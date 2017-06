SKODA OCTAVIA RS 245: sportlich, geräumig und praktisch - der Familiensportler mit 245 PS

Mladá Boleslav (ots) -Er ist der stärkste und dynamischste SKODA OCTAVIA derUnternehmensgeschichte: der neue SKODA OCTAVIA RS 245*. Dassportliche Topmodell der Bestsellerbaureihe leistet 180 kW (245 PS) -11 kW (15 PS) mehr als die bislang stärkste RS-Variante, der SKODAOCTAVIA RS 230*. Der kraftvolle Motor und die innovativeFahrwerkstechnik einschließlich elektronisch geregelterVorderachs-Quersperre (VAQ) ermöglichen ein ultimatives Fahrerlebnis.Das Kraftpaket ist als Limousine oder Kombi erhältlich. SeineHöchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h abgeregelt, von 0 auf 100km/h beschleunigt der kompakte Sportler in nur 6,6 Sekunden(Kombiversion: 6,7 Sekunden). Im Innenraum und Gepäckabteil stehtgewohnt viel Platz zur Verfügung. Außerdem sind auch für den SKODAOCTAVIA RS 245 die neuesten Fahrerassistenzsysteme erhältlich. Mitdem Infotainmentsystem sind die Insassen dank WLAN-Hotspot undLTE-Modul auf Wunsch 'always on'. Zahlreiche 'Simply Clever'-Lösungenbelegen die praktischen Talente des starken Kompakten. Das Packageist einmalig im Segment der kompakten Sportwagen.Die vollständige Pressemappe zum SKODA OCTAVIA RS 245 steht beidieser Meldung zum Download bereit. Umfangreiches Bildmaterial undweitere Informationen zum SKODA OCTAVIA RS 245 finden Sie aufwww.skoda-presse.de.Video mit statischen und dynamischen Aufnahmen des SKODA OCTAVIARS 245: https://www.youtube.com/watch?v=64RXvFYzKgQ&tVideo mit statischen und dynamischen Aufnahmen des SKODA OCTAVIACOMBI RS 245: https://www.youtube.com/watch?v=Y74dM9bWhp4&t*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen undbei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlichist.OCTAVIA RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse D - COCTAVIA COMBI RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS)innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA RS 230 2,0 TSI 169 kW (230 PS) innerorts 7,9 l/100km,außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionenkombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse DOCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI 169 kW (230 PS) innerorts 7,9 l/100km,außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionenkombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse CPressekontakt:Christoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell