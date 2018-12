SKODA KODIAQ RS mit stärkstem Dieselmotor der Unternehmensgeschichte ab sofort bestellbar (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Weiterstadt (ots) -- Der SKODA KODIAQ RS ist das erste SUV der Marke mit demlegendären RS-Label und ab 49.990 Euro erhältlich- Sportliches SUV profitiert vom 2,0 BiTDI SCR DSG 4x4 176 kW (240PS), dem stärksten Seriendiesel der 123-jährigenUnternehmensgeschichte- Allradantrieb, adaptive Fahrwerksregelung DCC,Fahrprofilauswahl, Progressivlenkung und neuer Dynamic SoundBoost serienmäßig an Bord- Erweitertes Allradangebot: neben der RS-Version auch SKODAKODIAQ 1,5 TSI ACT DSG 4x4 110 kW (150 PS) bestellbar- Alle Aggregate entsprechen der Emissionsnorm Euro 6d-TEMP;Benziner verfügt über OttopartikelfilterAb sofort kann der SKODA KODIAQ RS bei allen deutschen SKODAVertragshändlern zu Preisen ab 49.990 Euro bestellt werden. Dassportliche Topmodell ist das erste SUV der Marke mit dem RS-Label underhält den stärksten Dieselmotor der 123-jährigenUnternehmensgeschichte. Der 2,0 Liter große BiTurbo leistet 176 kW(240 PS)* und ist mit Allradantrieb und 7-Gang-DSG erhältlich. Nebeneinem dynamischen Auftritt unterstreichen die adaptiveFahrwerksregelung DCC, Fahrprofilauswahl, Progressivlenkung und derneue Dynamic Sound Boost die sportlichen Talente des Topmodells derBaureihe. Ebenfalls neu im Programm ist der KODIAQ 1,5 TSI ACT 4x4DSG 110 kW (150 PS)*. Der KODIAQ Allradbenziner ist ab derAusstattungslinie Ambition erhältlich und kostet 34.700 Euro.SKODA versieht den KODIAQ als erstes SUV der Marke mit demGütesiegel ,RS'. Standesgemäß erhält das sportliche Topmodell denstärksten Seriendiesel in der 123-jährigen Unternehmensgeschichte.Der kraftvolle Vierzylinder mit 2,0 Liter Hubraum entwickelt dankBiturbo-Aufladung eine Leistung von 176 kW (240 PS). Das maximaleDrehmoment liegt bei 500 Newtonmetern. Serienmäßig verfügt dasSport-SUV über Allradantrieb, die adaptive Fahrwerksregelung DCC,eine Progressivlenkung und den neuen Dynamic Sound Boost, der dennatürlichen Sound der Abgasanlage ergänzt und verschärft. Füraußergewöhnliche Verzögerungswerte sorgt die Bremsanlage mit 17 Zollgroßen Bremsscheiben und rot lackierten Bremssätteln.Der KODIAQ RS unterstreicht seine sportlichen Talente mit einembesonders dynamischen Auftritt. Der breite, dreidimensional wirkendeKühlergrill in hochglänzendem Schwarz betont den exklusiven Charakterdes SUV. Auch die Dachreling, die Fensterrahmen und die Außenspiegelglänzen in sportlichem Schwarz. Serienmäßige Voll-LED-Scheinwerferinklusive adaptiven Frontscheinwerfern und automatischerLeuchtweitenregulierung rücken das selbstbewusste Erscheinungsbildins rechte Licht. Die Stoßfänger wurden eigens für die RS-Versiondesignt. Der Reflektor in der Heckschürze reicht über die gesamteFahrzeugbreite - ein Merkmal aller RS-Modelle von SKODA. Unter demHeckstoßfänger sind deutlich die beiden markanten Endrohre derAbgasanlage zu erkennen. Der KODIAQ RS ist der erste SKODA, bei dem20 Zoll große Leichtmetallräder zum Serienumfang gehören. Die Rädersind im Design Xtreme-Anthrazit ausgeführt.Im Innenraum fallen die serienmäßigen Sportsitzen des SKODA KODIAQRS mit integrierten Kopfstützen ins Auge. An den Sitzflächen undRückenlehnen kommt das aus dem Motorsport bekannte MaterialAlcantara® zum Einsatz. Die Seitenwangen der Sitze