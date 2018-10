SKODA SCALA: neuer Name für neues Kompaktmodell (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ,Treppe' oder,Leiter'- Mit dem SCALA macht SKODA bei Design und Technik nächsten großenSchritt nach vorne- Erstes europäisches SKODA Modell mit stilisiertem SKODASchriftzug am Heck- Brandneuer SKODA SCALA wird noch vor Jahresende derÖffentlichkeit präsentiertNach der ersten Silhouette gibt SKODA nun auch den Namen seinesneuen Kompaktmodells bekannt: SKODA SCALA. Der Name kommt vomlateinischen Wort ,scala' und bedeutet ,Treppe' oder ,Leiter' undsteht zugleich für den nächsten großen Schritt des tschechischenAutomobilherstellers im Kompaktsegment nach vorne. Als erstes SKODASerienmodell in Europa trägt der neue SCALA auch anstelle des SKODALogos den SKODA Schriftzug mittig auf der Heckklappe.Bernhard Maier, Vorstandsvorsitzender von SKODA AUTO, betont: "Mitdem neuen SKODA SCALA schlagen wir ein neues Kapitel in derKompaktklasse von SKODA auf. Er ist eine komplette Neuentwicklung,der in dieser Klasse Standards in Sachen Technologie, Sicherheit undDesign setzt. Wir sind davon überzeugt, dass der SCALA die bestenChancen hat, das A-Segment für SKODA neu zu definieren."Mit dem SCALA präsentiert SKODA seine neue emotionale Exterieur-und Interieurdesignsprache erstmals in Serienform. Sie hatte bereitsauf dem Pariser Automobilsalon in Gestalt der SKODA VISION RS fürAufsehen gesorgt. Mit dem neuen Modell macht die tschechischeTraditionsmarke auch technisch einen großen Schritt und offeriertinnovative Ausstattungsfeatures, die bislang nur in höheren Klassenzu finden waren. Daher passt der Name SCALA, der aus dem Lateinischenstammt, hervorragend. Er bedeutet so viel wie ,Treppe' oder ,Leiter'.Mit dem SCALA nimmt SKODA gleich mehrere große Entwicklungsstufen. Erverkörpert auch perfekt den Wertekanon der Marke, den der Begriff,Smart Understatement' treffend zusammenfasst.Zudem kennzeichnet den neuen SKODA SCALA ein weiteres, neues sowieunverkennbares Feature: Als erstes europäisches Serienmodell derMarke ziert anstelle des Logos der SKODA Schriftzug mittig dieHeckklappe des neuen Kompaktmodells.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell