiere für den SKODA FABIA mit neuem 1,0 TSI-Motor- SKODA Messeauftritt auf 2.039 m² Standfläche in Halle 2- Livestream aus Genf ab 17:40 Uhr CET unter www.skoda-auto.deMit einer Fülle an Welt- und Messepremieren präsentiert sich SKODAauf dem Internationalen Automobil-Salon Genf (7. bis 19. März 2017).Im Mittelpunkt des Auftritts am Lac Léman stehen zwei Varianten desSKODA OCTAVIA: Der SKODA OCTAVIA RS 245 mit einer Leistung von 180 kW(245 PS)*, das schnellste und stärkste RS-Modell derUnternehmensgeschichte, und der SKODA OCTAVIA SCOUT, ein robusterAllrounder im Offroad-Look. Weitere Neuheiten im Genfer Palexpo sinddie beiden neuen Varianten des großen SKODA SUV, der SKODA KODIAQSCOUT und der SKODA KODIAQ SPORTLINE. Premiere feiern außerdem derüberarbeitete SKODA RAPID und der SKODA RAPID SPACEBACK, dermodifizierte SKODA CITIGO sowie der mit neuem 1,0 TSI-Motorausgestattete SKODA FABIA.Um 17:40 Uhr CET bietet SKODA einen Livestream vom Messestand aufdem Genfer Automobilsalon, der unter anderem interessante Blickehinter die Kulissen zeigen wird. Der Livestream kann aufwww.skoda-auto.de verfolgt werden. Für Medien besteht zudem dieMöglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäleauszustrahlen.Livestream: www.skoda-auto.deEmbed code: https://www.youtube.com/watch?v=c6KnsE_L8_MAuf www.skoda-auto.de ist zudem ein Mitschnitt der Pressekonferenzzu sehen, in der SKODA Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier denOCTAVIA RS 245 und den überarbeiteten OCTAVIA SCOUT präsentiert.Die internationale Pressemappe und umfangreiches Bildmaterial zumAuftritt von SKODA auf dem Genfer Automobilsalon können aufwww.skoda-presse.de unter dem Thema ,Messen' heruntergeladen werden.Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um vorläufige Werte.*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen undbei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlichist.OCTAVIA RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse D -Pressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell