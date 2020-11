SKODA SUPERB erhält neuen, hochmodernen Topbenziner mit 206 kW (280 PS)

Weiterstadt (ots) - - Neues 2,0 TSI-Aggregat für die SUPERB-Versionen Style, L&K sowie SPORTLINE erfüllt Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP)- Neue Optionen und Serienausstattung für Plug-in-Hybrid SUPERB iV- SUPERB PREMIUM Edition ab sofort serienmäßig mit Progressivlenkung und SportfahrwerkSKODA wertet die Modellreihe SUPERB nochmals auf. Ab sofort ist das Mittelklasse-Flaggschiff mit einem neuen Topbenziner bestellbar. Das 2,0 TSI-Aggregat mit 206 kW (280 PS)* steht für die Ausstattungslinien Style und L&K sowie die Designlinie SPORTLINE zu Verfügung. Das Sondermodell SUPERB PREMIUM EDITION und die Plug-in-Hybridversion SUPERB iV* erhalten neue Serienausstattungen und attraktive Optionen.Der neue Vierzylinder-Benziner 2,0 TSI mit einer Spitzenleistung von 206 kW (280 PS) entspricht der Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP). Er ist grundsätzlich mit Allradantrieb kombiniert und überträgt seine Kraft über ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG). Für die Ausstattungsversionen Style und L&K steht der neue Topbenziner zum selben Preis wie das bisherige Spitzenaggregat mit 200 kW (272 PS) zur Wahl, das nicht mehr angeboten wird. Zudem ist der neue Motor für die Designlinie SPORTLINE erhältlich.Den SUPERB iV mit Plug-in-Hybridantrieb stattet SKODA fortan mit einem eSound aus, der bei stehendem Fahrzeug ein speziell designtes Motorlaufgeräusch erzeugt. Ein Aufkleber in der Tankklappe informiert über die möglichen Stromarten und Stromstärken, mit denen das Fahrzeug geladen werden kann, sowie über den Typ des Ladesteckers. Neue 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Drakon werten das Exterieur des SUPERB iV auf. Zudem können Kunden ihren Plug-in-Hybrid jetzt mitsamt Vorbereitung für die Anhängerzugvorrichtung ordern - das gilt sowohl für die elegante Limousine als auch den großzügigen SUPERB COMBI.In der reichhaltig ausgestatteten PREMIUM EDITION fährt sich der SKODA SUPERB künftig mit serienmäßiger Progressivlenkung und Sportfahrwerk noch dynamischer. Herausragende Komfortmerkmale wie 3-Zonen-Klimaanlage, belüftete Ledersitze und Massagefunktion im Fahrersitz werden jetzt ab Werk auch noch durch die Komfortöffnung der Hecklappe ergänzt. Der Preisvorteil des Sondermodells gegenüber einer vergleichbar ausgestatteten Serienversion steigt dadurch auf 1.250 Euro.Alle Details zu Preisen und Ausstattungen der SKODA SUPERB-Modelle stehen auf der SKODA Media-Seite (http://www.skoda-media.de/model/103/?fz=173&skoda=SUPERB) zur Verfügung.SKODA SUPERB 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS) - Preise in EuroUVP inkl. 16 % MwSt.Style L&K SPORTLINESUPERB 44.596 47.910 48.144SUPERB COMBI 45.571 48.885 49.216 SUPERB 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS)innerorts 9,7 - 9,6 l/100km, außerorts 5,9 - 5,8 l/100km, kombiniert 7,3 - 7,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 167 - 165 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CSUPERB SPORTLINE 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS)innerorts 9,7 - 9,6 l/100km, außerorts 5,9 - 5,8 l/100km, kombiniert 7,3 - 7,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 167 - 165 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CSUPERB COMBI 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS)innerorts 9,7 l/100km, außerorts 6,1 - 5,9 l/100km, kombiniert 7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 169 - 167 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CSUPERB COMBI SPORTLINE 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS)innerorts 9,7 l/100km, außerorts 6,1 - 5,9 l/100km, kombiniert 7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 169 - 167 g/km, CO2-Effizienzklasse D - CSUPERB iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 14,5 - 13,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km, CO2-Effizienzklasse A+SUPERB COMBI iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 - 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 15,4 - 14,5 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 38 - 35 g/km, CO2-Effizienzklasse A+