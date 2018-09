SKODA am roten Teppich des 26. Filmfest Hamburg (FOTO)

Weiterstadt/Hamburg (ots) -- SKODA sorgt als offizieller Förderer erneut für eine komfortableVorfahrt der Stars und Gäste- Bereit für ihren Auftritt am roten Teppich: SKODA SUPERB undSKODA KODIAQ- Im Rahmen des 26. Filmfest Hamburg werden ab dem 27. September2018 in zehn Tagen 138 Filme gezeigt- Neben den Stars der Filmszene chauffiert SKODA auch 'Stars vonnebenan'Hinweis an Redaktionen: Bilder erhalten Sie noch am Abend desEvents unter https://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/pWpWtF9FuiEnde September verwandelt sich Hamburg wieder in die Stadt desFilms. Mit dem Start des Filmfest Hamburg am 27. September bietet dieHansestadt Besuchern bis zum 6. Oktober zehn filmreife Tage.Nordisches Flair kommt vor allem am Eröffnungsabend auf: Der Film'Gegen den Strom' aus Island feiert seine Deutschlandpremiere. Auchin diesem Jahr kümmert sich SKODA während des Eröffnungsabends alsShuttlepartner um eine glamouröse Vorfahrt der Gäste und #skodastars.Zum 26. Mal findet das Filmfest nun schon in Hamburg statt. Seitder ersten Ausrichtung im Jahr 1992 waren namhafte Hollywoodstars inder Hansestadt zu Gast und es wurden zahlreiche Filme präsentiert. Indiesem Jahr eröffnet 'Gegen den Strom', eine isländische Komödie desRegisseurs Benedikt Erlingsson, das Filmfest Hamburg. Derbildgewaltige Film profitiert vor allem von Hella, einer unabhängigenFrau, die nicht nur einen Chor leitet und gegen die lokaleAluminiumindustrie vorgeht, sondern auch ein Kind aus der Ukraineadoptieren will. Die Schauspielerin Halldóra Geirharðsdóttirverkörpert diese besondere Rolle und wird gemeinsam mit RegisseurBenedikt Erlingsson am Eröffnungsabend teilnehmen.Im Rahmen des 26. Filmfest Hamburg werden innerhalb von zehnabwechslungsreichen und unterhaltsamen Tagen 138 Filme aus 57 Länderngezeigt. Deutsche Produktionen kommen dabei nicht zur kurz. Gezeigtwerden beispielsweise die beiden Filme 'Was uns nicht umbringt'(Sandra Nettelbeck) und 'Das schönste Paar' (Sven Taddicken). DieRegisseure haben mit anderen die Chance auf den mit 25.000 Eurodotierten Hamburger Produzentenpreis Deutsche Kinoproduktionen, derin diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wird. Hamburg spielt alsDrehort auch in anderen Filmen, die zum Programm des Filmfest Hamburggehören, eine große Rolle. Neben dem 'Kieler TATORT: Borowski und dasGlück der anderen' werden auch zwei neue Folgen der Kinderserie 'DiePfefferkörner' gezeigt. Aber auch Hollywood wird während desFilmfests vertreten sein - 'Halloween'-Star Jamie Lee Curtis wirdebenfalls auf dem roten Teppich des Filmfest Hamburg zu Gast sein.Die SKODA VIP-Shuttleflotte setzt auf eine Kombination ausLimousinen und SUVs: Am Eröffnungsabend des Filmfest Hamburggarantieren der elegante SUPERB sowie der SKODA KODIAQ eineglamouröse Vorfahrt der Gäste. Modernste Assistenzsysteme aus höherenFahrzeugklassen sorgen im SKODA SUPERB und im SKODA KODIAQ für mehrSicherheit und Komfort. Darüber hinaus setzen beide Modelle dertschechischen Traditionsmarke auf Konnektivität. Die modernenInfotainmentsysteme können über SmartLink automatisch mit Smartphonesverbunden werden und machen mit Highspeed-Internetzugang beideFahrzeugmodelle zu Hotspots auf Rädern.Das Filmfest Hamburg ist eine der vielen renommiertenVeranstaltungen bei denen die tschechische Traditionsmarke alsMobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen beispielsweise dieEuropean Film Awards sowie die Verleihung der Goldenen Henne.Neben bekannten Prominenten lädt SKODA auch zum diesjährigenFilmfest Hamburg Kinofans und Filmbegeisterte ein, als sogenannte#skodastars an dem besonderen Eröffnungsabend teilzunehmen und eineneinmaligen Red Carpet-Moment zu erleben.Weitere Informationen für Redaktionen: Bilder erhalten Sie noch amAbend des Events unterhttps://www.picdrop.de/sabinebrauerphotos/pWpWtF9FuiPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell