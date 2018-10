SKODA Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier als 'CEO des Jahres' ausgezeichnet (FOTO)

Mladá Boleslav/Paris (ots) -- Branchenmagazin Automotive News Europe vergibt 'Eurostar'-Awardfür herausragende Leistungen des SKODA CEO- Auszeichnung würdigt dynamische Absatzsteigerung, exzellenteGeschäftsergebnisse und attraktive Modellneuheiten von SKODAunter Maiers Führung- Bernhard Maier: "Dieser Preis gehört allen SKODA Beschäftigten"Der SKODA Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier ist am Vorabend desPariser Autosalons vom Branchenmagazin Automotive News Europe als'CEO des Jahres' in der Kategorie 'Automobilindustrie' mit dem'Eurostar 2018' ausgezeichnet worden. Mit dem Preis würdigt dasMagazin die hervorragende Arbeit von Bernhard Maier bei SKODA.Der SKODA Vorstandsvorsitzender sagt: "Ich bedanke mich für diesebesondere Auszeichnung. Sie ist der Verdienst aller 36.000 Skodianer,die jeden Tag Herausragendes leisten und entscheidend dazu beitragen,dass SKODA heute so stark ist. Der Preis ist für uns und für michganz persönlich ein großer Ansporn, diesen Weg konsequentfortzuführen."Den 'Eurostar'-Award als 'CEO des Jahres' erhält Maier aufgrundder anhaltend dynamischen Entwicklung von SKODA. Insbesondere würdigtdas Branchenmagazin die positive Entwicklung der Marke sowie dielangfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens und denerfolgreichen Wachstumskurs beim weltweiten Absatz der Marke. ImRahmen der Strategie 2025 treibt SKODA die Transformation vom reinenAutomobilhersteller zum breit aufgestellten Mobilitätsdienstleisterkonsequent voran. Der Fokus liegt auf einer Modelloffensive imSUV-Segment, den Themen Elektromobilität und Digital Services sowieauf der Erschließung neuer Märkte.Im Vorjahr erzielte SKODA AUTO das erfolgreichste Geschäftsjahrder bisherigen Unternehmensgeschichte. Der tschechischeAutohersteller erreichte sowohl bei den weltweitenFahrzeugauslieferungen als auch bei den Finanzergebnissen neueBestwerte. Auch die jüngste Modelloffensive hält Automotive NewsEurope für preiswürdig. 2017 erschienen die beiden erfolgreichenSUV-Modelle KODIAQ und KAROQ, im März 2018 gefolgt vom erstenspeziell für den chinesischen Markt konzipierten SUV, dem SKODAKAMIQ. Dass SKODA AUTO nun auch federführend für den gesamtenVolkswagen Konzern die weitere Erschließung des indischenAutomobilmarktes vorantreibt, unterstreicht den hohen Stellenwert desUnternehmens im Konzernverbund und das Vertrauen der Konzernführungin die Kompetenz der gesamten SKODA Mannschaft.Bernhard Maier ist ausgebildeter Kfz-Meister und studierterBetriebswirt. Nach Stationen bei der Nixdorf Computer AG übernahm ervon 1988 bis 2001 für die BMW AG verschiedene leitende Funktionen imIn- und Ausland. 2001 wechselte Maier zu Porsche und übernahm denVorsitz der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH. Von März2010 bis November 2015 war Maier als Vorstand für das RessortVertrieb und Marketing der Dr. Ing. h. c. F. Porsche AGverantwortlich. Seit November 2015 ist Bernhard MaierVorstandsvorsitzender der SKODA AUTO a.s. und treibt dieNeuausrichtung des Unternehmens im Rahmen der Strategie 2025 voran.Maier wurde 2017 zum 'Brand Manager des Jahres' vom Rat fürFormgebung ausgezeichnet. Er ist u.a. Mitglied im Board of Directorsder SAIC VOLKSWAGEN Automobile Co., Ltd. sowie Mitglied im Beirat derSKODA AUTO Universität.Automotive News Europe gilt als eines der weltweit führendenAutomobilmagazine und erscheint seit 1996 in Europa. Das Magazinvergibt seit 1998 jährlich die 'Eurostar'-Awards. Der Preis ehrt lautJury "die Besten der Besten" aus allen Bereichen derAutomobilindustrie.Der SKODA Vorstandsvorsitzende nahm den Preis im Rahmen der'Eurostars'-Gala am Vorabend der Pariser Motor Show entgegen. Dortpräsentiert SKODA mit dem KODIAQ RS* die neue Speerspitze imSUV-Segment. Darüber hinaus gibt die Marke mit dem Konzeptfahrzeug VISION RS einen konkreten Ausblick auf ein neues Kompaktmodell von SKODA und zeigt gleichzeitig, wie die RS-Idee dank moderner Hybrid-Technologie in die Zukunft geführt wird. 