sind mitCarbon-Leder überzogen und tragen wie auch die Mittelarmlehne und dieArmlehnen in den Türen rote Nähte für einen eindrucksvollen Kontrast.Renn-Feeling versprühen auch das Sportlenkrad und eine Pedalerie imEdelstahldesign. Dekoreinlage im RS-Design sowie dieLED-Ambientebeleuchtung erzielen in dem Topmodelle der Baureihe eineedle Anmutung.Der SKODA KODIAQ RS setzt auch bei Infotainment und KonnektivitätMaßstäbe. Serienmäßig ist das Infotainmentsystem Bolero mit derinnovativen Technologie SmartLink+ an Bord, die bekannteSchnittstellen wie Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM undSmartGate auf einer Plattform zusammenführt. So können Smartphonesund andere mobile Endgeräte mühelos mit dem Infotainmentsystemverbunden und zahlreiche Apps über den im Fahrzeug integrierten, achtZoll großen Touchscreen bedient werden. Ebenfalls sehr komfortabel:Sprachbedienung, Telefonfreisprecheinrichtung und die Phonebox mitinduktiver Ladefunktion. Ein weiteres Highlight des SKODA KODIAQ RSist das Virtual Cockpit, das zur Serienausstattung gehört.KODIAQ ab sofort auch als Benziner mit Allradantrieb erhältlichNeben dem KODIAQ RS feiert der SKODA KODIAQ 1,5 TSI ACT 4x4 DSG110 kW (150 PS) seinen Bestellstart. Mit dem Benziner erweitert SKODAdie beliebte Modellfamilie um eine besonders attraktiveAllradvariante, die mit dem komfortablen 7-Gang-Direktschaltgetriebeim Angebot steht. Kunden erhalten die 4x4-Version mit Benzinmotor inden Ausstattungsvarianten Ambition und Style.Alle Motoren des KODIAQ erfüllen die strenge Emissionsnorm Euro6d-TEMP. Den Benziner stattet SKODA mit einem Ottopartikelfilter aus.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR DSG 4x4 176 kW (240 PS)innerorts 7,4 - 7,2 l/100km, außerorts 5,8 - 5,6 l/100km,kombiniert 6,4 - 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 167 - 163g/km, CO2-Effizienzklasse C - BKODIAQ 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 7,9 - 7,5 l/100km, außerorts 5,8 - 5,6 l/100km,kombiniert 6,5 - 6,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 147 - 143g/km, CO2-Effizienzklasse CKODIAQ 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 7,2 - 6,9 l/100km, außerorts 5,5 - 5,4 l/100km,kombiniert 6,1 - 6,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 139 - 136g/km, CO2-Effizienzklasse BKODIAQ 1,5 TSI ACT 4x4 DSG 110 kW (150 PS)innerorts 8,1 l/100km, außerorts 6,1 l/100km, kombiniert 6,8l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 155 g/km, CO2-Effizienzklasse CKODIAQ 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS)innerorts 5,5 - 5,4 l/100km, außerorts 4,7 - 4,6 l/100km,kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 128g/km, CO2-Effizienzklasse AKODIAQ 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 6,6 - 6,5 l/100km, außerorts 5,0 - 4,9 l/100km,kombiniert 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 146 - 145 g/km,CO2-Effizienzklasse BKODIAQ 2,0 TDI SCR DSG 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 6,4 - 6,1 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km,kombiniert 5,6 - 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 146 - 142g/km, CO2-Effizienzklasse BKODIAQ 2,0 TDI SCR DSG 4x4 140 kW (190 PS)innerorts 6,8 - 6,4 l/100km, außerorts 5,2 - 5,1 l/100km,kombiniert 5,8 - 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 152 - 146g/km, CO2-Effizienzklasse BPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell