SKODA auf dem Genfer Auto-Salon 2019: zwei Weltpremieren live im Internet (FOTO)

Mlada Boleslav/Genf (ots) -- SKODA präsentiert neues City-SUV KAMIQ in Genf erstmals derÖffentlichkeit- Auch die rein elektrische Konzeptstudie SKODA VISION iV feiertWeltpremiere- SKODA Pressekonferenz am 5. März ab 9:40 Uhr MEZ live auf derSKODA WebsiteSKODA präsentiert auf dem Genfer Auto Salon (5. bis 17. März 2019)in Genf zahlreiche Neuheiten. Das komplett neu entwickelte City-SUVSKODA KAMIQ feiert ebenso Weltpremiere wie die reinbatterieelektrische Konzeptstudie SKODA VISION iV. Zu den auf dem 89.Genfer Auto Salon vorgestellten Modellen gehört außerdem der SKODASCALA.SKODA überträgt die rund 15-minütige Pressekonferenz am 5. März ab9:40 Uhr MEZ live im Internet. Sie kann per Live-Übertragung auf derSKODA Website www.skoda-auto.de oder auf dem Twitter-Kanalhttps://twitter.com/skodade verfolgt werden. Für Medien besteht zudemdie Möglichkeit, den Stream per Embed Code über die eigenen Kanäleauszustrahlen.Termin: 5. März 2019 ab 9:40 Uhr MEZLivestream: http://www.skoda-auto.deYoutube: https://www.youtube.com/watch?v=YQyaoRyRFAITwitter: https://twitter.com/skodadePressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell