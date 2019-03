SKODA auf dem Genfer Auto-Salon 2019: der Messeauftritt in Bildern (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Mladá Boleslav/Genf (ots) -- VISION iV: nächster Schritt Richtung Elektromobilität für SKODA- KAMIQ: Newcomer definiert die Kompaktklasse für SKODA komplettneu- FABIA R5: nächste Ausbaustufe des WRC2-Boliden mitTechnik-Update und neuem Design- KLEMENT: innovatives Mobilitätskonzept für die StadtAuf dem Internationalen Automobilsalon in Genf (5. bis 17. März2019) präsentiert SKODA mit der VISION iV einen konkreten Ausblickauf Elektromobilität made by SKODA. Die Konzeptstudie feiert in Genfebenso Weltpremiere wie der SKODA KAMIQ. Das City-SUV für deneuropäischen Markt rundet das Angebot des tschechischenAutomobilherstellers in diesem Fahrzeugsegment nach unten ab.Messepremiere feiert in Genf der SKODA SCALA. Der Newcomer bietethohe Funktionalität, State-of-the-Art-Connectivity, emotionalesDesign sowie ein hohes Level an aktiver und passiver Sicherheit unddefiniert die Kompaktklasse für SKODA komplett neu. SKODA Motorsportpräsentiert in der Schweiz außerdem die nächste Ausbaustufe seinesRennboliden FABIA R5. Mit KLEMENT zeigt SKODA zudem ein innovativesKonzept für die urbane Mobilität der Zukunft.Informationen und umfangreiches Bildmaterial zu allenvorgestellten Modellen und Themen finden Sie unterhttp://www.skoda-presse.de/seite/108/messen/108/short/Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell