SKODA KAROQ erhält 'Red Dot Award' für ausgezeichnetes Produktdesign (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Hochkarätig besetzte Expertenjury verleiht dem neuen kompaktenSUV-Modell von SKODA den renommierten Designpreis- Expressive Formensprache der Marke wird geprägt von kristallinenAkzenten, präzise gezeichneten LED-Scheinwerfern und markanterTornadolinie- Bereits der zwölfte 'Red Dot Award' für ein SKODA ModellDie rund 40-köpfige Jury des diesjährigen ,Red Dot Awards' hat denSKODA KAROQ mit dem international begehrten Designpreis in derKategorie 'Product Design' ausgezeichnet. Das neue Erfolgsmodell vonSKODA trägt die emotionale Formensprache des tschechischenAutoherstellers mit seiner ausdrucksstark und kraftvoll gestaltetenKarosserie in das Segment der Kompakt-SUV. Auch die klareLinienführung unterstreicht den Stil des dynamischen Allrounders mitpräzisen Konturen.Mit zahlreichen kristallinen Elementen steht das emotionale Designdes KAROQ - wie beim großen Bruder und 'Red Dot'-Preisträger KODIAQ -ganz im Zeichen der neuen SUV-Formensprache von SKODA. Inspiriert vonder traditionsreichen böhmischen Glashandwerkskunst, prägengeometrisch geformte Scheinwerfer mit ihren scharfen Konturen diedreidimensional gestaltete Frontpartie. Das Erbgut derTraditionsmarke spiegelt sich auch in den C-förmigen LED-Rückleuchtenund der Trapezform des Kühlergrills wider, der von einer Chromleisteeingefasst wird. Zu den markanten Designfeatures des neuen KAROQzählt auch die sogenannte Tornadolinie. Sie gliedert die Karosserieoptisch und verleiht der Seitenansicht besondere Spannung. DieRadhäuser sind von breiten und präzise modellierten Radläufeneingefasst - ein typisches Designmerkmal der SUV-Modelle von SKODA,durch das auch der SKODA KAROQ besonders kraftvoll wirkt. Darüberhinaus überzeugt der kompakte Fünftürer mit großem Platzangebot undpraktischem Nutzwert: Der Kofferraum fasst bis zu 1.630 Liter.Inklusive VarioFlex-Rückbank erhöht sich das Fassungsvolumen auf biszu 1.810 Liter.Die international besetzte Expertenjury bewertet die zahlreichenEinreichungen live und vor Ort anhand von Kriterien wieInnovationsgrad, formale Qualität, Funktionalität und ökologischeVerträglichkeit. 2018 wird der 'Red Dot' - der weltweit als Siegelfür qualitativ hochwertiges Produktdesign gilt - bereits zum 63. Malvergeben. In diesem Jahr gingen Bewerbungen aus 59 Ländern ein. Damitzählt der 'Red Dot Award' zu den bekanntesten Designwettbewerben derWelt. Die rund 40-köpfige Jury besteht aus unabhängigen Gestaltern,Designprofessoren und Fachjournalisten.Mit der Auszeichnung für den KAROQ summiert sich die Anzahl der'Red Dots' für die tschechische Traditionsmarke auf zwölf. Als ersterSKODA durfte sich 2006 der OCTAVIA COMBI mit dem Qualitätssiegelschmücken. Ein Jahr darauf zeichnete die Jury den ROOMSTER aus. 2008ging der 'Red Dot Award' an die zweite Generation des FABIA, 2015zählte auch die dritte Generation des beliebten Kleinwagens zu denPreisträgern. Den ersten SKODA Doppelsieg in einem Jahr erzieltenSUPERB COMBI und YETI 2010. Sechs Jahre später zeichnete die Jury diedritte Generation des SKODA Flaggschiffs aus. 2013 erhielt der SKODARAPID den begehrten Titel - damit würdigte die Jury erstmals die neueemotionale Designsprache des Traditionsunternehmens. DieModellvariante RAPID SPACEBACK gewann den 'Red Dot Award' ein Jahrspäter. Im vergangenen Jahr gab es wieder zwei SKODA Sieger: denKODIAQ und den OCTAVIA COMBI.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell