SKODA SUNROQ: das fünfte Azubi Concept Car (FOTO)

Der Name fängt den sommerlichen Reiz der auf dem Kompakt-SUVSKODA KAROQ basierten Cabrio-Studie perfekt ein- Social Media-Umfrage: SKODA Kunden und Fans schickten Hundertevon Vorschlägen für die Namensgebung des Azubi Cars 2018- 23 Auszubildende der SKODA Berufsschule entwickelten dasattraktive Einzelstück- Video zeigt das Making of zum SKODA SUNROQ:https://vimeo.com/273269885Das fünfte von Auszubildenden der SKODA Berufsschule entworfeneConcept Car heißt SKODA SUNROQ. Rund acht Monate arbeiteten 23Auszubildende aus sieben Berufszweigen an der Cabrio-Studie, die aufdem beliebten Kompakt-SUV SKODA KAROQ basiert.Einer der letzten Schritte des Projekts war die Suche nach einempassenden Namen für das Concept Car. Dazu luden die Azubis SKODAKunden und Fans ein, ihre Vorschläge auf verschiedenen SocialMedia-Kanälen einzureichen. Aus mehreren hundert Namensideen wurdeschließlich SUNROQ ausgewählt - die Auszubildenden fanden, dassSUNROQ zu ihrem Cabriolet passt, zumal es offen für die Sonnentageist und das ideale Fahrzeug für den Sommerurlaub darstellt. DerEinsender des siegreichen Vorschlags wurde zur offiziellenPräsentation des SUNROQ eingeladen. Er wird sowohl die Auszubildendenals auch deren Lehrkräfte treffen und sogar eine Runde mit dem in derFarbe Velvet Red lackierten Concept Car drehen.