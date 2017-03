Mit dem SKODA VISION E elektrisch in die Zukunft (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Weltpremiere: Erste SKODA Elektrostudie debütiert auf der AutoShanghai 2017- Blick in die Zukunft: VISION E gibt einen Ausblick auf die SKODAElektromobilitätsstrategie- Breites Angebot: fünf Elektrofahrzeuge in verschiedenenSegmenten bis zum Jahr 2025- Auftakt: SKODA SUPERB kommt zum Modelljahr 2019 mitPlug-in-Hybridantrieb- Autonomes Fahren: SKODA VISION E erfüllt Voraussetzungen fürLevel 3Der Auftritt von SKODA auf der Auto Shanghai 2017 (19. - 28.April) steht im Zeichen des elektrischen Wandels: Mit der StudieVISION E gibt das Unternehmen erstmals einen konkretenmarkenspezifischen Ausblick auf die individuelle Mobilität derZukunft. Das emotional gezeichnete, fünftürige SUV-Coupé fährt bis zu500 Kilometer rein elektrisch und erreicht Level 3 für autonomesFahren. SKODA treibt die Elektrifizierung seiner Modellpalettekonsequent voran und wird bis zum Jahr 2025 fünf rein elektrischangetriebene Modelle in verschiedenen Segmenten anbieten.Die Mobilität von morgen - bei SKODA laufen Vorbereitung undEntwicklung dazu auf Hochtouren. Das erste rein elektrischangetriebene und autonom fahrende Concept Car in der Firmengeschichteverkörpert die Interpretation von Elektrofahrzeugen der Marke.Der SKODA VISION E strahlt mit einer Länge von 4.645 Millimetern,einer Breite von 1.917 Millimetern und einer Höhe von 1.550Millimetern eine große Präsenz aus. Dank des langen Radstands von2.850 Millimetern sowie der kurzen Überhänge vorn und hinten habendie Techniker einen - wie immer bei SKODA - äußerst großzügigenInnenraum geschaffen. In dem zukunftsweisenden Fahrzeugkonzeptvereinen sich die für SUV-Modelle typische erhöhte Sitzposition unddie großzügigen Platzverhältnisse mit einer dynamisch wirkendenSilhouette und einer sanft abfallenden Dachlinie im Stil einesCoupés.Dank der Systemleistung von 225 kW beschleunigt der SKODA VISION Everzögerungsfrei und dynamisch. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei180 km/h. Die leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie und eineoptimale Rekuperation ermöglichen eine Reichweite von bis zu 500Kilometern. Dank des intelligenten Managements kooperieren die beidenElektromotoren mit maximaler Effizienz und treiben den SKODA VISION Eüber alle vier Räder an. Der Antrieb der Vorder- und Hinterrädererfolgt bedarfsgerecht, um jederzeit ein Höchstmaß an Stabilität,Sicherheit und Dynamik zu gewährleisten.Mit dem VISION E gibt SKODA auch einen Ausblick auf die schon baldrealisierbaren Formen des autonomen Fahrens. Nach neuesten Erhebungenkönnten bereits 2030 rund 15 Prozent aller Neuwagen völlig autonomfahren. Das Concept Car SKODA VISION E erreicht die Voraussetzungenfür Level 3 des autonomen Fahrens. Es kann selbsttätig im Stauagieren, per Autopilot Strecken auf Autobahnen zurücklegen, die Spurhalten oder ausweichen, Überholvorgänge durchführen, selbständigfreie Parkplätze suchen und alleine ein- und ausparken. Dafür stehendiverse Sensoren mit unterschiedlichen Reichweiten und verschiedeneKameras bereit, die das Verkehrsgeschehen überwachen.ElektromobilitätsstrategieIn der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens spielt dieElektromobilität eine Schlüsselrolle. SKODA entwickelt auf Basis derMEB Konzernplattform eigene Fahrzeugkonzepte für rein elektrischeMobilität.Die Elektrifizierung der SKODA Modellpalette startet bereits 2019mit der Einführung des SKODA SUPERB mit Plug-in-Hybridantrieb. Kurzdarauf, im Jahr 2020, folgt dann das erste rein elektrisch betriebenSKODA Serienfahrzeug. Bis 2025 wird die Marke dann ihr Angebot auffünf rein elektrisch angetriebene Automobile für verschiedeneSegmente ausbauen.Pressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell