SKODA Velorace Dresden: Tschechische Marke ist zum sechsten Mal Hauptsponsor und Namensgeber (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Rund 180 Hobbyathleten gehen für das SKODA Veloteam an den Start- SKODA stellt den Organisatoren des Jedermann-Radrennens 15Begleitfahrzeuge zur Verfügung, darunter die Modelle OCTAVIA,SUPERB sowie KAROQ und KODIAQ- Auf der SKODA Roadshowbühne an der Frauenkirche können Besucherdie Modelle der Marke live erleben und attraktive PreisegewinnenSKODA mobilisiert erneut das Velorace Dresden, bei dem amkommenden Sonntag, 12. August, rund 1.800 Hobbyathleten in die Pedaletreten werden. Die tschechische Traditionsmarke unterstützt dasbeliebte Jedermann-Radrennen bereits zum sechsten Mal in Folge alsoffizieller Hauptsponsor, Fahrzeugpartner sowie Namensgeber undstellt den Organisatoren 15 Begleitfahrzeuge zur Verfügung. NebenSKODA OCTAVIA und SUPERB fahren auch die beiden SUV-Modelle KAROQ undKODIAQ ins Rampenlicht. Ebenfalls mit dabei: das SKODA Veloteam. Dierund 180 Jedermänner und -frauen starten in der sächsischenLandeshauptstadt in den Farben der Marke.Das SKODA Velorace Dresden zählt mit seiner einzigartigen Kulissezu den schönsten Jedermann-Rennen der Republik. Unterwegs durchquerendie Pedaleure unter anderem die historische Dresdner Altstadt undpassieren die weltberühmte Frauenkirche, bevor sie auf demTerrassenufer entlang der ältesten und größten Raddampferflotte derWelt das Ziel erreichen. Im vergangenen Jahr verwandelten rund 1.800Teilnehmer und 70.000 Zuschauer die Elbmetropole für ein Wochenendein das deutsche Radsport-Mekka.Bei der diesjährigen Ausgabe können die Hobby-Radsportler zwischenvier verschiedenen Strecken über Distanzen von 21, 42, 63 und 105Kilometern wählen. Mittendrin: das SKODA Veloteam. Wie beizahlreichen weiteren Jedermann-Veranstaltungen in ganz Deutschlandschickt die Marke in Dresden ihre eigene Mannschaft ins Rennen. DieMitglieder stellen sich am Sonntag ab 8:45 Uhr der 63 Kilometer undab 11:45 Uhr der 42 sowie der 105 Kilometer langen Tour. Der Starterfolgt jeweils am Terrassenufer der Elbe. Während der Veranstaltungprofitieren die Sportler unter anderem von professioneller Betreuunginklusive Mechanikerservice und Massage. Überdies erhalten sie Zugangzum SKODA VIP-Bereich und ein Trikot in den Farben der Marke. Diebegehrten Plätze im SKODA Veloteam verlost die Marke regelmäßig aufwww.welovecycling.de.Auch abseits der Strecke bietet die tschechische Marke denZuschauern des SKODA Velorace Dresden ein abwechslungsreichesUnterhaltungsprogramm. Auf der SKODA Roadshowbühne an derFrauenkirche erwarten die Besucher zum Beispiel Gewinnspiele mitattraktiven Preisen. Darüber hinaus sind viele aktuelle SKODA Modellelive zu erleben. Unter anderem wird auch das ,Red Car' der Tour deFrance ausgestellt: Der rote SKODA SUPERB diente Tour-DirektorChristian Prudhomme während des wohl härtesten und berühmtestenRadrennens der Welt als rollende Kommandozentrale.SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in dieAnfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann.1895 - also vor 123 Jahren - gründeten Václav Laurin und VáclavKlement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereitszehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil derjungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klementmit SKODA.Heute ist Radsport ein wichtiger Eckpfeiler der SKODASponsoringstrategie. Das tschechische Unternehmen engagiert sich aufvielen Ebenen als ,Motor des Radsports': Bei der Tour de France standdie tschechische Traditionsmarke in diesem Jahr bereits zum 15. Malals offizieller Partner und Fahrzeugpartner im Mittelpunkt undsponserte zum vierten Mal das Grüne Trikot für den besten Sprinter.Darüber hinaus unterstützt der Autohersteller auch dieSpanien-Rundfahrt (,Vuelta') sowie weitere internationale Radrennen.Hinzu kommen zahlreiche nationale und internationaleBreitensport-Veranstaltungen. Außerdem gehören Fahrrad-Accessoiresals fester Bestandteil zum erweiterten Produktangebot der Marke.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell