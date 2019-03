Der SKODA POPULAR feiert sein 85. Jubiläum (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mladá Boleslav (ots) -- Der erste SKODA 418 POPULAR ging vor genau 85 Jahren inKundenhand- Fortschrittliche Konstruktion: leichter Zentralrohrrahmen,Einzelradaufhängung rundum und Transaxle-Antriebskonzept- Auch dank dem POPULAR stieg SKODA AUTO zum größtentschechoslowakischen Automobilhersteller aufGenau vor 85 Jahren, am 6. März 1934, begann die Karriere deslegendären SKODA POPULAR. Das erste Exemplar ging nach Zlín an denweltbekannten Schuhhersteller Bata. Der POPULAR überzeugte mit einemausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis und seiner modernenKonstruktion. Er feierte sportliche Erfolge, fand reißenden Absatzund wurde in Dutzende Länder exportiert.Mitte der 1920er Jahre legte SKODA ein großzügigesInvestitionsprogramm auf, das eine effiziente Massenfertigunginklusive Fließbandproduktion und - daraus resultierend - einebeeindruckende Modelloffensive ermöglichte. Vorreiter der neuenPkw-Generation war im April 1933 der SKODA 420 STANDARD, eineschlagkräftige Antwort auf die Wirtschaftskrise. Im Vergleich zuseinem Vorgänger, dem S 422, brachte er rund 250 Kilogramm wenigerauf die Waage. Zugleich nutzte sein Vierzylinder-Viertakter mit einemHubraum von 995 ccm und einer Leistung von 20 PS die damaligenSteuervorteile geschickt aus. Der Preis betrug 29.800 Kronen.Aufgrund der positiven Erfahrung mit dem 420 STANDARD entwickelteSKODA den POPULAR. Bereits die Einstiegsausführung - der S 418POPULAR - bot dank seines Zentralrohrrahmens, der Einzelradaufhängungrundum und der präzisen Zahnstangenlenkung selbst auf schlechtenStraßen ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Hinzu kam eine günstigeGewichtsverteilung, denn das Getriebe rückte an die Hinterachse(Transaxle-System). Der 902 ccm große Vierzylindermotor leistete 18PS und verbrauchte lediglich sieben Liter auf 100 km. Der erstePrototyp entstand am 18. Januar 1934, bis Ende Februar folgtenweitere 19 Exemplare der Versuchsserie.Am 6. März 1934 wurde der erste SKODA POPULAR an einen Kundenübergeben: Ihn übernahm der international bekannte Schuh- undReifenhersteller Bata aus Zlín, der seinerzeit die Fahrzeuge vonSKODA bereifte. Firmenchef Jan Antonín Bata soll das Fahrzeughöchstpersönlich entgegengenommen haben. Einen Monat darauf, am 9.April, bestellte Bata bei Ing. Karel Hrdlicka - dem Direktor desAutomobilwerks - 30 weitere POPULAR in den Ausführungen Halbcabrioletund Roadster. Angesichts der guten Erfahrungen mit dem modernen undsparsamen Wagen kaufte das Unternehmen später noch mehrere Dutzendweitere Exemplare des ab 17.800 Kc erhältlichen SKODA POPULAR, unteranderem auch mit geschlossener Nutzfahrzeugkarosserie.Der SKODA POPULAR erfreute sich unter Autofahrern schnellaußerordentlicher Beliebtheit. Auch die Prominente nahmen seinerzeitgerne hinter dem Steuer des SKODA POPULAR Platz, so zum Beispiel dietschechische Fußballnationalelf, die 1934 mit Torwart und KapitänFrantiSek Plánicka Vizeweltmeister geworden war. Die Vorzüge desSKODA POPULAR unterstrich außerdem eine beeindruckende Fernfahrt:Vier Fahrzeuge fuhren von Prag bis in das 11.000 Kilometer entfernteKalkutta im damaligen Britisch-Indien. Der Rückweg führte dasQuartett über Bombay. In Triest ging die Reisegruppe von Bord desSchiffes und kehrte über Italien, Jugoslawien und Österreich in dieHeimat zurück, um die 15.000 Kilometer lange Gesamtstreckeabzurunden.Auch die steil steigenden Produktionszahlen zeigen, wie gut derPOPULAR bei den Kunden in der Tschechoslowakei und in Dutzenden vonLändern in aller Welt ankam. Zwischen 1934 und 1935 verdoppelte sichdie Menge der gefertigten Fahrzeuge nahezu. Allein von 1935 bis 1939gingen fast 6.000 Exemplare in den Export, 1935 erstmals auch nachChina. Das markiert den Beginn der Handelsbeziehung von SKODA AUTOmit dem Reich der Mitte. 1936 rückte der Autohersteller dank derPOPULAR-Baureihe zur Nummer 1 auf dem heimischen Fahrzeugmarkt auf.Bis heute hat SKODA diese Position behaupten können.Hinzu kamen viele sportliche Erfolge auf internationalemMotorsportparkett, so etwa der zweite Platz eines POPULAR in derKlasse bis 1.500 ccm bei der Rallye Monte Carlo im Jahr 1936. Schondamals nahm SKODA diesen Triumph zum Anlass für eine Sonderserie: DieCoupé- und Roadster-Versionen POPULAR MONTE CARLO sprachen vor allemanspruchsvollere Kunden an.Das anhaltende Interesse der Kunden an dem kleinsten Fahrzeug vonSKODA ergab sich auch aus der kontinuierlichen Modellpflege. Durchden Zweiten Weltkrieg wurde die Karriere des POPULAR jähunterbrochen. Dennoch liefen zwischen 1934 und 1946 mehr als 21.000Einheiten der Modellreihe vom Band, davon rund 250 Fahrzeuge nachKriegsende. 