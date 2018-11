SKODA SCALA mit neuem Innenraumkonzept (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Neues Kompaktmodell überträgt emotionale Interieur-Designspracheder Studie VISION RS- Ergonomie und modernes Design treffen auf viel Platz und größtenKofferraum der Klasse- Größte Displays der Klasse bei Virtual Cockpit undInfotainmentsystemen- Oberflächen mit spezifischer Narbung und edleMikrofaser-Sitzbezüge Suedia- SKODA SCALA feiert am 6. Dezember 2018 Weltpremiere in Tel AvivEine Designskizze vermittelt einen ersten Eindruck vom Innenraumdes neuen SKODA SCALA. Das neue Kompaktmodell verfügt als ersterSKODA über die neueste Infotainmentgeneration mit einem freistehendenund hoch positionierten Bildschirm im Blickfeld des Fahrers. Dasoptionale Virtual Cockpit bietet das größte Display seiner Klasse.Neben neuen Dekoren und edlen Materialien zeichnen den SKODA SCALAauch großzügige Platzverhältnisse und der mit 467 Litern größteKofferraum des Segments aus.Das neue Innenraumkonzept von SKODA folgt der Gestaltungsrichtungder Studie SKODA VISION RS. Der neue SKODA SCALA überführt derenemotionales Design erstmals in ein Serienfahrzeug der Marke. Diekomplett neu gestaltete Instrumententafel setzt die emotionaleFormensprache des Exterieurs nahtlos fort. Eine Charakterlinie um denhoch positionierten freistehenden Bildschirm zitiert dieLinienführung der Motorhaube und bietet unterhalb des Displays zudemeine ergonomische Ablage für die Hand, die den Touchscreen bedient.Die weich geschäumte Oberfläche der Instrumententafel mitgroßflächigen Dekors sowie der Türverkleidungen trägt eine neuespezifische Narbung. Sie ist kristallinen Strukturen nachempfundenund wird künftig den Stil der Marke SKODA prägen.Für ein angenehmes Raumgefühl sorgen im SKODA SCALA dieAmbientebeleuchtung mit wahlweise weißem oder rotem Licht sowie warmeFarbtöne und farbige Kontrastnähte an den Sitzbezügen. Die Polsterder Sitze bestehen optional aus der edlen Mikrofaser Suedia. DieSKODA typischen großzügigen Platzverhältnisse im SCALA lassen keineWünsche offen. Möglich macht dies der lange Radstand von 2.649Millimetern, der auf den Rücksitzen eine üppige Kniefreiheit von 73Millimetern wie im SKODA OCTAVIA ermöglicht. Die Kopffreiheit im Fondist mit 982 Millimetern die größte in dieser Klasse. Mit 467 LiternVolumen verfügt der SKODA SCALA zudem über den größten Kofferraumseines Segments. Bei umgeklappter Rückbank erhöht sich das Volumenauf 1.410 Liter.Bestwerte in der Kompaktklasse setzt der SKODA SCALA auch bei derGröße seiner Displays. So misst das flexibel konfigurierbareoptionale Virtual Cockpit 10,25 Zoll und bietet dem Fahrer fünfverschiedene Ansichten. Bei den verfügbaren Infotainmentsystemen ausder neuesten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens ist dieDiagonale des Touchscreens bis zu 9,2 Zoll groß und hoch auf demArmaturenträger im Blickfeld des Fahrers positioniert.Dank der neuen Generation mobiler Online-Dienste von SKODA Connectkönnen die Passagiere ihr Fahrzeug über das Mobiltelefon ver- undentriegeln und die Software des Infotainmentsystems oder dieNavigationskarte ,über die Luft' aktualisieren. Als erstes SKODAModell werden alle ausgelieferten SKODA SCALA immer online sein.Im Zusammenspiel mit verschiedenen passiven Sicherheitssystemenheben die zahlreichen Fahrassistenzsysteme den SKODA SCALA auf einsehr hohes Sicherheitslevel.Seine Weltpremiere feiert das neue Schrägheckmodell am 6. Dezember2018 in Tel Aviv.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell