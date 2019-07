SKODA KAROQ startet mit 190 PS starker Topmotorisierung und weiteren Neuerungen durch (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Neuer Topdiesel leistet 140 kW (190 PS) und ist mitAllradantrieb sowie DSG kombiniert- Sicherheitsplus: Spurwechselassistent warnt mit erhöhterReichweite- Adaptives Fahrwerk jetzt auch für Versionen mit Frontantrieberhältlich- Selbstbewusstes Design: KAROQ trägt SKODA Schriftzug auf demHeckSKODA rundet das Motorenangebot des Kompakt-SUV KAROQ nach obenhin ab. Der Topdiesel mit 2,0 Liter Hubraum leistet 140 kW (190 PS)*und ist grundsätzlich mit Allradantrieb und7-Gang-Direktschaltgetriebe kombiniert. Zudem erweitert SKODA dieReichweite des Spurwechselassistenten und bietet ab sofort dasAdaptive Fahrwerk auch für Varianten mit Frontantrieb an. Äußerlichkennzeichnet sich das Kompakt-SUV jetzt durch den Markennamen inEinzelbuchstaben am Heck.Nach KAROQ SPORTLINE und KAROQ SCOUT bietet SKODA den 140 kW (190PS) starken Topdiesel nun auch für den KAROQ in denAusstattungslinien Ambition und Style sowie im Sondermodell SOLEILan. Das Aggregat mit 2,0 Liter Hubraum ist grundsätzlich mitAllradantrieb und 7-Gang-Direktschaltgetriebe mitDoppelkupplungs-Technologie kombiniert. Damit umfasst dieMotorenpalette des KAROQ drei Benziner und drei Dieselvarianten. Jenach Motorisierung können Käufer sich für Front- oder Allradantriebentscheiden. Auf Wunsch können ab sofort beide Antriebsvarianten mitdem Adaptiven Fahrwerk (DCC) inkl. Fahrprofilauswahl ausgestattetwerden (ab 110 kW*) - bislang war diese Option 4x4-Versionenvorbehalten. Sie ermöglicht dem Fahrer die Wahl zwischenverschiedenen Fahrmodi: Comfort, Normal und Sport. Je nachausgewähltem Modus beeinflussen elektrisch betätigte Ventile dieArbeitsweise der Dämpfer.Bereits serienmäßig hat der KAROQ wichtige Assistenzsysteme anBord wie etwa den Frontradarassistenten inklusiveCity-Notbremsfunktion mit Personenerkennung. Auf Wunsch bietet SKODAweitere Technologien, darunter zum Beispiel denSpurwechselassistenten. Den hat der Hersteller nun noch weiterverbessert: Das intelligente System warnt jetzt schon vor Fahrzeugen,die sich in 70 Metern Entfernung annähern. Das Radar erkennt somitauch Autos, die zwar noch in weiter Ferne scheinen, sich aber mithoher Geschwindigkeit nähern - ein großes Sicherheitsplus für daseigene Fahrzeug und andere Verkehrsteilnehmer. Zudem erscheint dasoptische Warnsignal nun im Außenspiegelgehäuse und ist somit nochdeutlicher zu sehen. Ebenfalls neu im SKODA KAROQ: der ProaktiveInsassenschutz. Bei einem drohenden Aufprall schließt dieserautomatisch offene Fenster und strafft die Sicherheitsgurte derVordersitze. Nach einem Zusammenstoß verhindert dieMultikollisionsbremse ein unkontrolliertes Weiterrollen desFahrzeugs. Weiter neu im KAROQ: Seitenairbags im Fond, die inVerbindung mit dem Proaktiven Insassenschutz verfügbar sind.In puncto Sicherheit hat SKODA zudem sein schlüsselloses Zugangs-und Start-Stopp-System KESSY weiterentwickelt. Der Fahrzeugschlüsselist nun mit einem Bewegungsmelder ausgestattet. Bewegt sich derSchlüssel nicht, sendet er auch keine Signale - auf diese Weise habenReichweitenverstärker keine Chance, Signale abzugreifen und so dasFahrzeug unbefugt zu öffnen.Das Heck des KAROQ ziert ab sofort der SKODA Schriftzug inEinzelbuchstaben. SKODA KAROQ - neue Motorisierung und Preise in Euro
Motorisierung Leistung Getriebe UVP
Ambition Style SOLEIL
2,0 TDI 140 kW (190 PS) 7-Gang-DSG 35.290 36.890 37.240 Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu denUnterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. KAROQ 2,0 TDI DSG 4x4 140 kW (190 PS)
innerorts 6,0 l/100km, außerorts 4,9 l/100km, kombiniert 5,3 l/100km,
CO2-Emissionen kombiniert 139 g/km, CO2-Effizienzklasse B
KAROQ 2,0 TDI 110 kW (150 PS)
innerorts 5,7 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 4,7 l/100km,
CO2-Emissionen kombiniert 124 g/km, CO2-Effizienzklasse B
KAROQ 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS)
innerorts 6,3 l/100km, außerorts 5,0 l/100km, kombiniert 5,5 l/100km,
CO2-Emissionen kombiniert 144 g/km, CO2-Effizienzklasse B