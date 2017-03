SKODA Motorsport bereit für den Härtetest bei der Rallye Mexiko (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mladá Boleslav (ots) -- Werkspilot Pontus Tidemand und Navigator Jonas Andersson startenbei einem der schwierigsten Läufe im Kalender der FIARallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)- Gut 370 Wertungskilometer und bis zu 2.737 Höhenmeter sind zubewältigen- Michal Hrabánek: "Hier werden Mensch und Materialaußergewöhnlich gefordert"Nach dem perfekten Saisonstart mit zwei Siegen in zwei Läufenstellt sich SKODA Motorsport dem ultimativen Härtetest der FIARallye-Weltmeisterschaft (WRC 2). Bei der Rallye Mexiko müssenWerkspilot Pontus Tidemand (S) und sein Navigator Jonas Andersson (S)von Donnerstag bis Sonntag gut 370 Wertungskilometer auf Schotterbewältigen. Dabei geht es nach der spektakulären Eröffnung in derHauptstadt Mexico City bis auf 2.737 Meter, wo der höchste Punkt derdiesjährigen Rallye-WM erreicht wird."Bei der Rallye Mexiko werden Mensch und Material außergewöhnlichgefordert. Aber wir wollen auch diese neue Herausforderungbewältigen", sagt SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek. "Bei derRallye Schweden mussten Pontus Tidemand und Jonas Andersson aufSchnee und Eis bestehen und sind souverän zum Sieg gefahren. Jetztgilt es, in der Hitze und streckenweise großer HöhenlageTopleistungen abzurufen. Es braucht vom Fahrerduo und dem Team injeder Sekunde höchste Konzentration", so Hrabánek weiter.Los geht es am Donnerstag gleich mit einem absoluten Highlight imHerzen der Millionenmetropole Mexico City. Auf dem Zocalo-Platz willTidemand in seinem SKODA FABIA R5 Zehntausende Fans begeistern. AmFreitag steht dann zweimal die berühmte Wertungsprüfung ,ElChocolate' an, die mit 54,90 Kilometern zu den längsten der WM-Saisongehört. An diesem Tag geht es auch unter die Erde: Dann wird inGuanajuato in alten Minentunneln gefahren. Generell sind auf denrauen Schotterpisten neben den Reifen ganz speziell die Motorengefragt - schließlich geht es bis auf 2.737 Meter Höhe, wo dieTriebwerke durch die dünne Luft bis zu 20 Prozent ihrer Leistungverlieren."Die Rallye Mexiko ist etwas ganz Besonderes, die alles von unsabfordern wird", sagt Tidemand. "Ich freue mich riesig auf die vielenFans und die abwechslungsreichen Pisten. Wir sind mit unseremHeimsieg in Schweden optimal in den WM-Titelkampf gestartet undwollen natürlich auch in Mexiko um den Sieg kämpfen", so Tidemandweiter. Schwedens Motorsportler des Jahres 2016 liegt in der WRC2-Gesamtwertung punktgleich mit Andreas Mikkelsen (N) an der Spitze,der zum Saisonauftakt die Rallye Monte Carlo ebenfalls in einem SKODAFABIA R5 für sich entschieden hatte. Saisonübergreifend wurden zwölfder letzten 13 WRC 2-Läufe im Hightech-Allradler aus Tschechiengewonnen. Das nächste Kapitel dieser spektakulären Erfolgsserie sollbei der Rallye Mexiko geschrieben werden.Der Kalender 2017 in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)Veranstaltung DatumRallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017Rallye Schweden 09.02.-12.02.2017Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017Rallye Frankreich 06.04.-09.04.2017Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017Rallye Italien 08.06.-11.06.2017Rallye Polen 29.06.-02.07.2017Rallye Finnland 27.07.-30.07.2017Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017Rallye Spanien 05.10.-08.10.2017Rallye Großbritannien 26.10.-29.10.2017Rallye Australien 16.11.-19.11.2017Wussten Sie, dass...... bei der Rallye Mexiko 2017 insgesamt vier SKODA FABIA R5 insRennen gehen sollen? Neben dem SKODA Werkspiloten Pontus Tidemandvertrauen der Mexikaner Benito Guerra, der Pole Hubert Ptaszek undKhalid Al-Suwaidi aus Katar auf den Turbo-Boliden aus Tschechien.... auch im vergangenen Jahr bei der Rallye Mexiko ein Pilot imSKODA FABIA R5 triumphierte? Damals stand der Finne Teemu Suninenganz oben.... in der Gesamtwertung der WRC 2 nach zwei Läufen gleich dreiSKODA FABIA R5 Piloten unter den besten Vier platziert sind? An derSpitze haben Andreas Mikkelsen (N) nach seinem Triumph bei derlegendären Rallye Monte Carlo sowie Werkspilot Pontus Tidemand je 25Punkte auf dem Konto. Platz vier belegt der zweite SKODA WerksfahrerJan Kopecky (CZ) mit 18 Zählern.... es bei der Rallye Mexiko bis auf 2.737 Meter Höhe über demMeeresspiegel geht? Damit wird der höchste Punkt der diesjährigenWM-Saison erreicht. Die Motoren verlieren durch die dünne Luft etwa20 Prozent ihrer Leistung.... die Rallye Mexiko die erste reine Schotter-Rallye im Jahr 2017ist? Bei der Rallye Monte Carlo wurde größtenteils auf Asphalt undstreckenweise auf Eis gefahren, bei der Rallye Schweden waren diePisten durchweg mit Schnee und Eis bedeckt....die Rallye Mexiko im Jahr 1979 zum ersten Mal ausgetragenwurde? der Ort der ersten Wertungsprüfung in Mexico City auch auseinem James-Bond-Film bekannt ist? Die Helikopter-Eröffnungsszene imStreifen ,Spectre' hatte diese Kulisse. Zur Rallye-Weltmeisterschaftwerden über 200.000 Fans auf dem Zócalo-Platz erwartet.... es bei der Rallye Mexiko auch unter die Erde geht? Am Freitagwird in Guanajuato in alten Minentunneln gefahren. Zu diesemSpektakel pilgern jährlich Zehntausende Rallye-Anhänger.... der Servicepark in einer der fünf größten mexikanischen Städteangesiedelt ist? León liegt etwa 400 Kilometer von Mexiko Cityentfernt und hat ungefähr 1,6 Millionen Einwohner.