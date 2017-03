SKODA KODIAQ und OCTAVIA begeistern über 200.000 Besucher bei Handelspremiere (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Erstes großes SUV der Marke zieht Gäste bei Marktstart mitexpressivem Design und überragendem Platzangebot in den Bann- SKODA KODIAQ in drei Ausstattungslinien mit fünf effizientenMotoren zwischen 92 kW (125 PS) und 140 kW (190 PS) erhältlich;Preise beginnen bei 25.490 Euro- Umfangreich überarbeiteter SKODA OCTAVIA besticht als Limousineund Kombi mit emotionalem Design und modernemKonnektivitätsangebot- SKODA OCTAVIA: vier Ausstattungslinien mit acht Motorisierungenzu Preisen ab 17.450 EuroSpot an für SKODA KODIAQ und SKODA OCTAVIA: Mehr als 200.000Besucher begleiteten am vergangenen Samstag deutschlandweit die SKODADoppelpremiere. Neben dem ersten großen SUV der Marke fuhr derumfangreich überarbeitete OCTAVIA bei den SKODA Autohäusern insRampenlicht. Beide Modelle begeisterten die Gäste mit klarem Design,viel Raum, zahlreichen ,Simply Clever'-Details und effizientenMotoren. Großen Zuspruch fanden insbesondere die hochmodernenKonnektivitätslösungen der beiden Modellneuheiten.Die Premiere des KODIAQ sowie der Neuauflage des OCTAVIA war einvoller Erfolg und zugleich ein toller Marktauftakt für unsereneuesten Fahrzeuge", erklärt Frank Jürgens, Sprecher derGeschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. "Beide Modelle kamen beiden Besuchern richtig gut an - wir konnten uns über viele positiveReaktionen freuen."Über 200.000 Gäste gingen mit den Debütanten auf Tuchfühlung undmachten sich auch mit den Vorzügen von SKODA Connect vertraut. Dasfortschrittliche Konnektivitätsangebot sorgt sowohl im neuen KODIAQals auch im umfangreich aufgewerteten OCTAVIA für eine nahtloseVerbindung mit dem Internet. SKODA Connect umfasst die CareConnect-Dienste mit Assistenz- und Notruffunktionen. Hinzu kommen dieInfotainment Online-Dienste, die unter anderem Informationen zuVerkehr, Tankstellen, Kraftstoffpreisen und Parkplätzen bieten.Die Besucher nutzten die Gelegenheit, um den SKODA KODIAQ auchaußerhalb der Showrooms kennenzulernen. Viele SKODA Händler hatteneigens einen Offroad-Parcours vor den Autohäusern aufgebaut. BeiDemofahrten über Rampen und Schrägen konnten sie sich von denGeländequalitäten des SUV überzeugen. "Toll, dass SKODA jetzt denKODIAQ im Angebot hat. Ein wirklich schönes, dynamisches SUV, dasauch noch viel Platz an Bord hat", lobte einer der Premierengäste.Das erste große SUV der Marke bietet bis zu sieben Sitzplätze, dengrößten Kofferraum seiner Klasse und moderne Assistenzsysteme. ZurWahl stehen die Ausstattungslinien Active, Ambition und Style sowiefünf effiziente Motoren: drei TSI- und zwei TDI-Vierzylinder von 92kW (125 PS)* bis 140 kW (190 PS)*. Die Preise beginnen bei 25.490Euro für den 92 kW (125 PS) starken 1,4 TSI-Benziner.Der rundum überarbeitete OCTAVIA zog mit seiner modernenDesignsprache die Blicke der Premierengäste auf sich. Sie verleihtdem als Limousine und Kombi erhältlichen Kompakten noch mehr Dynamikund Emotionalität. Auch der OCTAVIA bietet mit SKODA Connect volleVernetzung. Weiter aufgewertet hat SKODA seinen Verkaufsschlager miteiner umfangreicheren Serien- und Sonderausstattung. Schon dasBasismodell Active verfügt über das Musiksystem Swing,LED-Tagfahrlicht und -Heckleuchten sowie elektrisch einstell- undbeheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe mit integrierten Blinkleuchten.SKODA bietet den OCTAVIA in den Ausstattungslinien Active, Ambition,Style und L&K an. Die Motorenpalette umfasst acht Aggregate - vierBenziner und vier Diesel - von 63 kW (86 PS)* bis 135 kW (184 PS)*.Die Preise starten bei 17.450 Euro, der OCTAVIA COMBI ist ab 18.150Euro erhältlich.Pressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell