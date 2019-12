SKODA Motorsport feiert mit 30 Titeln das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte (FOTO)

Mladá Boleslav/Prag (ots) -- SKODA Motorsport blickt auf eine erfolgreiche FIARallye-Weltmeisterschaft 2019 zurück, die Marke gewann alleTitel in der WRC 2 Pro-Kategorie- Fünf weitere FIA-Championate und 23 nationaleRallye-Meisterschaften gingen an SKODA Kundenteams und wurdenauf der Motorsportgala in Prag gefeiert- Frisch gekürte WRC 2 Pro Fahrer- und Beifahrer-Champions KalleRovanperä und Jonne Halttunen verlassen SKODA Motorsport nachzwei erfolgreichen JahrenSKODA Motorsport hat in Prag die erfolgreichste Saison seiner Geschichtegefeiert. Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen (FIN/FIN) gewannen 2019 die WRC 2Pro Fahrer- und Beifahrertitel der FIA Rallye-Weltmeisterschaft und hattenmaßgeblichen Anteil daran, dass SKODA Motorsport die Herstellerwertung der WRC 2Pro-Kategorie für sich entschied. Die beiden verlassen das tschechischeWerksteam nach zwei erfolgreichen Jahren. Zudem sicherten sich SKODA Kundenteamsin der zurückliegenden Saison fünf FIA-Rallye-Meisterschaften und holten rund umden Globus außerdem 23 nationale Titel.Der im Frühjahr 2019 homologierte SKODA FABIA R5 evo hat sich auf Anhieb alsSiegertyp erwiesen. Die Werksfahrer Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen gewannen inder WRC 2 Pro-Kategorie der FIA Rallye-Weltmeisterschaft die Fahrer undBeifahrertitel. Gleichzeitig setzte sich SKODA in der WRC 2Pro-Herstellerwertung durch, auch dank der tatkräftigen Unterstützung von JanKopecky, der mit den Beifahrern Pavel Dresler und zu Saisonende Jan Hlousek anden Start ging. Der Titel in der Privatfahrern vorbehaltenen Kategorie WRC 2ging an das SKODA Kundenteam Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (FRA/FRA).Auch in der zurückliegenden Saison feierte SKODA Motorsport Erfolge in allerWelt. Chris Ingram/Ross Whittock (GBR/GBR) gewannen im SKODA FABIA R5 die FIARallye-Europameisterschaft (ERC), in der Kategorie Junioren ERC 1 der FIARallye-Europameisterschaft hießen die Gesamtsieger Filip Mares/Jan Hlousek(CZE/CZE). Manvir Singh Baryan/Drew Sturrock (KEN/GBR) fuhren im SKODA FABIA R5zum Titel in der FIA Afrika Rallye-Meisterschaft (ARC), die FIA Nord- undZentralamerikanische Rallye-Meisterschaft (NACAM) ging an Ricardo Triviño/MarcMartí (MEX/ESP). Außerdem eroberten SKODA Teams 23 Titel in nationalenMeisterschaften.Das erfolgreiche Werksengagement führte zu einem weiter wachsendenKundeninteresse an den Rallye-Fahrzeugen SKODA FABIA R5 und SKODA FABIA R5 evo.Bis heute wurden generationsübergreifend weltweit mehr als 320 Einheiten anPrivatteams und Importeure ausgeliefert. "Diese Marke ist ein großer Erfolg undbedeutet für uns eine große Verantwortung gegenüber unseren Kunden", betontSKODA Motorsport Direktor Michal Hrabánek.Christian Strube, Vorstand Technische Entwicklung SKODA AUTO, gab nach dererfolgreichen Saison 2019 einen Ausblick auf die Zukunft und unterstrich: "DerFokus wird in der kommenden Saison noch stärker auf Nachwuchsförderung undunseren Kundenteams liegen als zuletzt. Mit dem zuverlässigen, schnellen undrobusten FABIA R5 evo haben wir das passende Fahrzeug, um auf deninternationalen Rallye-Pisten erneut vorne mitzufahren und gemeinsam mit unseremgroßartigen Team auch das 119. Jahr unserer Motorsportgeschichte erfolgreich zugestalten."SKODA Motorsport Direktor Michal Hrabánek verabschiedete die WRC 2 Pro-ChampionsKalle Rovanperä und Jonne Halttunen, die in der kommenden Saison nicht mehr fürSKODA Motorsport fahren werden: "Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre mitKalle und Jonne. Es war eine Freude, sie in unserem Team zu haben und wirwünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Unser Hauptaugenmerk gilt nun derSaison 2020, auf die wir uns optimal vorbereiten werden."Pressekontakt:Andreas LeueReferent Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4466486OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell