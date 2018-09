SKODA VISION RS: sportlich und nachhaltig in die Zukunft (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Plug-in-Hybrid mit 180 kW (245 PS) Systemleistung, 70 Kilometerelektrischer Reichweite und einem kombinierten CO2-Ausstoß vonnur 33 g/km- Markante Formen geben Vorgeschmack auf nächsten Designschrittder SKODA RS-Modelle- Konzeptstudie vereint vegane, innovative Materialien undbesondere Oberflächen mit nachhaltigen Produktionsmethoden- SKODA VISION RS feiert Weltpremiere auf der Paris Motor Show2018Mit der SKODA VISION RS verbindet die tschechische Marke ihresportliche Tradition mit einer nachhaltigen Zukunft. Auf der ParisMotor Show 2018 im Oktober gibt die markante Konzeptstudie mit ihrerdynamischen Formensprache sowie ihrem effizientenPlug-in-Hybrid-Antrieb einen konkreten Ausblick auf die nächsteEntwicklungsstufe der sportlichen SKODA RS-Modelle und das Designeines künftigen Kompaktfahrzeuges. Ein hohes Maß an Umweltbewusstseindemonstriert SKODA zudem mit der Verwendung nachhaltig produzierterund veganer Materialien.Der Plug-in-Hybrid-Antrieb der SKODA VISION RS kombiniert den1,5-Liter-TSI mit 110 kW (150 PS) und einen Elektromotor mit 75 kW(102 PS). Gemeinsam entwickeln sie eine Systemleistung von 180 kW(245 PS), mit der die Konzeptstudie aus dem Stand in 7,1 Sekunden auf100 km/h beschleunigt und in 8,9 Sekunden den Zwischenspurt von 80auf 120 km/h absolviert. Insgesamt stößt der Kompaktsportlerlediglich 33 g/km CO2 aus. Rein elektrisch und damit lokalemissionsfrei ist eine Reichweite von bis zu 70 Kilometern möglich.Die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 13 kWh kann perKabel in 2,5 Stunden an einer Ladestation geladen werden. Alternativkann die SKODA VISION RS über eine Haushaltssteckdose oder währendder Fahrt durch Energierückgewinnung aufgeladen werden.Strahlend weißer Lack und Carbon setzen markante KontrasteEin glitzernder Effektlack mit Xyrallic-Kristallen lässt diestrahlend weiße SKODA VISION RS leicht bläulich schimmern. OrganischeBestandteile im Lack reflektieren Hitze und reduzieren damit dieInnenraumtemperatur. Markante Kontraste zur weißen Lackierung setzenzahlreiche schwarze Carbonteile an der Karosserie. Aus dem imMotorsport oft eingesetzten Hightech-Material bestehen unter anderemder neu gestaltete Kühlergrill, Front- und Heckspoiler, Außenspiegel,Seitenschweller, Luftein- und -auslässe sowie der Heckdiffusor.Vegane Materialien, nachhaltige Produktion und besondereOberflächenBei den scheinbar schwebenden, mit Alcantara® bezogenen Sitzenkommen im oberen Bereich Carbontextilien aus vollständig recyceltemPolyestergarn zum Einsatz. Tschechische Flaggen an den Seitenwangender Sitze erinnern an die Gründung der Tschechoslowakei vor 100Jahren. Ein weiteres Beispiel für Nachhaltigkeit sind die Fußmattenaus Piñatex, einem Stoff mit einer Gewebestruktur aus Carbon. DieFasern des Hochleistungsmaterials werden aus den Blättern desAnanasbaums gewonnen.Der Pralltopf des Sportlenkrads, wie im Rennsport mit markanterMittenmarkierung, weist die gleiche markante Narbung aus kleinstenDreiecken auf, die auch das gesamte Interieur prägt. Sie trägt dieSKODA DNA auch in künftige Fahrzeuge der Marke.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell