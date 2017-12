SKODA auf der Essen Motor Show 2017 - Pressemappe (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Traditionsmarke präsentiert in Halle 3, Stand A-140 achtbesonders dynamische Modelle- Deutsche Rallye-Meister Fabian Kreim und Frank Christian vom 1.bis zum 3. Dezember live am SKODA Stand- SKODA Modelle vor Ort: KAROQ, KODIAQ SCOUT, SUPERB COMBISPORTLINE, OCTAVIA RS 245 und die attraktivenCLEVER-SondermodelleDie 50. Ausgabe der Essen Motor Show öffnet heute ihre Türen. Biszum 10. Dezember haben Besucher von Europas größter Messe für Tuning,Motorsport und sportliche Serienfahrzeuge dort die Gelegenheit, neueSKODA Modelle wie das Kompakt-SUV KAROQ und den 245 PS starkenOCTAVIA RS 245* aus nächster Nähe zu erleben. Ein weiteres Highlightam SKODA Messestand A-140 in Halle 3 ist der Besuch der DeutschenRallye-Meister Fabian Kreim und Frank Christian. Mit dem FABIA R5können Gäste auch das Meisterauto live kennenlernen.Die vollständige Pressemappe zum Auftritt von SKODA auf der EssenMotor Show steht bei dieser Meldung zum Download bereit. WeitereInformationen finden Sie auf www.skoda-presse.de.*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen undbei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlichist.OCTAVIA RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS)innerorts 8,7 l/100km, außerorts 5,4 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse DOCTAVIA COMBI RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS)innerorts 8,7 l/100km, außerorts 5,4 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse CPressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell