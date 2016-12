SKODA Werk Vrchlabí: Hightech-Standort feiert 70sten Geburtstag (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Werk Vrchlabí wurde 1864 eröffnet, seit 1946 SKODA Standort- Erfolgreiche Standorttransformation vom Fahrzeugbau-Werk zumKomponentenwerk in 2012- SKODA zählt zu den bedeutendsten industriellen Arbeitgebern inder Region Hradec KrálovéSeit 70 Jahren ist das SKODA Werk Vrchlabí Teil desProduktionsverbunds von SKODA. Die schnelle und erfolgreicheStandorttransformation im Jahre 2012 auf die zukunftsweisendeProduktion von automatisierten Doppelkupplungsgetrieben (DQ 200) istmit einem langjährigen Investitionsprogramm von SKODA verbunden. Diedort produzierten Getriebe kommen in SKODA Automobilen und weiterenModellen des Volkswagen Konzerns zum Einsatz."70 Jahre SKODA Standort in Vrchlabí unterstreicht einmal mehr diegroße Tradition der tschechischen Automobilindustrie", sagt MichaelOeljeklaus, Vorstandsmitglied von SKODA AUTO für den BereichProduktion und Logistik. "Das moderne Doppelkupplungsgetriebe DQ 200,das vom dortigen SKODA Team hergestellt wird, ist für den gesamtenVolkswagen Konzern von großer strategischer Bedeutung", soOeljeklaus.Das SKODA Werk in Vrchlabí knüpft an den Erfolg des UnternehmensPetera und Söhne an. Ursprünglich war es eine Sattlerei, späterwurden dort Fahrzeuge, einschließlich Luxuskutschen und Schlittenproduziert. Das im Jahre 1864 von Ignatz Theodor Petera gegründeteUnternehmen hatte 1908 erste Automobilkarosserien hergestellt,bereits drei Jahre später erhielt das Werk einen prestigeträchtigenAuftrag für den Österreichisch-Ungarischen Kaiser Franz Josef I.SKODA Automobile rollten ab 1946 in Vrchlabí vom Band. Im selbenJahr wurde das tschechoslowakische Karosseriewerk verstaatlicht undin das Unternehmen AZNP eingegliedert. Die Mitarbeiter beteiligtensich maßgeblich an der Entwicklung der speziellenNutzfahrzeug-Ausführungen der erfolgreichen Modellreihe SKODA 1101,Tudor'. Von der damals modernen Produktionsstraße wurden auch dieoffenen Karosserien und die so genannten STWs produziert - dieVorgänger der heutigen Kombis. Bis 1981 wurden in Vrchlabíinsbesondere Spezialkarosserien auf Basis der Baureihen SKODA 1200,1201, 1202 und 1203 gefertigt. Diese wurden durch die Pkws SKODA105/120, FAVORIT, FORMAN, FELICIA, FELICIA COMBI, FELICIA FUN sowiedurch die zerlegten (SKD) Fahrzeuge SKODA OCTAVIA für den Export nachPolen abgelöst.Die Standorttransformation in Vrchlabí vom Fahrzeugbau-Werk zumhochmodernen Komponentenwerk erfolgte im Jahr 2012. Binnen 18 Monatenwurden eine neue Werkshalle errichtet und bestehendeProduktionshallen modernisiert. Für die schnelle Vorbereitung der DQ200-Produktion und die dynamische Entwicklung des Standortes wurdedas Werk Vrchlabí im vergangenen Jahr als ,Fabrik des Jahres' geehrt.Die Auszeichnung gehört zu den renommiertesten Preisen für dieverarbeitende Industrie in Europa. Bis heute investierte SKODAzusammen mit dem Volkswagen Konzern für die DQ 200-Produktioninsgesamt rund 250 Millionen Euro in den Umbau der Produktionshallen,in technische Anlagen, in das Trainingscenter der Getriebefertigungund den Logistikbereich. Das Werk Vrchlabí hat sich so in denvergangenen Jahren zu einem Hightech-Standort entwickelt.Das SKODA Werk Vrchlabí zählt mit seinen rund 1.000 Mitarbeiternzu den bedeutendsten Arbeitgebern in der Region Hradec Králové. Dietägliche Fertigungskapazität wurde in diesem Jahr auf 2.000Direktschaltgetriebe ausgebaut. Bis heute wurden dort rund 1,4Millionen DQ 200-Getriebe gebaut. Diese kommen in SKODA Automobilenund weiteren Modellen des Volkswagen Konzerns zum Einsatz.Pressekontakt:Katrin ThoßPrintmedienTelefon: +49 6150 133 128E-Mail: Katrin.Thoss@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell