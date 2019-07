SKODA KODIAQ punktet mit erweiterter Ausstattung (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Frontantriebversionen ab sofort mit dem Adaptiven Fahrwerk (DCC)kombinierbar- Erhöhte Sicherheit: Spurwechselassistent warnt nun mit bis zu 70Metern Reichweite- Selbstbewusstes Design: KODIAQ trägt SKODA Schriftzug auf demHeckSKODA wertet das beliebte große SUV KODIAQ auf: Das AdaptiveFahrwerk inklusive Fahrprofilauswahl steht nun auch für Versionen mitFrontantrieb zur Wahl und der verbesserte Spurwechselassistent warntbereits vor Fahrzeugen in bis zu 70 Metern Entfernung. Dasschlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY besitzt nun einenintegrierten Bewegungsmelder, der das illegale Abgreifen von Signalenverhindert. Zudem trägt der KODIAQ jetzt den SKODA Schriftzug inEinzelbuchstaben am Heck.Das große Sports Utility Vehicle KODIAQ fährt mit verbessertenAusstattungsoptionen vor. Eine Neuerung betrifft das AdaptiveFahrwerk (DCC). Das System inklusive Fahrprofilauswahl war bislangallradgetriebenen KODIAQ vorbehalten. Ab sofort können sich nun auchKäufer eines KODIAQ mit Frontantrieb für die Kombination mit demAdaptiven Fahrwerk entscheiden - diese Option ist für alle Motoren ab110 kW (150 PS)* verfügbar. Sie ermöglicht dem Fahrer die Wahlzwischen verschiedenen Fahrmodi: Comfort, Normal und Sport. Je nachausgewähltem Modus beeinflussen elektrisch betätigte Ventile dieArbeitsweise der Dämpfer.SKODA bietet für sein großes SUV-Modell KODIAQ zahlreicheSicherheitsassistenzsysteme wie etwa den Adaptiven Abstands- undStauassistenten an. Der ebenfalls verfügbare Spurwechselassistentwurde nun noch weiter verbessert: Das System warnt jetzt schon vorFahrzeugen, die sich in 70 Metern Entfernung annähern. Das Radarerkennt somit auch Autos, die zwar noch in weiter Ferne scheinen,sich aber mit hoher Geschwindigkeit nähern - ein großesSicherheitsplus für das eigene Fahrzeug und andereVerkehrsteilnehmer. Zudem erscheint das optische Warnsignal nun imAußenspiegelgehäuse und ist somit noch deutlicher zu sehen.Darüber hinaus hat SKODA das schlüssellose Zugangs- undStart-Stopp-System KESSY weiterentwickelt. Der Fahrzeugschlüsselbesitzt nun einen integrierten Bewegungsmelder. Bewegt sich derSchlüssel nicht, sendet er auch keine Signale - auf diese Weise habenReichweitenverstärker keine Chance, Signale abzugreifen und so dasFahrzeug unbefugt zu öffnen.Am Heck des KODIAQ prangt ab sofort an Stelle des Logos der SKODASchriftzug in Einzelbuchstaben. Dieses neue Designdetail hatte derHersteller in Europa erstmals mit dem Kompaktmodell SCALApräsentiert.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized LightVehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu denUnterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. KODIAQ 2,0l TDI DSG 110 kW (150 PS): innerorts 5,5 l/100km,außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionenkombiniert 131 g/km, CO2-Effizienzklasse AKODIAQ RS 2,0l Bi-TDI DSG 4x4 176 kW (240 PS): innerorts 7,4l/100km, außerorts 5,8 l/100km, kombiniert 6,4 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 168 g/km, CO2-Effizienzklasse C