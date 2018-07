SKODA SUPERB ist ,Auto Test Sieger 2018' (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Flaggschiff der Marke gewinnt mit höchster Punktzahl allergetesteten Importfahrzeuge- SKODA bereits zum fünften Mal in Folge auf Platz 1- Fachmagazin Auto Test hat im vergangenen Jahr rund 500 Fahrzeugegetestet, bewertet und verglichenDer SKODA SUPERB ist ,Auto Test Sieger 2018'. Das Flaggschiff derMarke mit dem 110 kW (150 PS)* starken 2,0 TDI erzielte dieHöchstpunktzahl unter allen getesteten Importfahrzeugen desFachmagazins Auto Test. Die erfahrenen Tester haben im vergangenenJahr rund 500 Fahrzeuge auf Herz und Nieren geprüft und miteinanderverglichen.In der Ausgabe 3/2018 des Fachmagazins Auto Test setzt sich derSKODA SUPERB 2,0 TDI 110 kW (150 PS) erfolgreich gegen starkeMitbewerber durch und erzielt insgesamt 641 Punkte. Damit holt dieelegante Limousine nicht nur in diesem direkten Vergleich dieGoldmedaille, sondern erreicht zugleich das beste Ergebnis aller inden vergangenen zwölf Monaten getesteten Importfahrzeuge. DasFachmagazin hebt besonders das ,beste Raumangebot' und sein,bedienerfreundliches Infotainment' hervor. Das Fazit: "Der SKODA istder Klassenprimus. Riesengroß und sehr praktisch. AngenehmerFahrkomfort, gute Fahreigenschaften.""Wir freuen uns über diese erneute Auszeichnung des SKODA SUPERB,der in der Fülle seiner Eigenschaften bei Auto Test klar überzeugt",sagte Stefan N. Quary, Bereichsleiter Vertrieb der SKODA AUTODeutschland GmbH, im Rahmen der Preisverleihung in Köln.Seit 2008 prämiert Auto Test in unterschiedlichen Kategorien diebesten Fahrzeuge der vergangenen zwölf Monate. Jährlich testen dieExperten dafür rund 500 Autos aller Klassen und legen mehr als eineMillion Testkilometer zurück. Bei dem Vergleichstest spielenKriterien wie Fahrzeugqualität und Fahrdynamik ebenso eine Rolle wieder Wiederverkaufswert, die Aufpreisgestaltung und laufendeBetriebskosten. Auch das Thema Sicherheit fließt in die Bewertungein.SKODA zählt bei der renommierten Auszeichnung zu denSeriensiegern. 2014 und 2015 gewann der OCTAVIA COMBI in derImportwertung. 2016 war der SKODA SUPERB COMBI das Importfahrzeug mitdem besten Testergebnis. Im vergangenen Jahr wurde der Raumriese nurvom neu eingeführten SKODA KODIAQ auf Platz zwei verdrängt.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.SUPERB 2,0 TDI 110 kW (150 PS): innerorts 5,0 - 4,9 l/100km,außerorts 4,0 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,2 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 114 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse A - A+Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell