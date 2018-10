SKODA bei Rallye Spanien: Neuer WRC 2-Champion Jan Kopecký möchte Saison mit weiterem Sieg krönen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mladá Boleslav (ots) -- Zwei Rallyes vor dem Saisonfinale stehen die SKODA WerksfahrerJan Kopecký und Pavel Dresler in der WRC 2-Kategorie derRallye-Weltmeisterschaft als Champions fest- SKODA Motorsport sichert sich vorzeitig zum vierten Mal in Folgedie FIA WRC 2-Meisterschaft für Teams- SKODA Youngster Kalle Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunenpeilen nach ihrem WRC 2-Sieg bei der Wales Rally GB einenweiteren Erfolg beim WM-Lauf in Spanien an- SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek: "Wir sind stolz, dass wirdie WRC 2-Titel in der Fahrer- und in der Teamwertungverteidigen konnten"Die SKODA Werksfahrer Jan Kopecký und Pavel Dresler werden bei derRallye Spanien (25. bis 28. Oktober 2018) als frisch gebackene WRC2-Champions an den Start gehen. Bei nur noch zwei verbleibendenRallyes in der Saison 2018 kann das tschechische Duo an derTabellenspitze der WRC 2-Gesamtwertung nicht mehr eingeholt werden.Außerdem hat sich SKODA Motorsport vorzeitig zum vierten Mal in Folgedie FIA WRC 2-Meisterschaft für Teams gesichert (vorbehaltlich deroffiziellen Veröffentlichung der Resultate durch die FIA). Nach ihremPremierensieg für SKODA bei der Wales Rally GB wollen SKODA JuniorKalle Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen bei ihrem ersten Startin Spanien erneut ein Topresultat in der WRC 2-Kategorie erzielen.SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek ist mit dem bisherigenVerlauf der Saison 2018 mehr als zufrieden: "Wir haben ein packendesDuell zwischen unseren beiden Werksfahrern Pontus Tidemand und JanKopecký um den Titel im WRC 2-Championat gesehen. Beide durften jesechs Rallyes bestreiten. Jan geht in Spanien als Tabellenführer inseinen sechsten WM-Lauf. Pontus kann ihn nicht mehr einholen, da erbereits sechs Mal am Start war. Wir sind stolz, dass wir die WRC2-Titel in der Fahrer- und in der Teamwertung verteidigen konnten.SKODA Teams haben darüber hinaus bisher zehn von elf Läufen in derWRC 2-Kategorie gewonnen. Wir heißen außerdem Volkswagen herzlichwillkommen, die im Wettbewerb der R5-Fahrzeuge in Spanien erstmalsmit dem Polo antreten." Für SKODA Motorsport bedeutet die RallyRACCCatalunya-Rally de España, so der offizielle Titel der Veranstaltung,zugleich das Ende einer überaus erfolgreichen Saison. Beim letztenLauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2018, der Rallye Australien,geht das Team wie geplant nicht an den Start.Einer der härtesten Rivalen für die neuen WRC 2-Champions JanKopecký und Pavel Dresler im Kampf um den Sieg ist SKODA Junior KalleRovanperä, der zuletzt wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag die WRC2-Kategorie bei der Wales Rally GB gewinnen konnte. "Dieser Erfolg inWales bedeutet mir viel. Ich möchte unsere Saison in Spanien miteinem weiteren Sieg abschließen", betont der junge Finne.Davon unbeeindruckt blickt Kopecký optimistisch auf den spanischenWM-Lauf. "Ich habe bislang eine wirklich fantastische Saison erlebtund konnte jede Rallye gewinnen, die ich gefahren bin. Ich habe fünfSiege in der WRC 2 und sechs Erfolge in der TschechischenMeisterschaft gefeiert. Im vergangenen Jahr habe ich nur durch vielPech einen möglichen WRC 2-Sieg in Spanien verpasst, da ist noch eineRechnung offen. Nachdem der Druck, um eine Meisterschaft zu fahren,durch den vorzeitigen Titelgewinn weg ist, kann ich befreitangreifen", betont der Tschechische Meister.Der zwölfte Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2018 hält einebesondere Herausforderung für die 21 in der WRC 2-Kategorie genanntenTeams (darunter neun im SKODA FABIA R5) bereit. Der spanische WM-Laufist der einzige im Championat, der auf unterschiedlichenFahrbahnbelägen ausgetragen wird. Die erste Etappe am Freitag führtüber Schotterpisten mit einzelnen Asphaltpassagen. Am Samstag undSonntag wird ausschließlich auf Asphalt gefahren. Die Teams erwarten18 Wertungsprüfungen über zusammen 331,58 Kilometer, die es im Kampfgegen die Uhr zu bewältigen gilt. Der Sieger wird am Sonntag gegen14.01 Uhr Ortszeit auf dem Podium in Salou, südlich der katalonischenHauptstadt Barcelona, erwartet.Wussten Sie schon, dass......der WM-Lauf in Katalonien die einzige Rallye im Kalender ist,die sowohl auf Schotter als auch auf Asphalt ausgetragen wird?...die Servicepause am Freitagabend mit 1:15 Stunden deshalb um 30Minuten länger ist als gewöhnlich, damit die Teams genug Zeit haben,die Rallye-Autos von Schotter- auf Asphaltfahrwerk umzurüsten?...dieses Mal wieder die spektakuläre Zuschauerprüfung auf denStraßen von Barcelona die Rallye am Donnerstagabend eröffnet?...die Rallye erstmals 1957 stattfand, ab 1975 als Lauf zurRallye-Europameisterschaft (ERC) zählte und 1991 in den Kalender derRallye-Weltmeisterschaft (WRC) aufgenommen wurde?... die Teams in der WRC 2-Kategorie bei der Rallye Spanienmaximal zehn Schotterreifen und 24 Asphaltreifen sowie zusätzlichvier Reifen für den Shakedown vor dem eigentlichen Start verwendendürfen?...der Servicepark auf dem Gelände des PortAventura Freizeitparksaufgebaut wird, der mit der spektakulären Achterbahn ,Dragon KhanRoller Coaster' aufwartet? Sie verfügt über acht Loopings und
erreicht Geschwindigkeiten von über 110 km/h.

Der Kalender 2018 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)
Rallye Monte Carlo, 25.01.-28.01.2018
Rallye Schweden, 15.02.-18.02.2018
Rallye Mexiko, 08.03.-11.03.2018
Rallye Frankreich/Tour de Corse, 05.04.-08.04.2018
Rallye Argentinien, 26.04.-29.04.2018
Rallye Portugal, 17.05.-20.05.2018
Rallye Italien, 07.06.-10.06.2018
Rallye Finnland, 26.07.-29.07.2018
Rallye Deutschland, 16.08.-19.08.2018
Rallye Türkei, 13.09.-16.09.2018
Rallye Großbritannien, 04.10.-07.10.2018
Rallye Spanien, 25.10.-28.10.2018
Rallye Australien, 15.11.-18.11.2018