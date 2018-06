SKODA SUNROQ: SKODA Auszubildende stellen fünftes Azubi Concept Car vor (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA SUNROQ basiert auf dem Kompakt-SUV SKODA KAROQ- 23 Auszubildende der SKODA Berufsschule arbeiteten insgesamtacht Monate an dem Projekt- SKODA SUNROQ verbindet Sportlichkeit und Open-Air-Feeling mitPraktikabilität- SKODA Kunden und Fans beteiligten sich an Namenssuche- Footage zeigt unter anderem die Lackierung des fünften AzubiConcept Cars in Velvet-Rot (https://vimeo.com/273689715)- Video: die Entstehung des fünften Azubi Concept Cars von derSkizze bis zum fertigen Fahrzeug (https://vimeo.com/273269885)Bühne frei für den SKODA SUNROQ: Die Studie ist das Ergebnis desSKODA Projekts ,Azubi Car'. 23 Auszubildende der SKODA Berufsschulearbeiteten insgesamt acht Monate an der Cabrio-Variante desKompakt-SUV KAROQ in der Farbe Velvet Rot mit weiß-rotenLedersitzbezügen. Jetzt wird die Studie erstmals der Öffentlichkeitpräsentiert. Design-Highlights wie zahlreiche dezent leuchtende SKODALogos oder illuminierte Radhäuser sind Ausdruck der Kreativität derAuszubildenden und unterstreichen den außergewöhnlichen Charakter derStudie. Der Name SUNROQ wurde aus zahlreichen Vorschlägen ausgewählt,die SKODA Kunden und Fans über Social Media-Kanäle des Unternehmenseingereicht hatten.Rund acht Monate lang haben die 23 Auszubildenden im Alterzwischen 17 und 20 Jahren am SKODA SUNROQ gearbeitet. Unterstütztwurden die Auszubildenden aus sieben verschiedenen Berufszweigendabei neben ihren Ausbildern auch von Fachleuten aus denUnternehmensbereichen Technische Entwicklung, Design und Produktion.Bei der Namenssuche bezogen die Auszubildenden SKODA Kunden undFans mit ein, die über die Social Media-Kanäle des UnternehmensVorschläge einreichen konnten. Aus mehreren hundert Namen machteschließlich SUNROQ das Rennen. Der Einsender des Gewinnervorschlagswurde zur offiziellen Pressevorstellung des SUNROQ eingeladen. Ertraf dort unter anderem die Auszubildenden und hatte die Möglichkeit,den SUNROQ zu testen."Es ist ein tolles Gefühl, den SUNROQ der Öffentlichkeitpräsentieren zu dürfen", sagt Michal Bydzovsky, einer der 23beteiligten Berufsschüler. "Die letzten acht Monate waren für dasganze Team eine große Herausforderung, aber wir haben sie mit Bravourgemeistert."Carsten Brandes, Leiter der SKODA Akademie, fügt hinzu: "DasErgebnis dieser Projektarbeit belegt die hohe Qualität unsererAusbildung in der SKODA Berufsschule. Man sieht deutlich, mit welchhoher fachlicher Kompetenz unsere Auszubildenden am Projektgearbeitet haben und wieviel Herzblut im SUNROQ steckt."Im ersten Schritt wurden bei der Konstruktion des SKODA SUNROQ dasfeste Dach entfernt und die Karosserie verstärkt. In diesemZusammenhang mussten alle vier Seitentüren angepasst und einekomplett neue Heckklappe gebaut werden - im Vergleich zumKofferraumvolumen von 521 Litern im Serienmodell SKODA KAROQ weistder SKODA SUNROQ dadurch einen noch größeren Kofferraum auf. Darüberhinaus wurden neue Türverkleidungen entworfen, die A-Säulemodifiziert und die B-Säule komplett entfernt, wodurch auch eine neueFührung der Sicherheitsgurte direkt durch die Vordersitze nötigwurde. Modifizierte Front- und Heckstoßfänger runden die Änderungenan der Karosserie ab. Der Radstand von 2.638 Millimetern bliebunverändert, ebenso die Länge von 4.382 Millimetern und die Breitevon 1.811 Millimetern. Die Höhe des SUNROQ beträgt 1.480 Millimeter.Die Lackierung in Velvet Rot verleiht dem SKODA SUNROQ einenselbstbewussten Auftritt. Die Innenraumgestaltung mit einerKombination aus weißem und rotem Leder passt perfekt zu der Studieund sorgt für ein stimmiges Gesamtfarbkonzept. Großen Wert legten dieAuszubildenden auf kleine Details, wobei sie sich in erster Linie demThema Licht widmeten. LEDs hinterleuchten die Türgriffe undRadhäuser. Von den Stoßfängern an Front und Heck sowie allen Türenwerden dezent leuchtende SKODA Logos auf den Asphalt projiziert, einweiteres Logo auf den Boden vor dem geöffneten Kofferraum.Angetrieben wird der SKODA SUNROQ von einem1,5-TSI-Vierzylindermotor. Der Benzin-Direkteinspritzer leistet dankModifikationen an der Motorsteuerung jetzt 120 kW (163 PS) und stelltein Drehmoment von 279 Nm zur Verfügung. Damit erreicht der SKODASUNROQ eine Höchstgeschwindigkeit von 195 km/h und sprintet in 8,6Sekunden von null auf 100 km/h. Für einen sportlichen Look sorgen die20 Zoll großen Leichtmetallräder VEGA. Die Stoßdämpfer des SKODAOCTAVIA RS sorgen dafür, dass die Karosserie 50 Millimeter tieferliegt, die modifizierte Abgasanlage produziert außerdem einen nochsportlicheren Motorsound.Seit 2014 entwickeln die Auszubildenden der SKODA Berufsschule inMladá Boleslav jedes Jahr ein Concept Car. Den Anfang machte einezweisitzige Version des SKODA CITIGO, 2015 folgte ein Pick-up desSKODA FABIA. Im Folgejahr entstand eine Coupé-Version des SKODA RAPIDSPACEBACK, 2017 ein Elektro-Buggy auf Basis des SKODA CITIGO.