SKODA OCTAVIA erhält zum dritten Mal Red Dot Award für hervorragendes Produktdesign (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - Neuer SKODA OCTAVIA überzeugt mit emotionalen Formen und dynamischen Proportionen- Vierte Generation des Bestsellers beschert SKODA bereits den 14. Red Dot Award- Internationale Expertenjury bewertet bei der 65. Auflage des Preises 6.500 ProdukteAller guten Dinge sind drei: Der SKODA OCTAVIA hat bereits zum dritten Mal nach 2006 und 2017 den renommierten Red Dot Award für hervorragendes Produktdesign erhalten. Jetzt überzeugte auch die vierte Generation des SKODA Bestsellers die Jury aus rund 40 internationalen Experten mit emotionalem Design, skulpturalen Elementen sowie eleganten und dynamischen Proportionen. Damit erhält der tschechische Hersteller bei der 65. Auflage des Designpreises bereits den 14. Red Dot Award für seine Modelle. Die feierliche Übergabe der Awards 2020 für Produktdesign ist am 22. Juni bei der Red Dot Gala in Essen, Deutschland, geplant.Christian Strube, SKODA Vorstand für Technische Entwicklung, betont: "Bei SKODA bieten wir unseren Kunden ein hervorragendes Preis-Wert-Verhältnis. Das zeigt sich im großzügigen Platzangebot und der hohen Praktikabilität unserer Fahrzeuge ebenso wie in ihrem stimmigen Design mit den Kernelementen ,Crystaline' und ,Surpising'. Die Auszeichnung des neuen SKODA OCTAVIA mit dem Red Dot Award ist eine tolle Bestätigung für die großartige Arbeit unseres Designteams."Die aktuelle Entwicklungsstufe der SKODA Designsprache ist geprägt von skulpturalen Elementen, präzisen Linien und klar strukturierten Flächen und sorgt damit für Dynamik und Präsenz. Die neue Frontschürze und die scharf gezeichneten, flacheren Scheinwerfer mit serienmäßiger LED-Technik für Abblend-, Fern- und Tagfahrlicht - auf Wunsch auch mit Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern und markanter Lichtgrafik - setzen optische Glanzpunkte. Rück-, Brems- und Nebelschlussleuchten verfügen ebenfalls über LED-Technologie. Die neu gestaltete, flach aufliegende Dachreling betont die lang gestreckte Silhouette des OCTAVIA COMBI, die Limousine wirkt wie ein Coupé. Auch das Innenraumkonzept des OCTAVIA ist neu: Als erstes SKODA Serienmodell verfügt die Neuauflage des Bestsellers neben einem freistehenden, zentralen Bildschirm und noch hochwertigeren Materialien über eine neue Instrumententafel in verschiedenen Ebenen und eine klar gezeichnete Mittelkonsole. Außerdem ist das zweispeichige Lenkrad neu gestaltet, eine intuitivere Tastenbelegung und neuartige Rändelrädchen verbessern die Ergonomie und erleichtern die Bedienung.Rund 40 Experten bewerten rund 6.500 ProdukteDer Red Dot Award zählt zu den bekanntesten Designwettbewerben der Welt, die international besetzte Expertenjury besteht aus unabhängigen Designprofessoren, Fachjournalisten und Gestaltern. Sie bewertete jedes der in diesem Jahr rund 6.500 eingereichten Produkte live und vor Ort anhand von Kriterien wie Innovationsgrad, formaler Qualität, Funktionalität, Langlebigkeit und ökologischer Verträglichkeit. 2020 wird der Red Dot Award, der weltweit als Siegel für qualitativ hochwertiges Produktdesign gilt, bereits zum 65. Mal vergeben.Für SKODA ist der neue OCTAVIA der vierten Generation bereits das 14. Modell, das mit dem begehrten Qualitätssiegel ausgezeichnet wird. Beim ,Red Dot Award: Brands & Communication Design' erhielt der tschechische Automobilhersteller im Jahr 2019 darüber hinaus den Red Dot im Bereich ,Brands' für seine gelungene Markenkommunikation. (http://www.skoda-media.de/press/detail/3308/)Begonnen hatte die Red Dot-Sammlung für SKODA im Jahr 2006, damals ebenfalls mit einem OCTAVIA - dem OCTAVIA II COMBI. Dessen Nachfolger aus der dritten Generation bescherte SKODA 2017 zusammen mit dem KODIAQ zwei Awards in einem Jahr.Hier alle ausgezeichneten SKODA Modelle in der Übersicht:2020 SKODA OCTAVIA IV2019 SKODA SCALA2018 SKODA KAROQ2017 SKODA KODIAQ und SKODA OCTAVIA III COMBI2016 SKODA SUPERB III2015 SKODA FABIA III2014 SKODA RAPID SPACEBACK2013 SKODA RAPID2010 SKODA SUPERB II und SKODA YETI2008 SKODA FABIA II2007 SKODA ROOMSTER2006 SKODA OCTAVIA II COMBI