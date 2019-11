SKODA Pilot Fabian Kreim ist zum dritten Mal Deutscher Rallye-Meister (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Weiterstadt (ots) -- Berufungsgericht des Deutschen Motorsport Bundes (DMSB)entscheidet für SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/TobiasBraun- Kreim nach 2016 und 2017 erneut nationaler Champion -Titel-Premiere für BraunSKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim (D) ist zum dritten Mal nach 2016 und2017 Deutscher Rallye-Meister. Das Berufungsgericht des Deutschen MotorsportBundes (DMSB) gab dem Einspruch von SKODA AUTO Deutschland gegen dieDisqualifikation von Kreim und Beifahrer Tobias Braun (D) bei der ADAC3-Städte-Rallye statt. Damit erhalten Kreim/Braun den beim Finale der DeutschenRallye-Meisterschaft herausgefahrenen dritten Platz zurück und sind nationalerChampion. Die Marke SKODA baut mit der achten Fahrer-Krone seit 2002 ihrePosition als Rekordmeister der DRM weiter aus.Kreim/Braun waren im Anschluss an die 3-Städte-Rallye von den Sportkommissarendes DMSB aufgrund eines Verstoßes gegen Artikel 40.2.3 (Verhalten am Unfallort)disqualifiziert worden. Gegen diese Entscheidung hatte SKODA AUTO Deutschlandfristgerecht Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht sah bei der Verhandlungdas Geschehene als nicht ausreichend an, um dem Fahrer eine Schuld für einFehlverhalten zuzuweisen. Deshalb wurde die Disqualifikation von Kreimaufgehoben, er wird als Dritter beim Saisonfinale gewertet. Der 27-Jährige istdamit zum dritten Mal Champion, für seinen Copiloten Tobias Braun ist es dererste Deutsche Rallye-Meistertitel.Das Berufungsgericht des DMSB gab auch der Berufung von Hermann Gassner sr. (D)statt. Gassner sr. war wegen des gleichen Sachverhalts bei der 3-Städte-Rallyedisqualifiziert worden und wurde ebenfalls wieder in die Wertung aufgenommen.Für Kreim/Braun ist der Deutsche Rallye-Meistertitel die Krönung einererfolgreichen Saison. Neben drei Saisonsiegen in der DRM glückte bei der ADACRallye Deutschland ein historischer Triumph. Das Erfolgsduo ließ beim Lauf zurFIA Rallye-Weltmeisterschaft in der WRC 2-Wertung die versammelte Elite derweltbesten Piloten ihrer Klasse hinter sich. Die ebenfalls von SKODA AUTODeutschland unterstützten Marijan Griebel/Pirmin Winklhofer (D/D) landeten aufPlatz zwei. Mit diesem spektakulären Doppelsieg sorgten die beiden SKODA Duosfür den größten deutschen Rallye-Erfolg beim WM-Heimevent aller Zeiten.Pressekontakt:Andreas LeueReferent Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4447509OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell