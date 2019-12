SKODA KAROQ wird ab sofort auch im Werk Nischni Nowgorod sowie ab Herbst 2020 in Bratislava gefertigt (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Bereits über 137.700 ausgelieferte Einheiten des Kompakt-SUV imJahr 2019- Russisches Werk Nischni Nowgorod als weitererProduktionsstandort des KAROQ neben Kvasiny, Mladá Boleslav undNingbo- Ab Herbst 2020 wird der SKODA KAROQ als zweites SKODA Modellnach dem SKODA CITIGOe iV zusätzlich im Werk Bratislava montiertSKODA AUTO reagiert auf die anhaltend hohe Nachfrage nach dem SKODA KAROQ: Heuteist die Serienfertigung des Kompakt-SUV in Nischni Nowgorod angelaufen. Dasrussische Werk ist nach Kvasiny, Mladá Boleslav und Ningbo eine weitereProduktionsstätte des KAROQ. Ab Herbst 2020 wird der SKODA KAROQ zusätzlich inBratislava produziert.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont:"Seit seiner Markteinführung im Oktober 2017 begeistert unser Kompakt-SUV unsereKunden in aller Welt. Die Nachfrage übersteigt deutlich das Angebot. Dank desProduktionsverbundes im Volkswagen Konzern und der Zusammenarbeit mit unseremAuftragsfertiger GAZ in Russland können wir jetzt zusätzliche Einheiten desKAROQ produzieren und die anhaltend starke Nachfrage nach diesem Modell besserbedienen."In Nischni Nowgorod werden CKD-Bausätze (Completely-Knocked-Down) des KAROQmontiert. Als dritte Modellreihe von SKODA ergänzt der KAROQ am russischenStandort die dort produzierten Modellreihen OCTAVIA und KODIAQ.Auch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava werden ab Herbst 2020 dieMedium-Knocked-Down-Fahrzeuge (MKD) vollständig montiert. Die Herstellung sowiedas Lackieren der Karosserien des KAROQ erfolgt weiterhin im tschechischen SKODAAUTO Werk Kvasiny. In der slowakischen Hauptstadt entsteht unter anderem bereitsder batterieelektrische SKODA CITIGOe iV.SKODA KAROQ - wichtiger Pfeiler der SUV-Strategie Bereits rund zwei Jahre nachProduktionsbeginn erreichte der KAROQ Mitte September 2019 die Marke von einerViertelmillion produzierten Exemplaren. Im vergangenen Jahr lieferte dertschechische Automobilhersteller weltweit 115.700 Einheiten des KAROQ an Kundenaus, 2019 waren es in den ersten elf Monaten 137.700 Fahrzeuge. Damit gehört eraktuell zu den gefragtesten SKODA Modellen.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zukommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigtsind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwilligerfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sichnicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenenFahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand undAerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie demindividuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, dieCO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.CITIGOe iV 61 kW (83 PS) kombiniert 12,9 - 12,8 kWh/100km, CO2-Emissionenkombiniert 0 g/kmPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4467415OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell