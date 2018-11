SKODA SCALA im Camouflage-Look an der Lennon Wall in Prag (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Camouflierter SKODA SCALA spielt Hauptrolle in einemKunstprojekt- Video gibt faszinierenden Einblick in die Street-Art-Kultur(http://www.skoda-auto.de/news/news-detail/skoda-scala)Der tschechische Street Artist Chemis hat dem SKODA SCALA einenextravaganten Camouflage-Look verpasst. An der Lennon Wall unweit derKarlsbrücke in Prag wurde das neue Kompaktmodell, das in einer Wocheseine Weltpremiere in Tel Aviv feiert, zum Touristenmagneten.Was wirkt wie eine normale urbane Graffitifläche, hat eine ganzeigene Geschichte und trägt den Namen von John Lennon. Der Sänger warein Held der tschechoslowakischen Jugend. Denn während desKommunismus in der damaligen Tschechoslowakei war westliche Musikverboten. Seit dieser Zeit steht die bunte Wand voller Street Art aufder Prager Kleinseite für die Bedeutung der eigenen Meinung und denMut, seine Überzeugung frei zu äußern. Für ein spektakuläres Videotrafen sich hier der tschechische Street Artist Chemis und der NewYorker Fotograf und Influencer Dave Krugman, welche die Symbolikdieses Ortes auf überraschende Weise mit dem neuen SKODA SCALAverbunden haben. Sie machten das neue Kompaktmodell zumHauptdarsteller in einem einzigartigen Street-Kunstwerk.Das Video auf www.skoda.auto.de(http://www.skoda-auto.de/news/news-detail/skoda-scala) zeigt Chemisund Dave Krugman bei ihrer kreativen Arbeit mit dem neuen SKODASCALA.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell